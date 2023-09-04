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إمارة مكة تهيب بأخذ الحيطة والحذر جراء حالة مطرية متوقعة حتى يوم الجمعة

9/4/2023 2:21:48 PM
(MENAFN- Al Watan) أهاب مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة بالجميع أخذ الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه.
نظرًا لتعرض معظم محافظات المنطقة لأمطار رعدية وعواصف ترابية بدايةً من اليوم حتى يوم الجمعة المقبل حسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد.

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