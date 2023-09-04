(BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة Maxion Wheels، أكبر منتج للعجلات في العالم، اليوم عن شراكتها مع الشركة الألمانية المُصنِّعة لدراجات البضائع الكهربائية Antric. وبصفتها مورِّد العجلات الوحيد لدراجة البضائع الثقيلة ذات الأربع عجلات Antric One من Antric، طوّرت Maxion Wheels حل العجلات الفولاذية الموفّرة للتكلفة الذي تم تحسينه ليناسب الخدمات اللوجستية الحضرية.

يوضح Ralf Duning، نائب رئيس قسم الهندسة العالمية في Maxion Wheels: "لدراجات البضائع الكهربائية متطلبات مميزة للعجلات بسبب وزن البطارية، وحمل الحمولة، وقواعد العجلات الممتدة، وخيارات الإطارات المتوفرة". "اعتمادًا على تطوير منتجاتنا وقدراتنا الإنتاجية، قمنا بتصميم عجلة فولاذية ضيقة الحتار لإنتاج السلسلة، لا تعزز أداء الدراجة وموثوقيتها فحسب، بل تساهم أيضًا في الاستدامة الحضرية."

تضمن الخبرة الهندسية والاختبارية التي تتمتع بها Maxion Wheels توفير أعلى مستويات الجودة وأقوى العجلات لمستخدمي دراجة البضائع الكهربائية. وهي تتوافق تمامًا مع معايير ولوائح الاختبار في الصناعة، كما تبرز إجراءات التحقق الدقيقة الموثوقية التي لا تُضاهى للعجلات.

تمهد الشراكة بين Maxion Wheels وAntric الطريق لحلول العجلات الموحدة في سوق دراجات البضائع الآخذ في التطوّر، ما يعزّز الكفاءة العامة والتوفير في التكلفة.

يضيف Moritz Heibrock، مؤسس شركة Antric قائلاً: "تمثل شراكتنا مع Maxion Wheels خطوة إستراتيجية تهدف إلى تطوير حلول دراجات البضائع الكهربائية التي نقدمها. ومن المتوقع أن يؤدي التناغم بين رؤيتنا وبراعتهم التقنية إلى إحداث تحسينات مهمة في الخدمات اللوجستية الحضرية الصديقة للبيئة."

نبذة عن MAXION WHEELS

Maxion Wheels هي أحد أقسام شركة Iochpe-Maxion S.A.‎، وهي الشركة الرائدة عالميًا في توريد العجلات المصنوعة من الفولاذ والألومنيوم. تساعد خبرتنا في خفض انبعاثات الكربون وتصميماتنا الموفّرة للطاقة السيارات والحافلات والشاحنات والمقطورات في تحقيق انخفاضات حقيقية في انبعاثات الكربون. وتدعم فرقنا العالمية المتنوعة وثقافتنا الشاملة كل تقدم نحرزه.

تعمل Maxion Wheels مع الشركات العالمية المُصنِّعة للسيارات على العجلات الخاصة باستعمالات التنقل الشخصي والنقل والزراعة والدفاع والطرق الوعرة. ويعمل موظفونا البالغ عددهم 10000 موظف في 31 موقعًا في 14 دولة عبر خمس قارات، بما في ذلك المراكز الفنية الحديثة في الأمريكتين وأوروبا وآسيا. وننتج معًا أكثر من 50 مليون عجلة سنويًا، ما يجعلنا أكبر منتج ومورِّد للعجلات في العالم. لمعرفة المزيد، تُرجى زيارة موقع Maxion Wheels الإلكتروني على .

نبذة عن Antric

Antric GmbH، التي تُعد جزءًا من مجموعة Centro Group، هي واحدة من أكثر الشركات المُصنِّعة لدراجات البضائع تقدمًا، ويوجد مقرها في ألمانيا. Antric One هي دراجة بضائع سهلة الاستخدام ومتينة وقوية للغاية تم تصميمها للاستخدام الاحترافي في مجال الخدمات اللوجستية وإدارة المرافق والبلديات والتأجير والعديد من المجالات الأخرى. بفضل تصميمها المتطور من الناحية الوظيفية وأدائها الفائق، تجعل دراجة البضائع Antric One النقل الصديق للبيئة أكثر سهولة. للحصول على مزيد من المعلومات عن Antric، تُرجى زيارة .

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