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تنزانيا تدعم الملف السعودي لاستضافة إكسبو 2030

9/4/2023 2:21:47 PM
(MENAFN- Al Watan) بعث خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالة شفهية، إلى رئيسة تنزانيا سامية صولوحو حسن، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك.
قام بنقل الرسالة، المستشار بالديوان الملكي أحمد قطان، خلال استقبال الرئيسة له، اليوم، في العاصمة دار السلام.
ونقل قطان خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان وتمنياتهما لحكومة وشعب جمهورية تنزانيا الصديقة بالمزيد من التقدم والازدهار، فيما عبرت رئيسة تنزانيا عن تحياتها وتقديرها لخادم الحرمين الشريفين، ولولي العهد، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.
وأكدت رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة، خلال الاستقبال، دعم بلادها الكامل لطلب المملكة العربية السعودية استضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، مرحبة بعقد القمتين "القمة السعودية الأفريقية الأولى، والقمة العربية الأفريقية الخامسة" في المملكة هذا العام. وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض مجمل الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء القائم بأعمال سفارة المملكة بالانابة لدى جمهورية تنزانيا المتحدة فهد الحربي.

MENAFN04092023000089011017ID1107005132

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