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محافظ ضرماء يدشن ((انضباطي سر نجاحي))

9/4/2023 2:21:46 PM
(MENAFN- Al Watan) دشّن محافظ محافظة ضرماء هزاع بن ناصر بن قرملة بمدرسة متوسطة ضرماء، مبادرة ((انضباطي سر نجاحي))، والتي أطلقها مكتب التعليم بالمزاحمية وضرماء ممثلا في وحدة التوجيه الطلابي (بنين).
ونوه محافظ ضرماء بالتطور الذي يشهده التعليم، وبما توليه القيادة من دعم واهتمام كبير لهذا القطاع، والسعي لترسيخ أهمية العلم في مجالات متعددة والتنمية الشاملة والمستدامة التي تهدف إليها رؤية المملكة 2030، مشيدًا بهذه المبادرة التي تهدف إلى تعزيز التواصل بين المدرسة والمنزل، بالإضافة للحد من ظاهرة غياب الطلاب وتوعية أولياء أمورهم.
وتسعى المبادرة إلى الحد من ظاهرة غياب الطلاب وتوعية أولياء أمورهم خلال العام الدراسي الحالي بجميع فصوله الثلاث، وتستهدف 8143 طالبًا بالمدارس التابعة للمكتب محافظتي المزاحمية وضرماء.

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