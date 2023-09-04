جيه بي مورجان يرفع توقعاته للتضخم وأسعار الفائدة في تركيا

كما توقع البنك أن يصل المعدل السنوي للتضخم إلى الذروة عند 73 بالمئة في مايو 2024.

وقال البنك أيضا إنه يرى مخاطر تهدد برفع توقعاته لسعر الفائدة في تركيا لعام 2023 بأكمله، والتي يبقى عليها عند 35 بالمئة، فيما توقع ارتفاعها بنهاية العام المقبل إلى 45 بالمئة بدلا من تقديرات سابقة تبلغ 40.

وقال فاتح أكجيليك من بنك جيه.بي مورجان في مذكرة للعملاء“مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أغسطس يشير إلى عملية طويلة الأمد لخفض التضخم”.

وأضاف“بما أننا نتوقع استمرار التضخم، فإننا نتوقع مزيدا من التشديد النقدي لمعالجة الضغوط التضخمية بعد الانتخابات المحلية في مارس 2024”.

وأظهرت بيانات رسمية في وقت سابق من يوم الاثنين أن معدل التضخم السنوي في تركيا ارتفع إلى مستوى أعلى من المتوقع عند 58.94 بالمئة في أغسطس، ليزيد لثاني شهر بعد انخفاض حاد في الليرة وزيادات ضريبية في الآونة الأخيرة.





رويترز