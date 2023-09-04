سوق الأسهم السعودية ينهي تعاملاته باللون الأحمر خاسرا 24 نقطة
التاريخ
9/4/2023 2:21:48 PM
(MENAFN- Al Watan) أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضاً 24.91 نقطة ليقفل عند مستوى 11430.87 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5.3 مليارات ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 188 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 65 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 151 شركة على تراجع. وكانت أسهم شركات التعاونية، وعذيب للاتصالات، وأكوا باور، والموارد، وتكافل الراجحي، الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الباحة، والوطنية للتعليم، وعلم، وجاكو، وريدان الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.91% و6.25%.
فيما كانت أسهم شركات الباحة، وأرامكو السعودية، وشمس، وأمريكانا، وسينومي ريتيل هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، عذيب للاتصالات، والتعاونية، وسابك، ومرافق هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم عند 0.00 نقطة ليقفل عند مستوى 23583.59 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 33 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.
MENAFN04092023000089011017ID1107005143
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.