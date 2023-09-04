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تفعيل الإنذار الأحمر في مدريد بسبب الأحوال الجوية

9/4/2023 2:21:49 PM
(MENAFN- Al Watan) ضربت عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة إسبانيا يوم أمس الأحد، مسببة فيضانات في وسط وشرق البلاد.
كما وضعت هيئة الأرصاد الجوية الإسبانية العاصمة مدريدو ومنطقة طليطلة ومدينة قادش. تحت تصنيف حالة التأهب الأحمر، بعد هطول الأمطار طوال الليل ما أدى إلى غرق الشوارع.
وأرسلت خدمة الطوارئ في مدريد رسائل نصية للسكان تحذرهم من مخاطر وقوع فيضانات وتنصحهم بعدم استخدام مركباتهم.

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