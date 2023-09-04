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رائد الأعمال أحمد المحيسني: حادث سيارة غير مجرى حياته ليحقق نجاحا فاق التوقعات

9/4/2023 2:21:46 PM
(MENAFN- Al Watan) لا يستسلم الريادي الناجح للإحباط والفشل، وينأى بنفسه عن اليأس متسلحًا بالعزيمة والتوكل على الله والإنطلاق نحو تحقيق الحلم .. قصص عالمية نستلهم منها هذا المعنى ، لكن مصدر الإلهام هذه المرة هو رائد الأعمال السعودي ، الشاب أحمد المحيسني الذي لم يكن يتوقع وهو في سن الخامسة عشر، وهو ذاهبٌ بوالدته للمدينة المنورة، أنّ حادث سيرٍ عارض سيفتح له باب النجاح على مصراعيه ؛ وأن تلف السيارة سيؤسس فيما بعد لمجموعةٍ قابضة باتت مضرب المثل في التوسع والتنوع والنجاح.

استثمار المعاناة
بدأ كفاحه العملي عندما وجد نفسه مُعدمًا وفاقت تكاليف إصلاح السيارة قدراته المادية، ليعقد -وهو في سن الخامسة عشرة- اتفاقًا مع صاحب ورشة الصيانة بالعمل لديهم مدة شهر مقابل خفض التكاليف، وهذا ماحدث .. قبل أن يستمر الاتفاق ثلاثة أشهر أخرى، مكتسبًا من الورشة وصاحبها مهاراتٍ عديدة، مكنته من دراسة احتياجات العملاء والسوق، لتلمع في الذهن فكرته الأولى: امتلاك ورشة صيانة سيارات تخصه ، فقرر بيع سيارته الخاصة بعد إصلاحها وامتلاك ورشته الخاصة، ومنذ تلك اللحظة ؛ انطلقت قصة النجاح الرائدة، ليتبلور العمل والجهد والنجاح، ما جعل العمل يتوسع والفروع تتعدد والإيرادات تتنامى، فأسس شركته الأولى "دوكس لصيانة السيارات"، التي بلغت أكثر من 42 فرعا في مختلف مدن ومناطق المملكة.
التعليم أولا
وبعد أن بدأ مشروع "صيانة السيارات" يؤتي ثماره، وبدأ بحصد الإيرادات، قرر ترك الدراسة للتفرغ لمشروعه، فذهب لمدير المدرسة وأخبرته بنية التوقف عن استكمال الطريق العلمي، لكن المدير نصحه بعدم ذلك وأخبره بأنهم في المدرسة سيكونون زبائنه وسيوفرون له ساعات مرنة حتى يتمكن من الجمع ما بين التعليم والعمل". . أنهى المحيسني المرحلة الثانوية، وسافر إلى الخارج لتعلم اللغة الإنجليزية واستكمل مشواره العلمي الجامعي في تخصص إدارة الأعمال.

الشغف يتحقق
رغم النجاح والإيرادات في مجال الصيانة ظل المحيسني يتوق لمجال العقار وإدارة الأملاك العقارية، فنظم نفسه وفريقه ودرس السوق والمنافسين واحتياجات القطاع، وأنشأ شركته العقارية في الرياض عام 2009، مستخدمًا الاحترافية منهجاً، ومقدمًا طرقًا جديدة تخدم القطاع والعملاء ، فتنامى النجاح ليفتتح فرعا جديدًا في القصيم، ومن ثم وصل عدد فروع الشركة العقارية 6 فروع في مختلف أرجاء الوطن.
ازهلها.. وعصاميون
في 2016 ابتكر المحيسني تطبيق ازهلها، ووصل لخدمة 4 ملايين مستخدم في وقت وجيز، وأسس مجموعته "المحيسني القابضة" التي تضم أكثر من 9 شركات استثمارية في مختلف المجالات الأساسية ، ليحصد في عام 2019 جائزة "عصاميون" وجائزة "الشاب العصامي"، وجوائز أخرى كثير.
اماز.. والرحلة تستمر
يمتلك المحيسني شركة "آماز" التي تختص بكل ما يتعلق بالتسويق والبرمجة حيث هناك عقود لأكثر من 38 جهة حكومية تعمل معها، وحصلت على شارة الخبراء من غوغل، وتعد الأولى في السعودية التي تحصل على هذه الشارة.يصف المحيسني المستقبل بأنه دائمًا أجمل، ولا يكتفي بما تحقق، بل يطمح للمزيد قائلًا: ((السنوات القادمة محفزة وجميلة، وسنكون مواكبين للتنظيمات التي أطلقتها الدولة للسوق، وعلى كل رائد أعمال أن يتواكب معها، ويحرص قدر المستطاع على التعامل معها وعدم إهمال أي بند منها لأن إهمال بند واحد أو إغفاله يمكن أن يخسرك الكثير)).

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