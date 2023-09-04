(BUSINESS WIRE )-- أطلقت شركة Maxion Wheels، أكبر منتج للعجلات في العالم، اليوم Maxion BIONIC، وهي أحدث ابتكارات الشركة لعجلات المركبات الخفيفة من داخل جناحها في معرض IAA Mobility 2023..

طوّرت Maxion BIONIC على يد فرق في البرازيل والمكسيك والولايات المتحدة وألمانيا، وهو يتولى تلبية الطلب المتزايد من مصنعي المعدات الأصلية للحصول على حلول عجلات ميسورة التكلفة وأنيقة ومستدامة خاصة لبرامج المركبات الخفيفة حيث تزيد حمولة العجلات.

قال Pieter Klinkers، الرئيس التنفيذي لشركة Maxion Wheels: "تُعتبر Maxion BIONIC البديل الجديد لمصنعي المعدات الأصلية المهتمين بالعجلات ذات الحجم الأكبر والذين لا يريدون التنازل عن التصميم والاستدامة". "نحن نعلم أن السيارات الكهربائية، على وجه الخصوص، تنظر إلى العجلات بعين الاعتبار، وفي الوقت نفسه تركز في الصلابة والوزن والديناميكا الهوائية. وتعتبر Maxion BIONIC ابتكارًا جديدًا يجمع بين الأناقة والعجلات ذات القطر الكبير مع البصمة المنخفضة المتأصلة لثاني أكسيد الكربون.

لقد جرى استقبال Maxion BIONIC بشكل جيد وهي قيد الدراسة مع العديد من برامج OEM. تتضمن ميزات عجلة المفهوم ما يلي:



أقل مادة أولية لثاني أكسيد الكربون

أحجام القطر الكبير (18 بوصة وأكبر)

ديناميكا هوائية هي المُثلى

خيارات ثورية في التصميم

لمسات نهائية قابلة للتخصيص 2025 موعد طرحها في السوق

نبذة عن MAXION WHEELS

Maxion Wheels، أحد أقسام شركة Iochpe-Maxion S.A.، وهي شركة رائدة عالميًّا في توريد عجلات الفولاذ والألمنيوم. تساعد خبرتنا المنخفضة الكربون وتصميماتنا الموفرة للطاقة السيارات والحافلات والشاحنات والمقطورات على الوصول إلى عمليات خفض فعلية في الكربون. تدعم فرقنا العالمية المتنوعة وثقافتنا الشاملة كل تقدم نحرزه.

تعمل Maxion Wheels مع الشركات المصنّعة للسيارات العالمية على عجلات للتنقل الشخصي والنقل والزراعة والدفاع وتطبيقات الطرق الوعرة. ويعمل موظفونا البالغ عددهم 10000 موظف في 31 موقعًا موزعة في 14 دولة في خمس قارات، بما في ذلك المراكز الفنية الحديثة في الأمريكتين وأوروبا وآسيا. وننتج معًا أكثر من 50 مليون عجلة سنويًّا، وهو ما يجعلنا أكبر منتج ومورد للعجلات في العالم. لمعرفة المزيد، يُرجى زيارة موقع ويب Maxion Wheels على .

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