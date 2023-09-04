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إسلام آباد: السعودية ستستثمر 25 مليار دولار في باكستان

9/4/2023 2:21:46 PM
(MENAFN- Al Watan) قال رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال في باكستان، أنوار الحق كاكار، الاثنين، إن السعودية ستستثمر نحو 25 مليار دولار في باكستان خلال السنوات الخمس المقبلة في قطاعات مختلفة، مضيفا أن حكومته ستعيد إحياء عملية الخصخصة المتوقفة حاليا، وفقا لوكالة رويترز.
وبدأت الدولة، الواقعة في جنوب آسيا، طريقا صعبا نحو التعافي الاقتصادي في ظل حكومة لتصريف الأعمال، بعد نجاحها في تجنب التخلف عن سداد الديون السيادية بفضل قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار وافق عليه صندوق النقد الدولي في يوليو.
وقال كاكار للصحفيين من مقر إقامته الرسمي إن الاستثمارات السعودية ستركز على قطاعات التعدين والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، وهي جزء من حملة لزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في باكستان.
وفي حال تأكيد هذا الخبر، فستكون هذه الاستثمارات هي الأكبر على الإطلاق التي تضخها السعودية في باكستان.

MENAFN04092023000089011017ID1107005129

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