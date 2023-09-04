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ترشيح 50 ألف أصل تراث عمراني سعودي لتسجيلها

9/4/2023 2:21:48 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت هيئة التراث اليوم عن ترشيح 50 ألف أصل تراث عمراني في جميع مناطق المملكة، بالتنسيق مع أصحاب المصلحة وفقاً لنظام الآثار والتراث العمراني؛ لتعمل بعد ذلك على خطة تسجيل وتصنيف وترميز هذه الأصول المرشحة في سجل التراث العمراني وفقاً لسلسلة تسجيلها؛ وذلك باستخدام أحدث التقنيات الحديثة.
ويُعد سجل التراث العمراني قائمةً رسمية لمواقع التراث التي سُجّلت وفقاً لمعايير ذات أهميةٍ وطنية أو عمرانية أو ثقافية محددة بموجب نظام الآثار والتراث العمراني، وذلك باستخدام نظام المعلومات الجيومكانية، حيث يتم إدارة وتخزين وحفظ المعلومات الخاصة بهذه المواقع والمباني بشكلٍ دقيق بهدف تحديد التدابير الوقائية والحماية اللازمة لها، التي تضمن حفظها وصيانتها للأجيال القادمة، لما تُشكله من أهميةٍ كبيرة في التراث العمراني للمملكة.
وتمرّ خطوات تسجيل أصول التراث العمراني في المملكة بخمس مراحل رئيسة ضمن سلسلة التسجيل، التي تبدأ من اكتشاف أصل تراثٍ عمراني، وترشيح هذا الأصل، وتسجيله في سجل التراث العمراني، ومن ثم تصنيفه، وأخيراً ترميز أصل التراث العمراني.
ويعود تسجيل هذه المواقع بفوائد عديدة، ومن أبرزها تمتُّع المواقع المسجلة في سجل التراث العمراني بالحماية، وتوثيقها، وتوفير الدعم للحفاظ على هذه المواقع المسجلة، وإدراجها في الخطط المستقبلية للتنمية، فضلاً عن ترميز المواقع للاحتفاء بامتلاك موقع تراثٍ عمراني، ومشاركته مع المجتمع، حيث يضم السجل الوطني للتراث العمراني حالياً أكثر من 3400 موقع تراثٍ عمراني مسجل على مستوى مناطق المملكة.

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