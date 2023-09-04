6 سعوديين بقائمة الأفضل عالميا

6 سعوديين بقائمة الأفضل عالميا
التاريخ
9/4/2023 2:21:47 PM
(MENAFN- Al Watan) وجد 6 لاعبين من المنتخب السعودي للكاراتيه ضمن قائمة أفضل 10 لاعبين على مستوى العالم في اللعبة، وهم: طارق حامدي وسند سفياني وسلطان القحطاني وعبدالعزيز السيف وعلي مقري وعبدالله القحطاني.
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