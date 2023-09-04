أمين غرفة أبها والقنصل العراقي يبحثان الفرص الاستثمارية

أمين غرفة أبها والقنصل العراقي يبحثان الفرص الاستثمارية
التاريخ
9/4/2023 2:21:48 PM
(MENAFN- Al Watan) استقبل الأمين العام لغرفة أبها الدكتور رياض آل عقران القنصل العام العراقي بجدة محمد سمير النقشبندي الذي يقوم مع الوفد المرافق له بزيارة منطقة عسير.
في بداية اللقاء رحب الأمين العام لغرفة أبها بالقنصل العراقي خلال زيارته لمنطقة عسير، متمنياً أن يثمر هذا اللقاء عن النتائج المرجوة منها، وأوضح أن هذه الزيارة تمثل أهمية كبيرة بالنسبة للمنطقة نظراً لقوة العلاقات التجارية والاستثمارية المتنامية بين الطرفين، حيث أن حجم التبادل التجاري بين المملكة والعراق، قد بلغ نحو 5.7 مليار ريال عام 2022، وبذلك يكون هناك نمواً متزايداً بنسبة 50%، كما زادت الصادرات السعودية للعراق عبر منفذ عرعر بنسبة 132%، الذي يطمح البلدان الشقيقان لمواصلة تعزيز التبادل التجاري للاستفادة منه والإسراع بافتتاح منفذ جميمة الحدودي.
وتم خلال اللقاء بحث زيادة حجم التبادل التجاري بين المملكة والعراق بالإضافة إلى طرق تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة والراسخة بينهما، من خلال اللقاءات والفعاليات والزيارات التجارية، من ناحية أخرى تم استعراض أهم مقومات منطقة عسير الاقتصادية، التي تختلف عن باقي مناطق المملكة والفرص الاستثمارية الكبيرة بها، كما عرضت الغرفة أهم الفرص الاستثمارية بالمنطقة أمام المستثمرين العراقيين مع شرح أهم التسهيلات المتاحة.
يذكر أن زيارة القنصل العام لجمهورية العراق بجدة لغرفة أبها هي امتداد لسلسلة مجالات التعاون المشترك بين الغرفة والقنصلية العراقية بهدف تمكين رجال وسيدات الأعمال بعسير من أحدث المعلومات والبيانات حول مجالات الاستثمار، بما يفتح أفاق أوسع لبناء علاقات تعاون وبناء شراكات تجارية.
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