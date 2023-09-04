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وعد سابق يعيد راموس لإشبيلية

9/4/2023 2:21:47 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف نجم ريال مدريد وباريس سان جيرمان السابق، سيرجيو راموس، أسباب اختياره العودة لصفوف فريقه السابق (إشبيلية) خلال الموسم الحالي.
وقال خلال تصريحاته للصحفيين: ((وجودي هنا يمثل عهدا قطعته لوالدي وجدي وبويرتا (لاعب إشبيلية الذي توفى في 2007))).
وأضاف: ((سعيد بالعودة، ولم يكن من المنطقي الذهاب لأي مكان آخر قبل المرور من هنا)).

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