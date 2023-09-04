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رئيسي: إيران والسعودية دولتان مؤثرتان في المنطقة والعالم الإسلامي

9/4/2023 2:21:47 PM
(MENAFN- Al Watan) نقلت وكالة تسنيم، اليوم الاثنين، عن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي القول إن إيران والسعودية دولتان مؤثرتان في المنطقة والعالم الإسلامي.
وأضاف رئيسي أن "التعاون الإيراني السعودي وزيادة تعاون دول المنطقة في البعدين الثنائي والمتعدد الأطراف وفي مجال قضايا العالم الإسلامي على المستويين الحكومي والشعبي سيرفع مكانة دول المنطقة على الصعيدين الإقليمي والعالمي وسيحد من نطاق التدخلات الخارجية".
وذكرت وكالة تسنيم أن تصريحات رئيسي جاءت لدى استقباله سفير إيران لدى السعودية علي رضا عنايتي عشية مغادرته إلى الرياض لبدء مهام عمله.
وكانت السعودية وإيران قد اتفقتا في مارس آذار الماضي على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وإعادة فتح بعثاتهما الدبلوماسية.

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