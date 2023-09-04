إمارة مكة تهيب بأخذ الحيطة والحذر جراء حالة مطرية متوقعة حتى يوم الجمعة
التاريخ
9/4/2023 2:21:48 PM
(MENAFN- Al Watan) أهاب مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة بالجميع أخذ الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه.
نظرًا لتعرض معظم محافظات المنطقة لأمطار رعدية وعواصف ترابية بدايةً من اليوم حتى يوم الجمعة المقبل حسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد.
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