موديز: خسائر الممتلكات الخاصة جراء إعصار إداليا تبلغ 5 مليارات دولار
التاريخ
9/4/2023 2:21:33 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
أصدرت وحدة قياس المخاطر والكوارث لدى وكالة“موديز” الإثنين، تقرير لتقييم حجم خسائر الممتلكات الخاصة المؤمن عليها في منطقة الحزام الكبير في فلوريدا جراء إعصار“إداليا” الذي ضرب الولاية الأسبوع الماضي.
وأشار التقرير إلى أن حجم الخسائر الناجمة عن الإعصار وتوابعه من رياح وفيضانات، يتراوح بين 3 مليارات إلى 5 مليارات دولار، بينما تقدر خسائر البرنامج الوطني للتأمين ضد مخاطر الفيضان بنحو 500 مليون دولار.
وقال“جيف ووترز” المحلل في وحدة قياس المخاطر والكوارث في التقرير، إن عواقب إعصار“إداليا” كانت من الممكن أن تصبح أكثر سوءاً لولا تراجع حدته قبل انحساره تماماً، أو في حالة تغيير مساره.
ووصل إعصار“إداليا” إلى سواحل فلوريدا على خليج المكسيك، مصحوباً بسيول وارتفاع في مستوى سطح البحر، قبل أن تضعف حدته ويحول مساره نحو جنوب شرقي ولاية جورجيا.
أرقام
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