فينيسيوس يعود مبكرا للميرينجي
التاريخ
9/4/2023 2:21:47 PM
(MENAFN- Al Watan) زف مهاجم ريال مدريد، البرازيلي فينيسيوس جونيور، نبأ سارا لمدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، خلال التوقف الدولي الجاري.
وقد تعرض فينيسيوس للإصابة خلال مواجهة سيلتا فيجو في الليجا، ولم يستطع إكمال اللقاء.
وبعد الفحوص التي أجريت للمهاجم البرازيلي، تبين أنه سيعود خلال مدة أقل من الشهر، التي حددتها الفحوص في البداية.
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