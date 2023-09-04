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أمين غرفة أبها والقنصل العراقي يبحثان الفرص الاستثمارية

9/4/2023 2:21:48 PM
(MENAFN- Al Watan) استقبل الأمين العام لغرفة أبها الدكتور رياض آل عقران القنصل العام العراقي بجدة محمد سمير النقشبندي الذي يقوم مع الوفد المرافق له بزيارة منطقة عسير.
في بداية اللقاء رحب الأمين العام لغرفة أبها بالقنصل العراقي خلال زيارته لمنطقة عسير، متمنياً أن يثمر هذا اللقاء عن النتائج المرجوة منها، وأوضح أن هذه الزيارة تمثل أهمية كبيرة بالنسبة للمنطقة نظراً لقوة العلاقات التجارية والاستثمارية المتنامية بين الطرفين، حيث أن حجم التبادل التجاري بين المملكة والعراق، قد بلغ نحو 5.7 مليار ريال عام 2022، وبذلك يكون هناك نمواً متزايداً بنسبة 50%، كما زادت الصادرات السعودية للعراق عبر منفذ عرعر بنسبة 132%، الذي يطمح البلدان الشقيقان لمواصلة تعزيز التبادل التجاري للاستفادة منه والإسراع بافتتاح منفذ جميمة الحدودي.

وتم خلال اللقاء بحث زيادة حجم التبادل التجاري بين المملكة والعراق بالإضافة إلى طرق تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة والراسخة بينهما، من خلال اللقاءات والفعاليات والزيارات التجارية، من ناحية أخرى تم استعراض أهم مقومات منطقة عسير الاقتصادية، التي تختلف عن باقي مناطق المملكة والفرص الاستثمارية الكبيرة بها، كما عرضت الغرفة أهم الفرص الاستثمارية بالمنطقة أمام المستثمرين العراقيين مع شرح أهم التسهيلات المتاحة.
يذكر أن زيارة القنصل العام لجمهورية العراق بجدة لغرفة أبها هي امتداد لسلسلة مجالات التعاون المشترك بين الغرفة والقنصلية العراقية بهدف تمكين رجال وسيدات الأعمال بعسير من أحدث المعلومات والبيانات حول مجالات الاستثمار، بما يفتح أفاق أوسع لبناء علاقات تعاون وبناء شراكات تجارية.

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