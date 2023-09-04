تنزانيا تدعم الملف السعودي لاستضافة إكسبو 2030

تنزانيا تدعم الملف السعودي لاستضافة إكسبو 2030
التاريخ
9/4/2023 2:21:47 PM
(MENAFN- Al Watan) بعث خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالة شفهية، إلى رئيسة تنزانيا سامية صولوحو حسن، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك.
قام بنقل الرسالة، المستشار بالديوان الملكي أحمد قطان، خلال استقبال الرئيسة له، اليوم، في العاصمة دار السلام.
ونقل قطان خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان وتمنياتهما لحكومة وشعب جمهورية تنزانيا الصديقة بالمزيد من التقدم والازدهار، فيما عبرت رئيسة تنزانيا عن تحياتها وتقديرها لخادم الحرمين الشريفين، ولولي العهد، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.
وأكدت رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة، خلال الاستقبال، دعم بلادها الكامل لطلب المملكة العربية السعودية استضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، مرحبة بعقد القمتين "القمة السعودية الأفريقية الأولى، والقمة العربية الأفريقية الخامسة" في المملكة هذا العام. وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض مجمل الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء القائم بأعمال سفارة المملكة بالانابة لدى جمهورية تنزانيا المتحدة فهد الحربي.
MENAFN04092023000089011017ID1107005132
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.