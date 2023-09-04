إطلاق العلامة التجارية جازين المخصصة للقهوة - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
9/4/2023 2:26:28 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الشركة السعودية للقهوة، إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة والتي تم تأسيسها لدعم وتطوير قطاع القهوة بالمملكة العربية السعودية ليصل إلى العالمية، اليوم عن إطلاق علامتها التجارية المخصصة للقهوة، جازين. وتشكّل منطقة جنوب المملكة العربية السعودية، التي تقع في حزام البن في المملكة، المصدر الأساسي لعلامة جازين للقهوة المختصة عالية الجودة، ممزوجة بأجود انواع البُن من مختلف أنحاء العالم، والتي تُحضر وفق أفضل ممارسات الاستدامة من قهوة أرابيكا الفاخرة لتقدّم إلى العالم مزيجاً فريداً بأصالةٍ سعودية.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال محمد زيني، مدير إدارة التسويق في الشركة السعودية للقهوة: "تأتي علامة جازين نتاجاً لتقديرنا وحبنا لوطننا وثقافتنا، وخصوصاً لمزارعينا، الذين حرصوا على العناية بمناطق القهوة في المملكة واستدامتها على مدى أجيال. وتعكس جازين طموحاتنا لتطوير قطاع القهوة المتأصل في إنتاجٍ مستدام يبدأ من الزراعة وحتى التغليف. ونحرص من خلال علامة جازين على تعزيز جهود مزارعينا المحليين ومنحهم الفرصة للمساهمة في تطوير علامةٍ وطنيةٍ تنطلق بمنتجنا المحلي إلى العالمية".
وتأتي حبوب البنّ الخاصة بعلامة جازين بمزيج فريد من حبوب بن أرابيكا المنتجة محلياً وعالمياً. وتُعد نتاج إحدى أقدم مجتمعات القهوة في العالم بإرثٍ يمتدّ لأكثر من 800 عام من زراعة القهوة في المنطقة الجنوبية من المملكة، والتي تتميز بأراضيها الخصبة ووديانها، فضلاً عن مياهها الجوفية وآبارها.
وستنطلق علامة جازين لتعكس مميزات تضاريس المنطقة ومناخها والممارسات الزراعية المعتمدة فيها. كما ستسلط الضوء على حبوب بن أرابيكا، من منطقة الجنوب ابتداءً من جازان، الذي واظب المزارعون على زراعته وتطويره لأجيالٍ متعاقبة.
وتستثمر الشركة السعودية للقهوة في مجتمع القهوة في المنطقة الجنوبية في المملكة من خلال العمل مع المزارعين المحليين وتدريبهم على أفضل الممارسات العالمية، ومساعدتهم على اختيار بذور بجودةٍ أفضل، وتحسين طرق الزراعة المتّبعة، فضلاً عن إدارة مصادرهم بكفاءةٍ أكبر واختبار تقنيات جديدة لزيادة نتاجهم. وستقدم الشركة السعودية للقهوة، من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، الدعم لكامل سلسلة القيمة الخاصة بمنتج القهوة الوطني من مرحلة الزراعة حتى يصل المنتج ليد المستهلك مع مراعاة تحقيق الاستدامة في كافة مراحل الإنتاج والتوزيع والتسويق. وتضع الشركة السعودية للقهوة في اعتبارها تنمية وتطوير قطاع القهوة المحلي من خلال دعم المجالات التي لا تلقى استثماراً من القطاع الخاص. كما تعمل الشركة السعودية للقهوة مع أفضل محضري القهوة في المملكة لمساعدتهم على ابتكار تجارب مميزة تتيح لمحبي القهوة استكشاف غنى القهوة السعودية وتفرّدها وأصالتها.
وأضاف: "تشكّل القهوة، باختلاف أنواعها الشرقية والغربية، جزءاً أساسياً من حياتنا اليومية في المملكة العربية السعودية، حيث تترافق مع أهم اللحظات في حياتنا وصولاً إلى أصغر التفاصيل اليومية. فهي جزءٌ من تراثنا وتاريخنا، وترتبط ارتباطاً وثيقاً بتقاليد الضيافة الخاصة بنا. وبما أنّ القهوة تمثّل عشقاً يجمع العالم كله، فقد كان طموحنا بابتكار منتجٍ يكون سفيراً ثقافياً لنا يعكس النكهة السعودية الأصيلة بلمساتٍ عالمية".
ستوفر علامة جازين منتجات تتنوع بين القهوة المختصة والقهوة السعودية وغيرها من الأصناف.
وستعمل على التعاون مع الجهات العاملة في هذا المجال مثل المقاهي ومحامص القهوة وغيرها في قطاع المطاعم والفنادق وخدمات تقديم الطعام في المملكة العربية السعودية، بما يعزز انتقال القهوة المحلية إلى منتجٍ عالمي.
ستتوفر علامة جازين للطلب عبر موقعها الإلكتروني وفي مقاهي محلية مختارة بدءاً من تاريخ 4 سبتمبر 2023
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