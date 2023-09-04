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السعودية تقود العالم لمواجهة تحديات المياه

9/4/2023 2:21:45 PM
(MENAFN- Al Watan) تتصدر قضية المياه التحديات العالمية الكبرى، وهي اليوم الملف هي الأعمق أثرا والأكثر إلحاحا على الصعيد الدولي ويتوقف عليها مصير ومسار جيلنا الحالي والأجيال المقبلة، ولذلك أخذت المملكة العربية السعودية زمام قيادة مبادرة عالمية غير مسبوقة من خلال إعلان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان عن تأسيس منظمة عالمية للمياه، التي تهدف إلى ضمان بناء مستقبل عالمي تتوفر فيه المياه للجميع على كوكبنا.
تجربة رائدة
وتملك السعودية تجربة رائدة في التعامل مع تحديات المياه وتطوير سياسات وممارسات إدارة مواردها، كما أنها تملك دورا محوريا عالميا على كافة الأصعدة الاقتصادية والسياسية والتنموية، وأيضا قدمت إسهامات محمودة لمحاولة معالجة قضايا المياه، ولكن الجهود تبقى مشتتة وينقصها الطابع الشمولي والاستراتيجي لمعالجة قضايا المياه بشكل متكامل على مختلف الصعد الفنية والبحثية والتمويلية.
وضع خطير
تدرك المملكة الوضع الخطير لإمدادات المياه العذبة في العالم. حيث أن الجفاف، والفيضانات والتلوث تهدد الاستقرار الاقتصادي والجيوسياسي، والأمن الغذائي، وأمن الطاقة، والاستدامة البيئية وجهود التنمية المستدامة. وقد رفعت المملكة قضايا المياه إلى موقع الصدارة على أجندة العمل الدبلوماسي والتعاوني الدولي على مدار السنوات الماضية، وكان لها مساهمات رائدة في بناء شبكات التواصل والتعاون والأبحاث الخاصة بالمياه، وهي تتطلع من خلال هذه الخطوة إلى مواصلة البناء على هذه الإنجازات.
قيادة العالم لمواجهة تحديات المياه
وتعمل المملكة من خلال الإعلان عن تأسيس منظمة عالمية للمياه، على سد الثغرة الكبيرة الموجودة حالياً بسبب عدم وجود أي منظمة متخصصة بهذا القطاع على نطاق واسع، وهي بذلك تقود العالم نحو بناء مستقبل أكثر أمانًا للإنسانية تتوفر فيه المياه للجميع.
وتهدف السعودية من خلال هذه المبادرة، إلى توحيد المساعي العالمية لمعالجة تحديات إمدادات المياه، وضمان تحقيق استدامة الموارد المائية العالمية، وتوفير منبر للمجتمعات الأكثر تأثرا من أجل مناقشة التحديات المتعلقة بهذه القضية، مثل دول الجنوب العالمي.
وستكون المنظمة منارة للبحث والابتكار العلمي والتعاون بين الدول الأكثر تقدما والدول الأكثر تأثرا، ما يساهم في تعزيز النهج الاستباقي لإدارة المياه من خلال إحداث تغيير في الوضع الراهن وإنشاء منصة تتيح للبلدان الوصول إلى الموارد وتبادل المعرفة والتصدي بشكل جماعي لتحديات المياه الراهنة والمستقبلية.
وتمثل العضوية في المنظمة استثماراً استراتيجياً لمختلف دول العالم، فهي فرصة للتأثير على سياسات المياه العالمية، والاستفادة من تمويل مشاريع المياه، ومشاركة أفضل الممارسات والتجارب، بحيث تكون تلك البلدان جزءًا من جهد عالمي موحد يضمن استدامة المياه للإنسانية جمعاء في حاضرنا ومستقبلنا.

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