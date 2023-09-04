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الجمارك تحبط محاولتي تهريب أكثر من 8 كيلوجرام من الشبو

9/4/2023 2:27:04 PM
(MENAFN- Al Watan) ​​تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من إحباط محاولتي تهريب 8.763 كيلوجرامًا من مادة "الشبو" المخدرة، وذلك في منفذي البطحاء ومطار الملك خالد الدولي، حيث عُثر عليها مُخبأة في مركبة خاصة وبحوزة أحد الركاب القادمين إلى المملكة.
وأوضحت الهيئة أنها تمكنت في المحاولة الأولى في جمرك البطحاء من إحباط تهريب 6.497 كيلوجرام من مادة "الشبو" عُثر عليها مخبأة داخل تجويف سقف إحدى السيارات القادمة عبر المنفذ.
وفي المحاولة الثانية أحبطت الهيئة في مطار الملك خالد الدولي تهريب 2.266 كيلوجرام من مادة "الشبو" عُثر عليها مخبأة ضمن أمتعة أحد الركاب القادمين إلى المملكة عبر المطار.
وأفادت الهيئة أنه بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهم وعددهم 4 أشخاص.
وشددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقًا لأبرز ركائز استراتيجيتها المتمثلة في تعزيز أمن وحماية المجتمع، وذلك بالحد من محاولات تهريب مثل هذه الآفات وغيرها من الممنوعات.
ودعت الهيئة الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني ، والرقم الدولي (00966114208417)، مؤكدةً أنها تقوم من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.

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