انضمام Hai Robotics إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة

تنضم Hai Robotics إلى آلاف المؤسسات في 160 بلدًا ملتزمًا باتخاذ إجراءات تجارية مسؤولة بغية بناء مجتمع قوامه الاستدامة والشمولية، وعليه تلتزم الشركة بالتمسك بالمبادئ العشرة للميثاق العالمي للأمم المتحدة وتوفير الدعم اللازم للأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. إضافةً إلى ذلك، ستشارك الشركة تقريرًا سنويًا يوضح مدى التقدم المحرز تأكيدًا منها على مشاركتها المستمرة.

صرح Richie Chen، مؤسس Hai Robotics ورئيسها التنفيذي، قائلاً: "في Hai Robotics، نرى الاستدامة عاملاً بالغ الأهمية في دفع عجلة التطور والاستمرارية على المدى الطويل، ونحن نسعى جاهدين لنصبح شركة مواطنة مسؤولة هدفها خدمة أصحاب المصلحة". "ويحدونا بالغ الحماس بانضمامنا إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة الهادف إلى تعزيز استدامة الشركات، فنحن بصفتنا شركة تخطو خطوات واسعة على مسار التوسع العالمي، ندرك مدى أهمية دمج الممارسات البيئية والاجتماعية وممارسات الحوكمة في إستراتيجيتنا التجارية. إضافةً إلى ذلك، نرى أن المشاركة في الميثاق العالمي للأمم المتحدة لها أهمية بالغة في تعزيز جهود الاستدامة في إطار تطوير حلول أتمتة المستودعات."

تخطو Hai Robotics خطوات نشطة نحو تقليل التأثيرات السلبية على البيئة متبعة في هذا الصدد ممارسات تجارية وطرائق إنتاج مستدامة، إلى جانب تنفيذها إجراءات متعلقة بالمصادر المستدامة، وبهذا فإنها تتحمل كامل المسؤولية في كل مراحل سلسلة التوريد، مثل استخدام الخشب المركب في التعبئة والتغليف. ومع هذا الالتزام الجديد، ستُقيّم الشركة أنشطتها الحالية المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية وممارسات الحوكمة ودعم العملاء لضمان توافقها مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ولعب دور إيجابي مؤثر. للتعرف على مزيد من المعلومات عن جهود Hai والتزاماتها المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية وممارسات الحوكمة، انقر فوق هنا للاطلاع على تقرير الاستدامة السنوي.

يضم الميثاق العالمي للأمم المتحدة، الذي يعد أكبر مبادرة لاستدامة الشركات في العالم، أكثر من 15000 شركة و3800 جهة غير تجارية في أكثر من 160 بلدًا وأكثر من 69 شبكة محلية. هذا، وتتألف أهداف التنمية المستدامة من 17 هدفًا عالميًا تهدف إلى معالجة القضايا المجتمعية وتحسين مستوى الحياة بحلول عام 2030، وتهتم بخمسة مجالات رئيسية هي البشر والكوكب والرخاء والسلام والشراكة.

عن Hai Robotics

تلتزم Hai Robotics، الشركة العالمية الرائدة في مجال أنظمة الروبوتات المستقلة، بتوفير حلول أتمتة المستودعات المرنة والذكية والفعالة مستعنيةً بتكنولوجيا الروبوتات وخوارزميات الذكاء الاصطناعي، ويعد حل HaiPick، المطور بشكل مستقل في عام 2015، أول حل على الإطلاق يعتمد على الروبوتات المستقلة في العالم. هذا، وتحتل الشركة مكانة عالمية متميزة وتقوم على تنفيذ أكثر من 1000 مشروع على مستوى العالم مقدمةً خدماتها المميزة للعملاء من أكثر من 30 بلدًا ومنطقة، كما أن لنا مكاتب في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان وكوريا الجنوبية وجنوب شرق آسيا وأستراليا. فنحن نسعى جاهدين للجمع بين الخبرة العالمية والخبرة المحلية بغية توفير حلول مخصصة وعالية الجودة لعملائنا. إضافةً إلى ذلك، انضمت الشركة إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة وتلتزم بمنهجه القائم على المبادئ الهادف إلى دعم الممارسات التجارية المسؤولة. للتعرف على مزيد من المعلومات عن Hai Robotics، الرجاء زيارة

عن الميثاق العالمي للأمم المتحدة

بصفته مبادرة خاصة من الأمين العام للأمم المتحدة، يعد الميثاق العالمي للأمم المتحدة دعوة للشركات في كل مكان لمواءمة آلياتها وإستراتيجياتها مع المبادئ العشرة في مجالات حقوق الإنسان والعمل والبيئة ومكافحة الفساد. ويتمثل طموحنا في تسريع وتعزيز التأثير الجماعي العالمي للأعمال التجارية عن طريق دعم المبادئ العشرة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالاستعانة بشركات مسؤولة ونظم بيئية مبدأها التغيير. هذا، ويعد الميثاق العالمي للأمم المتحدة أكبر مبادرة لاستدامة الشركات في العالم إذ يضم أكثر من 15000 شركة و3000 جهة غير تجارية في أكثر من 160 بلدًا و69 شبكة محلية، كما أنه ميثاق عالمي يوحد المؤسسات التجارية لإرساء الأساس لعالم أفضل. للتعرف على مزيد من المعلومات، تابع ‎@globalcompact على وسائل التواصل الاجتماعي وتفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني على unglobalcompact.org.

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