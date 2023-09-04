تفعيل الإنذار الأحمر في مدريد بسبب الأحوال الجوية

تفعيل الإنذار الأحمر في مدريد بسبب الأحوال الجوية
التاريخ
9/4/2023 2:21:49 PM
(MENAFN- Al Watan) ضربت عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة إسبانيا يوم أمس الأحد، مسببة فيضانات في وسط وشرق البلاد.
كما وضعت هيئة الأرصاد الجوية الإسبانية العاصمة مدريدو ومنطقة طليطلة ومدينة قادش. تحت تصنيف حالة التأهب الأحمر، بعد هطول الأمطار طوال الليل ما أدى إلى غرق الشوارع.
وأرسلت خدمة الطوارئ في مدريد رسائل نصية للسكان تحذرهم من مخاطر وقوع فيضانات وتنصحهم بعدم استخدام مركباتهم.
MENAFN04092023000089011017ID1107005145
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.