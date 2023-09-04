Maxion Wheels وantric يتعاونان لتعزيز قدرة دراجة البضائع الكهربائية على التنقل
التاريخ
9/4/2023 2:24:43 PM
(MENAFN- AETOSWire)
(BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة Maxion Wheels، أكبر منتج للعجلات في العالم، اليوم عن شراكتها مع الشركة الألمانية المُصنِّعة لدراجات البضائع الكهربائية Antric. وبصفتها مورِّد العجلات الوحيد لدراجة البضائع الثقيلة ذات الأربع عجلات Antric One من Antric، طوّرت Maxion Wheels حل العجلات الفولاذية الموفّرة للتكلفة الذي تم تحسينه ليناسب الخدمات اللوجستية الحضرية.
يوضح Ralf Duning، نائب رئيس قسم الهندسة العالمية في Maxion Wheels: "لدراجات البضائع الكهربائية متطلبات مميزة للعجلات بسبب وزن البطارية، وحمل الحمولة، وقواعد العجلات الممتدة، وخيارات الإطارات المتوفرة". "اعتمادًا على تطوير منتجاتنا وقدراتنا الإنتاجية، قمنا بتصميم عجلة فولاذية ضيقة الحتار لإنتاج السلسلة، لا تعزز أداء الدراجة وموثوقيتها فحسب، بل تساهم أيضًا في الاستدامة الحضرية."
تضمن الخبرة الهندسية والاختبارية التي تتمتع بها Maxion Wheels توفير أعلى مستويات الجودة وأقوى العجلات لمستخدمي دراجة البضائع الكهربائية. وهي تتوافق تمامًا مع معايير ولوائح الاختبار في الصناعة، كما تبرز إجراءات التحقق الدقيقة الموثوقية التي لا تُضاهى للعجلات.
تمهد الشراكة بين Maxion Wheels وAntric الطريق لحلول العجلات الموحدة في سوق دراجات البضائع الآخذ في التطوّر، ما يعزّز الكفاءة العامة والتوفير في التكلفة.
يضيف Moritz Heibrock، مؤسس شركة Antric قائلاً: "تمثل شراكتنا مع Maxion Wheels خطوة إستراتيجية تهدف إلى تطوير حلول دراجات البضائع الكهربائية التي نقدمها. ومن المتوقع أن يؤدي التناغم بين رؤيتنا وبراعتهم التقنية إلى إحداث تحسينات مهمة في الخدمات اللوجستية الحضرية الصديقة للبيئة."
نبذة عن MAXION WHEELS
Maxion Wheels هي أحد أقسام شركة Iochpe-Maxion S.A.، وهي الشركة الرائدة عالميًا في توريد العجلات المصنوعة من الفولاذ والألومنيوم. تساعد خبرتنا في خفض انبعاثات الكربون وتصميماتنا الموفّرة للطاقة السيارات والحافلات والشاحنات والمقطورات في تحقيق انخفاضات حقيقية في انبعاثات الكربون. وتدعم فرقنا العالمية المتنوعة وثقافتنا الشاملة كل تقدم نحرزه.
تعمل Maxion Wheels مع الشركات العالمية المُصنِّعة للسيارات على العجلات الخاصة باستعمالات التنقل الشخصي والنقل والزراعة والدفاع والطرق الوعرة. ويعمل موظفونا البالغ عددهم 10000 موظف في 31 موقعًا في 14 دولة عبر خمس قارات، بما في ذلك المراكز الفنية الحديثة في الأمريكتين وأوروبا وآسيا. وننتج معًا أكثر من 50 مليون عجلة سنويًا، ما يجعلنا أكبر منتج ومورِّد للعجلات في العالم. لمعرفة المزيد، تُرجى زيارة موقع Maxion Wheels الإلكتروني على .
نبذة عن Antric
Antric GmbH، التي تُعد جزءًا من مجموعة Centro Group، هي واحدة من أكثر الشركات المُصنِّعة لدراجات البضائع تقدمًا، ويوجد مقرها في ألمانيا. Antric One هي دراجة بضائع سهلة الاستخدام ومتينة وقوية للغاية تم تصميمها للاستخدام الاحترافي في مجال الخدمات اللوجستية وإدارة المرافق والبلديات والتأجير والعديد من المجالات الأخرى. بفضل تصميمها المتطور من الناحية الوظيفية وأدائها الفائق، تجعل دراجة البضائع Antric One النقل الصديق للبيئة أكثر سهولة. للحصول على مزيد من المعلومات عن Antric، تُرجى زيارة .
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