4 أيام راحة للذئاب

4 أيام راحة للذئاب
التاريخ
9/4/2023 2:21:46 PM
(MENAFN- Al Watan) فضل مدرب التعاون، البرازيلي بريكليس شاموسكا إراحة لاعبيه لمدة 4 أيام، على أن تعود تدريبات الذئاب بعد غد، وذلك بعد المجهود الكبير الذي بذلوه خلال الجولات الخمس الماضية.
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