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صندوق النقد الدولي يقترح إصلاحات لمواجهة غسل الأموال في 8 بلدان أوروبية

9/4/2023 2:21:33 PM
(MENAFN- Al-BoNews) اقترح صندوق النقد الدولي إصلاحات جديدة في القطاع المالي بين بلدان الشمال الأوروبي ودول البلطيق، حيث كشفت قضايا غسل الأموال الأخيرة عن مخاطر السلامة المالية الناجمة عن المدفوعات عبر الحدود وتأثيرها المحتمل على الاستقرار المالي، واجتذبت التدقيق الدولي في الإشراف على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوضح التقرير المنشور على الموقع الرسمي الإثنين، أن محافظو البنوك المركزية في بلدان الشمال الأوروبي ودول البلطيق -الدنمارك، وإستونيا، وفنلندا، وأيسلندا، ولاتفيا، وليتوانيا، والنرويج، والسويد- قد تواصلوا مع صندوق النقد الدولي لطلب المساعدة الفنية، لتعزيز فعالية أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وذكر التقرير أن الطلب جاء بعد العديد من الفضائح المصرفية الدولية المتعلقة بغسل الأموال لبنوك مثل“إيه بي إل في ABLV”،“دانسكي بنك”،“نورديا Nordea”،“سويدبانك Swedbank”، والتي تنطوي على مدفوعات عبر الحدود من قبل غير مقيمين كشفت عن مخاطر السلامة المالية في القطاع.

وقال صندوق النقد الدولي:“يمكن للسلطات أن تفكر في تطوير آلية وطنية للمراقبة الشاملة للتدفقات المالية عبر الحدود، خاصة بالنسبة للبلدان التي لديها أكبر قدر من المدفوعات المادية عبر الحدود”.

وأوصت الدراسة بمواصلة تحليل تأثير الانتهاكات على استقرار النظام المالي لتحصينه ضد صدمات غسل الأموال.

ووافق“دانسكي بنك” العام الماضي على دفع ملياري دولار لإنهاء تحقيق أمريكي في غسل الأموال من خلال فرعه الإستوني، بينما غرمت السلطات السويدية“سويدبانك” مبلغًا قياسيًا قدره 4 مليارات كرونة (360 مليون دولار) في عام 2020 بسبب فشله في وضع حد للمعاملات غير المشروعة.


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