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6 سعوديين بقائمة الأفضل عالميا

9/4/2023 2:21:47 PM
(MENAFN- Al Watan) وجد 6 لاعبين من المنتخب السعودي للكاراتيه ضمن قائمة أفضل 10 لاعبين على مستوى العالم في اللعبة، وهم: طارق حامدي وسند سفياني وسلطان القحطاني وعبدالعزيز السيف وعلي مقري وعبدالله القحطاني.

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