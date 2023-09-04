وأشار التقرير إلى أن حجم الخسائر الناجمة عن الإعصار وتوابعه من رياح وفيضانات، يتراوح بين 3 مليارات إلى 5 مليارات دولار، بينما تقدر خسائر البرنامج الوطني للتأمين ضد مخاطر الفيضان بنحو 500 مليون دولار.

وقال“جيف ووترز” المحلل في وحدة قياس المخاطر والكوارث في التقرير، إن عواقب إعصار“إداليا” كانت من الممكن أن تصبح أكثر سوءاً لولا تراجع حدته قبل انحساره تماماً، أو في حالة تغيير مساره.

ووصل إعصار“إداليا” إلى سواحل فلوريدا على خليج المكسيك، مصحوباً بسيول وارتفاع في مستوى سطح البحر، قبل أن تضعف حدته ويحول مساره نحو جنوب شرقي ولاية جورجيا.





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