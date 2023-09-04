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المرور: مزاد إلكتروني بحرف وحرفين ورقم ورقمين غدا

9/4/2023 2:21:48 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الإدارة العامة للمرور في الأمن العام طرح لوحات بحرف وحرفين ورقم ورقمين (ر 20، وو 99، ا هـ 5) من الفئة خصوصي، وذلك عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر" غدًا، من الساعة الـ (8) صباحًا حتى الساعةالـ (10) مساءً، ضمن خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني المتاحة عبر المنصة.
وأشارت إلى أنه في حال الإقبال العالي على المزاد خلال الدقائق الأخيرة من الوقت المحدد لانتهاء المزاد، فإنه سيتم تمديده تلقائيًا، مبينة أهمية زيارة المنصة للتعرف على التعليمات الخاصة بالمزاد؛ وذلك لاستكمال المعلومات المطلوبة بكل يسر وسهولة، قبل وقتٍ كافٍ من المزاد.
يذكر أن الإدارة العامة للمرور تطرح المزاد للمرة الثالثة؛ برموز جديدة عبر خدمة مزاد اللوحات في منصة "أبشر".

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