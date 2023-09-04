(BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة BYD، الرائدة عالميًا في تصنيع سيارات الطاقة الجديدة والبطاريات الكهربائية، عن FANGCHENGBAO، وهي علامتها التجارية الفرعية الاحترافية المخصصة الجديدة، إلى جانب تقنيتها المعقدة: المنصة الهجينة الفائقة بالوضع المزدوج على الطرق الوعرة (DMO). تم الإعلان في أثناء الفعالية عن الطراز الأول من العلامة التجارية الجديدة BAO 5، وهي سيارة رياضية متعددة الأغراض هجينة للطرق الوعرة تعتمد على تقنية الوضع المزدوج على الطرق الوعرة، إلى جانب الإعلان عن تصميم السيارة BAO 8 وBAO 3.

قال Wang Chuanfu، رئيس شركة BYD ومديرها، في فعالية الإعلان إن FANGCHENGBAO تتطلع إلى إضفاء تغيير على تجربة القيادة عن طريق تقديم مزيج غير مسبوق من الاحترافية والتخصيص للمستخدمين في أنحاء العالم، ما يؤدي إلى "ثورة" عميقة على ساحة سيارات الطاقة الجديدة مع تحويل السيارات إلى أصول متفردة مصنوعة خصيصًا لكل فرد.

العلامة التجارية: قفزة كبيرة في قطاع سيارات الطاقة الجديدة

يجسد اسم العلامة التجارية FANGCHENGBAO المشتق من صوتيات اللغة الصينية مزيجًا من الدقة (كلمة "FANGCHENG" تعني "تركيبة") وخفة الحركة (كلمة "BAO" تعني "الفهد")، حيث تقدم سلسلة من التقنيات المتخصصة، وتشمل المنصة الهجينة الفائقة للوضع المزدوج على الطرق الوعرة، والتي تم تدشينها في الفعالية كذلك.

ترى FANGCHENGBAO أن نقطة التقاء تقنيات الطاقة الجديدة المتقدمة وتفضيلات المستخدمين المتنوعة ستقدم تجربة غير مسبوقة للمستخدم: سواء كان يتحرك عبر البرية الواسعة أو يسرع على مضمار سباق أو يتنقل عبر شوارع المدينة المزدحمة أو يسافر على الطرق السريعة، وسواء كان يسعى للشعور بنشوة عرضية أو يقوم بالانتقالات اليومية، حيث توجد تجربة قيادة حصرية لكل سيناريو في المتناول الآن.

من أجل تحقيق هذا الهدف، ستجمع FANGCHENGBAO بين أفضل التقنيات لدى شركة BYD ومبادئ التصميم التقدمية ونظام سلسلة الإمداد المتكامل رأسيًا لإثراء كل سيارة بإمكانيات مخصصة متميزة.

تجسد FANGCHENGBAO الدمج بين الطاقة الجديدة وإمكانيات لا حصر لها، مع تحويل أحلام كل شخص إلى واقع ملموس.

تقنية الوضع المزدوج على الطرق الوعرة: إطلاق العنان لقوة الكهرباء من أجل تمكين الأفراد

كشفت شركة BYD في أثناء الفعالية عن المنصة المبتكرة الهجينة الفائقة بالوضع المزدوج على الطرق الوعرة، والتي تمثل تحويلاً كبيرًا عن محركات البنزين التقليدية. تتولى هذه المنصة تشغيل سيارات FANGCHENGBAO، ما يقدم وعدًا بتجربة جديدة تمامًا على الطرق الوعرة مع تحقيق الريادة في كفاءة استهلاك الطاقة وتمكين كل مستخدم بذروة التقنية.

تجمع تقنية الوضع المزدوج على الطرق الوعرة بين الإطار الثوري بدون تحميل عبء من شركة BYD والذي تم تصميمه للسيارات الهجينة والهيكل الهجينة المتخصص للطرق الوعرة. يعتمد هذا التكامل على خبرة شركة BYD في تصنيع الهياكل عالية الأداء والقيادة الكهربائية الذكية الرباعية الدفع ونظم الدفع على الطرق الوعرة. وبذلك تحقق تقنية الوضع المزدوج على الطرق الوعرة توازنًا غير مسبوق بين سلامة المركبة والقيادة القوية على الطرق الوعرة واستهلاك الطاقة.

بدلاً من التعديلات التقليدية التي تضيف وزنًا وترفع مخاطر حدوث انقلاب، تجمع تقنية الوضع المزدوج على الطرق الوعرة بشكل مبتكر بين البطارية الشفرة والإطار الفولاذي العالي القوة، ما يحقق التطور لتقنية الخلية للهيكل (CTC). لا تقتصر فائدة هذا على ضمان سلامة البطارية في أثناء السيناريوهات الفائقة على الطرق الوعرة فقط، لكن هذا يعزز أيضًا سلامة المركبة عمومًا بشكل كبير.

كما تتميز المنصة بميزات مثل نظام EHS الكهربائي الهجينة وأول نظام دفع خلفي على الطرق الوعرة في المجال وكذلك محرك Xiaoyun الطولي عالي الأداء، ما يحقق طاقة هائلة للنظام تزيد عن 500 كيلووات وقدرة جر ليس لها نظير تبلغ 32,000 نيوتن. كما أن المركبات بتقنية الوضع المزدوج على الطرق الوعرة تستخدم تقنية التحكم الذكي في عزم الدوران لتقليل قطر الدوران إلى 3.4 متر فقط. وبفضل الدفع القوي والتحكم الإلكتروني الدقيق الذي تحققه تقنية الوضع المزدوج على الطرق الوعرة، يستطيع المستخدمون التنقل بدون مجهود عبر أراضي المستنقعات والجبال الوعرة والمنحدرات المغطاة بالحصي والكثير من الأراضي الشاقة. يستطيع السائقون الانتقال إلى الترس المنخفض السرعة المجهز بثلاثة أقفال تفاضلية والذي تم تصميمه لسيناريو الحركة على الطرق الوعرة بضغطة زر.

تعتمد تقنية الوضع المزدوج على الطرق الوعرة على هذا الهيكل المبتكر وتجمع بين تعليق مستقل على محور مزدوج عند كلا الطرفين، والذي يضمن راحة السيارات الرياضية المتعددة الأغراض حتى على الأراضي الصعبة عندما يقترن مع نظام DiSus-P للتحكم الهيدروليكي في الجسم. تحقق المنصة توفيرًا في الوقود بنسبة 35% بالمقارنة مع سيارات البنزين للطرق الوعرة.

تتميز تقنية الوضع المزدوج على الطرق الوعرة باعتبارها منصة تعتمد على الكهرباء بالأساس من الفئة الاحترافية للطرق الوعرة. إنها تمثل نتيجة التطور التقني المتقدم على مدار أكثر من عشرين عامًا في شركة BYD ورؤى قائمة على الخبرة المكتسبة من تصنيع ملايين المركبات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن الخارجي في الشركة. تتفوق هذه المنصة على المنصات التقليدية وترفع بشكل كبير من إمكانيات الدفع الكهربائي. تتغلب تقنية الوضع المزدوج على الطرق الوعرة ببراعتها التقنية الضخمة على الصعوبات التي كانت سيارات الطاقة الجديدة تواجهها في العادة في مختلفة السيناريوهات، لتضع معايير جديدة لأطر تصميم سيارات الطرق الوعرة ووظائفها.

تتطلع FANGCHENGBAO إلى الدخول في مجالات مثل السيارات الرياضية المتعددة الأغراض والسيارات الرياضية على الطرق الوعرة، حيث تسود سيارات البنزين التقليدية، وذلك بدءًا من الطُرُز ذات منصة الوضع المزدوج على الطرق الوعرة.

الطُرُز الجديدة: طُرُز رائدة في ميزات التقنية المتقدمة والمنتجات المتفردة

تقدم الطُرُز الثلاثة من FANGCHENGBAO مجموعة منتجات قوية تلبي مجموعة من التفضيلات الفردية، حيث يظهر مزيجها القوي من المنتجات وتركيزها على الاحترافية والتفرد.

الطراز BAO 5 معروض كسيارة رياضية هجينة فائقة متعددة الأغراض على الطرق الوعرة، وهو مجهز بتقنيات أساسية مثل الوضع المزدوج على الطرق الوعرة ونظام DiSus-P للتحكم الهيدروليكي في الجسم. يجمع تصميمه بشكل سلس بين العناصر الجمالية الصناعية والقوة الراسخة، ما يحقق ثباتًا وسلامة غير مسبوقين للمستخدمين.

باعتبار FANGCHENGBAO علامة تجارية تركز على التخصيص، فإنها تقدم الطراز BAO 5 بعدة هياكل أمامية يمكن دمجها أو تعديلها بسلاسة. إنها تقدم أساسًا مرنًا تم تصميمه حسب تفضيلات التعديل المتفردة لدى كل مستخدم.

تصميم سيارة BAO 8 ، والتي اكتسبت اسم "الفائقة 8"، يكشف عن الرؤية المستقبلية لدى العلامة التجارية للسيارات الرياضية المتعددة الأغراض على الطرق الوعرة. يضمن هذا التصميم المستوحى من ساحات المعارك في أفلام الخيال العلمي التكامل الراسخ والحماية المعززة والثقة الموحية لدى السائق. كما تم الكشف عن التفاصيل الأولية في BAO 3 ، والتي تشير إلى طراز أنيق يستهدف جماهير متنوعة بروح مبتهجة.

لضمان الخدمة المتسقة وجودة التجربة، ستتبنى FANGCHENGBAO طراز التوجه المباشر إلى المستهلك (DTC) في المرحلة الأولية في السوق الصينية، مع التخطيط للوصول إلى 60 مدينة بحلول عام 2024. كما تم الإعلان عن أن السيارة BAO 5 ستشهد أول ظهور لها خارج الإنترنت في معرض شينغدو للسيارات الذي يبدأ يوم 25 أغسطس.

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