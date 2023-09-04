انضمام Hai Robotics إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة

انضمام Hai Robotics إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة
التاريخ
9/4/2023 2:24:43 PM
(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تفخر Hai Robotics، الشركة الرائدة عالميًا في مجال أنظمة الروبوتات المستقلة، بالإعلان عن انضمامها إلى مبادرة الميثاق العالمي للأمم المتحدة، وهي أكبر مبادرة تطوعية تُعنى باستدامة الشركات في العالم.
تنضم Hai Robotics إلى آلاف المؤسسات في 160 بلدًا ملتزمًا باتخاذ إجراءات تجارية مسؤولة بغية بناء مجتمع قوامه الاستدامة والشمولية، وعليه تلتزم الشركة بالتمسك بالمبادئ العشرة للميثاق العالمي للأمم المتحدة وتوفير الدعم اللازم للأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. إضافةً إلى ذلك، ستشارك الشركة تقريرًا سنويًا يوضح مدى التقدم المحرز تأكيدًا منها على مشاركتها المستمرة.
صرح Richie Chen، مؤسس Hai Robotics ورئيسها التنفيذي، قائلاً: "في Hai Robotics، نرى الاستدامة عاملاً بالغ الأهمية في دفع عجلة التطور والاستمرارية على المدى الطويل، ونحن نسعى جاهدين لنصبح شركة مواطنة مسؤولة هدفها خدمة أصحاب المصلحة". "ويحدونا بالغ الحماس بانضمامنا إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة الهادف إلى تعزيز استدامة الشركات، فنحن بصفتنا شركة تخطو خطوات واسعة على مسار التوسع العالمي، ندرك مدى أهمية دمج الممارسات البيئية والاجتماعية وممارسات الحوكمة في إستراتيجيتنا التجارية. إضافةً إلى ذلك، نرى أن المشاركة في الميثاق العالمي للأمم المتحدة لها أهمية بالغة في تعزيز جهود الاستدامة في إطار تطوير حلول أتمتة المستودعات."
تخطو Hai Robotics خطوات نشطة نحو تقليل التأثيرات السلبية على البيئة متبعة في هذا الصدد ممارسات تجارية وطرائق إنتاج مستدامة، إلى جانب تنفيذها إجراءات متعلقة بالمصادر المستدامة، وبهذا فإنها تتحمل كامل المسؤولية في كل مراحل سلسلة التوريد، مثل استخدام الخشب المركب في التعبئة والتغليف. ومع هذا الالتزام الجديد، ستُقيّم الشركة أنشطتها الحالية المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية وممارسات الحوكمة ودعم العملاء لضمان توافقها مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ولعب دور إيجابي مؤثر. للتعرف على مزيد من المعلومات عن جهود Hai والتزاماتها المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية وممارسات الحوكمة، انقر فوق هنا للاطلاع على تقرير الاستدامة السنوي.
يضم الميثاق العالمي للأمم المتحدة، الذي يعد أكبر مبادرة لاستدامة الشركات في العالم، أكثر من 15000 شركة و3800 جهة غير تجارية في أكثر من 160 بلدًا وأكثر من 69 شبكة محلية. هذا، وتتألف أهداف التنمية المستدامة من 17 هدفًا عالميًا تهدف إلى معالجة القضايا المجتمعية وتحسين مستوى الحياة بحلول عام 2030، وتهتم بخمسة مجالات رئيسية هي البشر والكوكب والرخاء والسلام والشراكة.
عن Hai Robotics
تلتزم Hai Robotics، الشركة العالمية الرائدة في مجال أنظمة الروبوتات المستقلة، بتوفير حلول أتمتة المستودعات المرنة والذكية والفعالة مستعنيةً بتكنولوجيا الروبوتات وخوارزميات الذكاء الاصطناعي، ويعد حل HaiPick، المطور بشكل مستقل في عام 2015، أول حل على الإطلاق يعتمد على الروبوتات المستقلة في العالم. هذا، وتحتل الشركة مكانة عالمية متميزة وتقوم على تنفيذ أكثر من 1000 مشروع على مستوى العالم مقدمةً خدماتها المميزة للعملاء من أكثر من 30 بلدًا ومنطقة، كما أن لنا مكاتب في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان وكوريا الجنوبية وجنوب شرق آسيا وأستراليا. فنحن نسعى جاهدين للجمع بين الخبرة العالمية والخبرة المحلية بغية توفير حلول مخصصة وعالية الجودة لعملائنا. إضافةً إلى ذلك، انضمت الشركة إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة وتلتزم بمنهجه القائم على المبادئ الهادف إلى دعم الممارسات التجارية المسؤولة. للتعرف على مزيد من المعلومات عن Hai Robotics، الرجاء زيارة
عن الميثاق العالمي للأمم المتحدة
بصفته مبادرة خاصة من الأمين العام للأمم المتحدة، يعد الميثاق العالمي للأمم المتحدة دعوة للشركات في كل مكان لمواءمة آلياتها وإستراتيجياتها مع المبادئ العشرة في مجالات حقوق الإنسان والعمل والبيئة ومكافحة الفساد. ويتمثل طموحنا في تسريع وتعزيز التأثير الجماعي العالمي للأعمال التجارية عن طريق دعم المبادئ العشرة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالاستعانة بشركات مسؤولة ونظم بيئية مبدأها التغيير. هذا، ويعد الميثاق العالمي للأمم المتحدة أكبر مبادرة لاستدامة الشركات في العالم إذ يضم أكثر من 15000 شركة و3000 جهة غير تجارية في أكثر من 160 بلدًا و69 شبكة محلية، كما أنه ميثاق عالمي يوحد المؤسسات التجارية لإرساء الأساس لعالم أفضل. للتعرف على مزيد من المعلومات، تابع @globalcompact على وسائل التواصل الاجتماعي وتفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني على unglobalcompact.org.
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