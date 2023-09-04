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فينيسيوس يعود مبكرا للميرينجي

9/4/2023 2:21:47 PM
(MENAFN- Al Watan) زف مهاجم ريال مدريد، البرازيلي فينيسيوس جونيور، نبأ سارا لمدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، خلال التوقف الدولي الجاري.
وقد تعرض فينيسيوس للإصابة خلال مواجهة سيلتا فيجو في الليجا، ولم يستطع إكمال اللقاء.
وبعد الفحوص التي أجريت للمهاجم البرازيلي، تبين أنه سيعود خلال مدة أقل من الشهر، التي حددتها الفحوص في البداية.

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