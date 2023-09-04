Maxion Bionic تحطم قيود الحجم والتصميم مع عجلات المركبات الخفيفة
التاريخ
9/4/2023 2:24:43 PM
(MENAFN- AETOSWire)
(BUSINESS WIRE )-- أطلقت شركة Maxion Wheels، أكبر منتج للعجلات في العالم، اليوم Maxion BIONIC، وهي أحدث ابتكارات الشركة لعجلات المركبات الخفيفة من داخل جناحها في معرض IAA Mobility 2023..
طوّرت Maxion BIONIC على يد فرق في البرازيل والمكسيك والولايات المتحدة وألمانيا، وهو يتولى تلبية الطلب المتزايد من مصنعي المعدات الأصلية للحصول على حلول عجلات ميسورة التكلفة وأنيقة ومستدامة خاصة لبرامج المركبات الخفيفة حيث تزيد حمولة العجلات.
قال Pieter Klinkers، الرئيس التنفيذي لشركة Maxion Wheels: "تُعتبر Maxion BIONIC البديل الجديد لمصنعي المعدات الأصلية المهتمين بالعجلات ذات الحجم الأكبر والذين لا يريدون التنازل عن التصميم والاستدامة". "نحن نعلم أن السيارات الكهربائية، على وجه الخصوص، تنظر إلى العجلات بعين الاعتبار، وفي الوقت نفسه تركز في الصلابة والوزن والديناميكا الهوائية. وتعتبر Maxion BIONIC ابتكارًا جديدًا يجمع بين الأناقة والعجلات ذات القطر الكبير مع البصمة المنخفضة المتأصلة لثاني أكسيد الكربون.
لقد جرى استقبال Maxion BIONIC بشكل جيد وهي قيد الدراسة مع العديد من برامج OEM. تتضمن ميزات عجلة المفهوم ما يلي:
أقل مادة أولية لثاني أكسيد الكربون أحجام القطر الكبير (18 بوصة وأكبر) ديناميكا هوائية هي المُثلى خيارات ثورية في التصميم لمسات نهائية قابلة للتخصيص 2025 موعد طرحها في السوق
نبذة عن MAXION WHEELS
Maxion Wheels، أحد أقسام شركة Iochpe-Maxion S.A.، وهي شركة رائدة عالميًّا في توريد عجلات الفولاذ والألمنيوم. تساعد خبرتنا المنخفضة الكربون وتصميماتنا الموفرة للطاقة السيارات والحافلات والشاحنات والمقطورات على الوصول إلى عمليات خفض فعلية في الكربون. تدعم فرقنا العالمية المتنوعة وثقافتنا الشاملة كل تقدم نحرزه.
تعمل Maxion Wheels مع الشركات المصنّعة للسيارات العالمية على عجلات للتنقل الشخصي والنقل والزراعة والدفاع وتطبيقات الطرق الوعرة. ويعمل موظفونا البالغ عددهم 10000 موظف في 31 موقعًا موزعة في 14 دولة في خمس قارات، بما في ذلك المراكز الفنية الحديثة في الأمريكتين وأوروبا وآسيا. وننتج معًا أكثر من 50 مليون عجلة سنويًّا، وهو ما يجعلنا أكبر منتج ومورد للعجلات في العالم. لمعرفة المزيد، يُرجى زيارة موقع ويب Maxion Wheels على .
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