وعد سابق يعيد راموس لإشبيلية

وعد سابق يعيد راموس لإشبيلية
التاريخ
9/4/2023 2:21:47 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف نجم ريال مدريد وباريس سان جيرمان السابق، سيرجيو راموس، أسباب اختياره العودة لصفوف فريقه السابق (إشبيلية) خلال الموسم الحالي.
وقال خلال تصريحاته للصحفيين: ((وجودي هنا يمثل عهدا قطعته لوالدي وجدي وبويرتا (لاعب إشبيلية الذي توفى في 2007))).
وأضاف: ((سعيد بالعودة، ولم يكن من المنطقي الذهاب لأي مكان آخر قبل المرور من هنا)).
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