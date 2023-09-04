Tuesday, 05 September 2023 03:20 GMT

جيه بي مورجان يرفع توقعاته للتضخم وأسعار الفائدة في تركيا

9/4/2023 2:21:33 PM
(MENAFN- Al-BoNews) رفع بنك جيه.بي مورجان توقعاته للتضخم في تركيا بنهاية العام إلى 65 بالمئة من 62 بعد أن جاءت بيانات التضخم لشهر أغسطس أعلى من المتوقع.

كما توقع البنك أن يصل المعدل السنوي للتضخم إلى الذروة عند 73 بالمئة في مايو 2024.

وقال البنك أيضا إنه يرى مخاطر تهدد برفع توقعاته لسعر الفائدة في تركيا لعام 2023 بأكمله، والتي يبقى عليها عند 35 بالمئة، فيما توقع ارتفاعها بنهاية العام المقبل إلى 45 بالمئة بدلا من تقديرات سابقة تبلغ 40.

وقال فاتح أكجيليك من بنك جيه.بي مورجان في مذكرة للعملاء“مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أغسطس يشير إلى عملية طويلة الأمد لخفض التضخم”.

وأضاف“بما أننا نتوقع استمرار التضخم، فإننا نتوقع مزيدا من التشديد النقدي لمعالجة الضغوط التضخمية بعد الانتخابات المحلية في مارس 2024”.

وأظهرت بيانات رسمية في وقت سابق من يوم الاثنين أن معدل التضخم السنوي في تركيا ارتفع إلى مستوى أعلى من المتوقع عند 58.94 بالمئة في أغسطس، ليزيد لثاني شهر بعد انخفاض حاد في الليرة وزيادات ضريبية في الآونة الأخيرة.


رويترز

MENAFN04092023000202011048ID1107005122

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث