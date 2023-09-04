محافظ ضرماء يدشن ((انضباطي سر نجاحي))
التاريخ
9/4/2023 2:21:46 PM
(MENAFN- Al Watan) دشّن محافظ محافظة ضرماء هزاع بن ناصر بن قرملة بمدرسة متوسطة ضرماء، مبادرة ((انضباطي سر نجاحي))، والتي أطلقها مكتب التعليم بالمزاحمية وضرماء ممثلا في وحدة التوجيه الطلابي (بنين).
ونوه محافظ ضرماء بالتطور الذي يشهده التعليم، وبما توليه القيادة من دعم واهتمام كبير لهذا القطاع، والسعي لترسيخ أهمية العلم في مجالات متعددة والتنمية الشاملة والمستدامة التي تهدف إليها رؤية المملكة 2030، مشيدًا بهذه المبادرة التي تهدف إلى تعزيز التواصل بين المدرسة والمنزل، بالإضافة للحد من ظاهرة غياب الطلاب وتوعية أولياء أمورهم.
وتسعى المبادرة إلى الحد من ظاهرة غياب الطلاب وتوعية أولياء أمورهم خلال العام الدراسي الحالي بجميع فصوله الثلاث، وتستهدف 8143 طالبًا بالمدارس التابعة للمكتب محافظتي المزاحمية وضرماء.
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