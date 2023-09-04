(MENAFN- AETOSWire)
(BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة BYD، الرائدة عالميًا في تصنيع سيارات الطاقة الجديدة والبطاريات الكهربائية، عن FANGCHENGBAO، وهي علامتها التجارية الفرعية الاحترافية المخصصة الجديدة، إلى جانب تقنيتها المعقدة: المنصة الهجينة الفائقة بالوضع المزدوج على الطرق الوعرة (DMO). تم الإعلان في أثناء الفعالية عن الطراز الأول من العلامة التجارية الجديدة BAO 5، وهي سيارة رياضية متعددة الأغراض هجينة للطرق الوعرة تعتمد على تقنية الوضع المزدوج على الطرق الوعرة، إلى جانب الإعلان عن تصميم السيارة BAO 8 وBAO 3.
قال Wang Chuanfu، رئيس شركة BYD ومديرها، في فعالية الإعلان إن FANGCHENGBAO تتطلع إلى إضفاء تغيير على تجربة القيادة عن طريق تقديم مزيج غير مسبوق من الاحترافية والتخصيص للمستخدمين في أنحاء العالم، ما يؤدي إلى "ثورة" عميقة على ساحة سيارات الطاقة الجديدة مع تحويل السيارات إلى أصول متفردة مصنوعة خصيصًا لكل فرد.
العلامة التجارية: قفزة كبيرة في قطاع سيارات الطاقة الجديدة
يجسد اسم العلامة التجارية FANGCHENGBAO المشتق من صوتيات اللغة الصينية مزيجًا من الدقة (كلمة "FANGCHENG" تعني "تركيبة") وخفة الحركة (كلمة "BAO" تعني "الفهد")، حيث تقدم سلسلة من التقنيات المتخصصة، وتشمل المنصة الهجينة الفائقة للوضع المزدوج على الطرق الوعرة، والتي تم تدشينها في الفعالية كذلك.
ترى FANGCHENGBAO أن نقطة التقاء تقنيات الطاقة الجديدة المتقدمة وتفضيلات المستخدمين المتنوعة ستقدم تجربة غير مسبوقة للمستخدم: سواء كان يتحرك عبر البرية الواسعة أو يسرع على مضمار سباق أو يتنقل عبر شوارع المدينة المزدحمة أو يسافر على الطرق السريعة، وسواء كان يسعى للشعور بنشوة عرضية أو يقوم بالانتقالات اليومية، حيث توجد تجربة قيادة حصرية لكل سيناريو في المتناول الآن.
من أجل تحقيق هذا الهدف، ستجمع FANGCHENGBAO بين أفضل التقنيات لدى شركة BYD ومبادئ التصميم التقدمية ونظام سلسلة الإمداد المتكامل رأسيًا لإثراء كل سيارة بإمكانيات مخصصة متميزة.
تجسد FANGCHENGBAO الدمج بين الطاقة الجديدة وإمكانيات لا حصر لها، مع تحويل أحلام كل شخص إلى واقع ملموس.
تقنية الوضع المزدوج على الطرق الوعرة: إطلاق العنان لقوة الكهرباء من أجل تمكين الأفراد
كشفت شركة BYD في أثناء الفعالية عن المنصة المبتكرة الهجينة الفائقة بالوضع المزدوج على الطرق الوعرة، والتي تمثل تحويلاً كبيرًا عن محركات البنزين التقليدية. تتولى هذه المنصة تشغيل سيارات FANGCHENGBAO، ما يقدم وعدًا بتجربة جديدة تمامًا على الطرق الوعرة مع تحقيق الريادة في كفاءة استهلاك الطاقة وتمكين كل مستخدم بذروة التقنية.
تجمع تقنية الوضع المزدوج على الطرق الوعرة بين الإطار الثوري بدون تحميل عبء من شركة BYD والذي تم تصميمه للسيارات الهجينة والهيكل الهجينة المتخصص للطرق الوعرة. يعتمد هذا التكامل على خبرة شركة BYD في تصنيع الهياكل عالية الأداء والقيادة الكهربائية الذكية الرباعية الدفع ونظم الدفع على الطرق الوعرة. وبذلك تحقق تقنية الوضع المزدوج على الطرق الوعرة توازنًا غير مسبوق بين سلامة المركبة والقيادة القوية على الطرق الوعرة واستهلاك الطاقة.
بدلاً من التعديلات التقليدية التي تضيف وزنًا وترفع مخاطر حدوث انقلاب، تجمع تقنية الوضع المزدوج على الطرق الوعرة بشكل مبتكر بين البطارية الشفرة والإطار الفولاذي العالي القوة، ما يحقق التطور لتقنية الخلية للهيكل (CTC). لا تقتصر فائدة هذا على ضمان سلامة البطارية في أثناء السيناريوهات الفائقة على الطرق الوعرة فقط، لكن هذا يعزز أيضًا سلامة المركبة عمومًا بشكل كبير.
كما تتميز المنصة بميزات مثل نظام EHS الكهربائي الهجينة وأول نظام دفع خلفي على الطرق الوعرة في المجال وكذلك محرك Xiaoyun الطولي عالي الأداء، ما يحقق طاقة هائلة للنظام تزيد عن 500 كيلووات وقدرة جر ليس لها نظير تبلغ 32,000 نيوتن. كما أن المركبات بتقنية الوضع المزدوج على الطرق الوعرة تستخدم تقنية التحكم الذكي في عزم الدوران لتقليل قطر الدوران إلى 3.4 متر فقط. وبفضل الدفع القوي والتحكم الإلكتروني الدقيق الذي تحققه تقنية الوضع المزدوج على الطرق الوعرة، يستطيع المستخدمون التنقل بدون مجهود عبر أراضي المستنقعات والجبال الوعرة والمنحدرات المغطاة بالحصي والكثير من الأراضي الشاقة. يستطيع السائقون الانتقال إلى الترس المنخفض السرعة المجهز بثلاثة أقفال تفاضلية والذي تم تصميمه لسيناريو الحركة على الطرق الوعرة بضغطة زر.
تعتمد تقنية الوضع المزدوج على الطرق الوعرة على هذا الهيكل المبتكر وتجمع بين تعليق مستقل على محور مزدوج عند كلا الطرفين، والذي يضمن راحة السيارات الرياضية المتعددة الأغراض حتى على الأراضي الصعبة عندما يقترن مع نظام DiSus-P للتحكم الهيدروليكي في الجسم. تحقق المنصة توفيرًا في الوقود بنسبة 35% بالمقارنة مع سيارات البنزين للطرق الوعرة.
تتميز تقنية الوضع المزدوج على الطرق الوعرة باعتبارها منصة تعتمد على الكهرباء بالأساس من الفئة الاحترافية للطرق الوعرة. إنها تمثل نتيجة التطور التقني المتقدم على مدار أكثر من عشرين عامًا في شركة BYD ورؤى قائمة على الخبرة المكتسبة من تصنيع ملايين المركبات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن الخارجي في الشركة. تتفوق هذه المنصة على المنصات التقليدية وترفع بشكل كبير من إمكانيات الدفع الكهربائي. تتغلب تقنية الوضع المزدوج على الطرق الوعرة ببراعتها التقنية الضخمة على الصعوبات التي كانت سيارات الطاقة الجديدة تواجهها في العادة في مختلفة السيناريوهات، لتضع معايير جديدة لأطر تصميم سيارات الطرق الوعرة ووظائفها.
تتطلع FANGCHENGBAO إلى الدخول في مجالات مثل السيارات الرياضية المتعددة الأغراض والسيارات الرياضية على الطرق الوعرة، حيث تسود سيارات البنزين التقليدية، وذلك بدءًا من الطُرُز ذات منصة الوضع المزدوج على الطرق الوعرة.
الطُرُز الجديدة: طُرُز رائدة في ميزات التقنية المتقدمة والمنتجات المتفردة
تقدم الطُرُز الثلاثة من FANGCHENGBAO مجموعة منتجات قوية تلبي مجموعة من التفضيلات الفردية، حيث يظهر مزيجها القوي من المنتجات وتركيزها على الاحترافية والتفرد.
الطراز BAO 5 معروض كسيارة رياضية هجينة فائقة متعددة الأغراض على الطرق الوعرة، وهو مجهز بتقنيات أساسية مثل الوضع المزدوج على الطرق الوعرة ونظام DiSus-P للتحكم الهيدروليكي في الجسم. يجمع تصميمه بشكل سلس بين العناصر الجمالية الصناعية والقوة الراسخة، ما يحقق ثباتًا وسلامة غير مسبوقين للمستخدمين.
باعتبار FANGCHENGBAO علامة تجارية تركز على التخصيص، فإنها تقدم الطراز BAO 5 بعدة هياكل أمامية يمكن دمجها أو تعديلها بسلاسة. إنها تقدم أساسًا مرنًا تم تصميمه حسب تفضيلات التعديل المتفردة لدى كل مستخدم.
تصميم سيارة BAO 8 ، والتي اكتسبت اسم "الفائقة 8"، يكشف عن الرؤية المستقبلية لدى العلامة التجارية للسيارات الرياضية المتعددة الأغراض على الطرق الوعرة. يضمن هذا التصميم المستوحى من ساحات المعارك في أفلام الخيال العلمي التكامل الراسخ والحماية المعززة والثقة الموحية لدى السائق. كما تم الكشف عن التفاصيل الأولية في BAO 3 ، والتي تشير إلى طراز أنيق يستهدف جماهير متنوعة بروح مبتهجة.
لضمان الخدمة المتسقة وجودة التجربة، ستتبنى FANGCHENGBAO طراز التوجه المباشر إلى المستهلك (DTC) في المرحلة الأولية في السوق الصينية، مع التخطيط للوصول إلى 60 مدينة بحلول عام 2024. كما تم الإعلان عن أن السيارة BAO 5 ستشهد أول ظهور لها خارج الإنترنت في معرض شينغدو للسيارات الذي يبدأ يوم 25 أغسطس.
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