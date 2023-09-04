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تنفيذ 1435 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية خلال أغسطس

9/4/2023 2:27:04 PM
(MENAFN- Al Watan) نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممثلة بالإدارة العامة لمراكز الخدمة الشاملة الصناعية وإدارة الالتزام 1435 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية في عدد من مناطق المملكة خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك في إطار جولات الوزارة الدورية لمتابعة المصانع، والوقوف على مدى جاهزيتها والتأكد من التزامها بتطبيق معايير الجودة والاشتراطات اللازمة.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح أن الزيارات الميدانية شملت: 377 زيارة على المصانع في منطقة الرياض، و396 زيارة في منطقة مكة المكرمة، و361 زيارة في المنطقة الشرقية، و81 زيارة في منطقة عسير، بينما نفذت 72 زيارة في منطقة القصيم، و58 زيارة على مصانع منطقة المدينة المنورة، و27 زيارة في منطقة تبوك، بالإضافة إلى 22 زيارة في منطقة جازان، كما شملت 11 زيارة في كل من منطقة الجوف ومنطقة نجران، ونفذت 10 زيارات في منطقة حائل، و 9 زيارات في منطقة الباحة. وأكّد الجراح أن زيارات الوزارة الميدانية مستمرة بشكل دوري؛ للوقوف على جاهزية المنشآت الصناعية والتأكد من تطبيق المعايير والاشتراطات اللازمة، ومتابعة التزام المصانع بتوفير منتجات ذات جودة عالية وفقاً للمعايير والمواصفات المعتمدة، إضافة إلى التحقق من سلامة المنتجات، وتصحيح أوضاع المصانع الواقعة خارج المدن الصناعية.
وأضاف أن الوزارة تسعى من خلال هذه الزيارات إلى تحفيز الصناعات المحلية في جميع القطاعات، ومتابعة جودة المنتج المحلي، وتعزيز التعاون مع شركائها في القطاع؛ وذلك من أجل مواكبة الحراك الصناعي في المملكة، بما يعكس الصورة الإيجابية عن جودة المنتجات الوطنية وقدرتها على المنافسة عالمياً، إضافة إلى توفير احتياج السوق المحلي وتعزيز المعروض فيه.
يذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تشترط على أي منشأة صناعية الحصول على رخصة سلامة صادرة عن الدفاع المدني، وتوفيرها لوسائل السلامة تبعاً لطبيعة النشاط، إضافة إلى التأكد من توفر مخارج الطوارئ، ونظام للإطفاء، وتخزين المواد الخام والمنتجات بطريقة آمنة.

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