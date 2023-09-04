جيه بي مورجان يرفع توقعاته للتضخم وأسعار الفائدة في تركيا

جيه بي مورجان يرفع توقعاته للتضخم وأسعار الفائدة في تركيا
التاريخ
9/4/2023 2:21:33 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
رفع بنك جيه.بي مورجان توقعاته للتضخم في تركيا بنهاية العام إلى 65 بالمئة من 62 بعد أن جاءت بيانات التضخم لشهر أغسطس أعلى من المتوقع.
كما توقع البنك أن يصل المعدل السنوي للتضخم إلى الذروة عند 73 بالمئة في مايو 2024.
وقال البنك أيضا إنه يرى مخاطر تهدد برفع توقعاته لسعر الفائدة في تركيا لعام 2023 بأكمله، والتي يبقى عليها عند 35 بالمئة، فيما توقع ارتفاعها بنهاية العام المقبل إلى 45 بالمئة بدلا من تقديرات سابقة تبلغ 40.
وقال فاتح أكجيليك من بنك جيه.بي مورجان في مذكرة للعملاء“مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أغسطس يشير إلى عملية طويلة الأمد لخفض التضخم”.
وأضاف“بما أننا نتوقع استمرار التضخم، فإننا نتوقع مزيدا من التشديد النقدي لمعالجة الضغوط التضخمية بعد الانتخابات المحلية في مارس 2024”.
وأظهرت بيانات رسمية في وقت سابق من يوم الاثنين أن معدل التضخم السنوي في تركيا ارتفع إلى مستوى أعلى من المتوقع عند 58.94 بالمئة في أغسطس، ليزيد لثاني شهر بعد انخفاض حاد في الليرة وزيادات ضريبية في الآونة الأخيرة.
رويترز
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