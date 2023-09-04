تشافي يشيد بالوافد الجديد
التاريخ
9/4/2023 2:21:47 PM
(MENAFN- Al Watan) أشاد مدرب برشلونة، تشافي هيرنانديز، بالوافد الجديد جواو كانسيلو، مؤكدا أنه سيمنح البرشا المزيد من التفوق في منتصف الملعب، والتمرير المباشر من الدفاع إلى الجناح، والسيطرة على منتصف الملعب.
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