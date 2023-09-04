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الكويت.. إجراءات قانونية ضد منتقدي موظفي الدولة وجهاز الأمن

9/4/2023 2:21:46 PM
(MENAFN- Al Watan) حذرت الداخلية الكويتية من أنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد الحسابات التي ترتكب إساءة لفظية، وتخدش الحياء العام، وتتعرض لموظفي الدولة وجهاز الأمن، في مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي بيان نشرته على حسابها في منصة "إكس"، قالت الداخلية الكويتية: "لُوحظ في الآونة الأخيرة قيام بعض الحسابات والأشخاص، بالإساءة اللفظية وخدش الحياء العام، بالإضافة إلى التعرض لموظفي الدولة بشكل عام، وجهاز الأمن بشكل خاص، والذين كفل لهم القانون الحماية في أثناء تأديتهم أعمالهم".
وتابع البيان: "تؤكد وزارة الداخلية بأنها تقوم برصد جميع تلك الحسابات عبر قطاع الأمن الجنائي، ممثلاً بإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة للإدارة العامة للمباحث الجنائية، وجمع وتحديد كافة الإساءات وإحالة مرتكبيها إلى الجهات المختصة".
وأكملت الوزارة في بيانها: "علما بأنه قد تم رصد عدد من الحسابات والأشخاص مستخدمي الحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وبيان مخالفتهم للقانون، وجارية إحالتهم إلى الجهات المختصة".
وختمت الداخلية الكويتية بيانها: "وإذ تنوه الوزارة لجميع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، بضرورة الالتزام وعدم مخالفة القانون، ومن يتجاوز ذلك، فإنه يعرض نفسه للمساءلة القانونية".

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