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نائب وزير الاتصالات يفتتح أعمال ((قمة هواوي كلاود 2023)) بالرياض

9/4/2023 2:21:48 PM
(MENAFN- Al Watan) افتتح نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم بن عبدالرحمن العوهلي، اليوم، أعمال ((قمة هواوي كلاود السعودية 2023))؛ والتي ترعاها الوزارة وتنظمها شركة ((هواوي)) بغية الارتقاء بإمكانات التحول الرقمي بما ينسجم مع رؤية المملكة الطموحة 2030، وذلك بحضور نائب الرئيس الأول في هواوي والرئيس الإقليمي لشركة هواوي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى السيد ستيفن يي، وعدد من مسؤولي الوزارة والشركة وروَّاد قطاعي التقنية والأعمال المحليين والإقليميين.
ويأتي إطلاق القمة في إطار سعي الوزارة والشركة، لتوسيع التعاون، ودعم العلاقات والرؤى ذات الصلة، بما يتيح قيادة مساعي التحول الرقمي في المملكة والعالم بشكلٍ يتناسب مع التطلعات والمتطلبات.
وخلال مراسم افتتاح القمة؛ أعلنت ((هواوي)) عن إطلاق ((هواوي كلاود منطقة الرياض))، والتي من المتوقع أن تسهم في بروز حقبة جديدة من النمو والازدهار الاقتصادي المدعوم بالتقنيات الرقمية، حيث يتماشى إطلاقها مع خطط ((هواوي كلاود)) الرامية إلى الاستثمار في البنية التحتية السحابية في المملكة،
وحول الإطلاق، أكد نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، أن شركة ((هواوي)) ظلت على الدوام شريكًا أصيلًا في رحلة المملكة التحولية الرامية إلى بناء حاضر مترابط ومستقبل مبتكر، من خلال تعاونها المستمر مع الوزارة ومزودي الخدمة والشركات والجامعات في مختلف المساعي الجماعية الرامية إلى تحقيق التحول الرقمي.
من جانبه، أوضح نائب الرئيس الأول في هواوي والرئيس الإقليمي لشركة هواوي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أن الشركة ملتزمة بتحقيق رؤيتها الخاصة بهواوي كلاود في المملكة، مؤكدًا أن هذه القمة تمثل التزامًا راسخًا في ظل مضي أكثر من عقدين على انطلاقتها.
وسلطت القمة التي انطلقت تحت شعار ((الارتقاء بالمعلومات من أجل المملكة))؛ الضوء على التزام ((هواوي كلاود)) تجاه مستقبل المملكة الرقمي، حيث قدم الحدث المنصة المثلى لتبادل المعرفة ونسج العلاقات والتعاون، بغية تحفيز الشركات الوطنية والعالمية على مشاركة قصص النجاح وأفضل الممارسات والرؤى حول مسيرة التحول الرقمي.
تضمنت القمة سلسلة من الإعلانات، حيث كشفت الشركة عن خطة "Saudi Arabia Go Cloud Go Global" لربط الشركات الصينية والسعودية على نطاق عالمي بما يدعم النمو والابتكار، وستوظف الشركة خبرتها الواسعة التي اكتسبتها من خلال العمل في أكثر من 170 دولة وإقليم، ومختلف القطاعات، والتقنيات والحلول المتقدمة لمساعدة الشركات الصينية على دخول السوق السعودية وتعزيز الشراكات مع أصحاب المصلحة المحليين، كما أعلنت الشركة عن نية ((هواوي كلاود)) تدريب 500 ألف من المطورين في المملكة خلال السنوات الخمس القادمة، وتصميم حلول مشتركة مع 1000 شريك محلي، فضلاً عن إطلاق ((هواوي كلاود لريادة الأعمال)) لدعم نمو 2000 شركة ناشئة.
كما أعلنت ((هواوي كلاود)) اعتزامها استخدام عدد من التقنيات الرائدة للارتقاء بالقطاع في المملكة، بما فيها نموذج "بانغو 3.0" المخصص لمواجهة تحديات المتعلقة بتبنّي أنظمة الذكاء الاصطناعي، واستغلال رؤى القطاع لتحسين قدرات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات مثل التمويل والقطاع الحكومي والتصنيع وغيرها. وسيستهل نموذج "بانغو 3.0" للذكاء الاصطناعي حقبة جديدة من الابتكار في المملكة بالتزامن مع تسريع وتيرة التنويع الاقتصادي.

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