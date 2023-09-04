أضاف أن تقييد الواردات تسبب أيضًا فى أزمات لسلاسل الإنتاج بسبب عدم القدرة على استيراد معدات التصنيع والإنتاج وقطع الغيار.

وأشارت إلى أنه من ضمن شروط اتفاقية صندوق النقد الدولى مع مصر ألا يزيد عجز صافى الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفى على مليارى دولار بشكل ربع سنوى، وهو ما تم تجاوزه.

وتراجع عجز صافى الأصول الأجنبية للقطاع المصرفى بنحو 805 ملايين دولار، خلال يوليو الماضى، وهو ثانى أكبر تحسن منذ بداية الأزمة الاقتصادية التى شهدتها مصر عقب غزو روسيا لأوكرانيا.

ورصدت الشركة توقعات عدد من المؤسسات للجنيه بينها، شركة فيتش سوليوشنز التى توقعت أن يبدأ الضغط على صافى الأصول الأجنبية للقطاع المصرفى المصرى فى التراجع بحلول نهاية عام 2023 أو فى الربع الأول من عام 2024.

ورجحت فيتش تخفيض قيمة العملة بحلول سبتمبر أو أكتوبر 2023 لتصل إلى 38 جنيه مصرى للدولار بنهاية عام 2023، ثم سيرتفع الجنيه المصري إلى حوالى 36 جنيه.بحلول يونيو 2024.

كما رصدت توقعات نك ميتسوبيشى يو إف جيه (MUFG) اليابانى بخفض قيمة الجنيه قريبًا، فى ظل تزايد شح العملات الأجنبية والرغبة فى الحفاظ على التحسن الذي سجله الحساب الجارى مؤخرًا، معتبرًا أن سياسة البنك المركزى فى إدارة سعر الصرف بتقييد الوصول للعملات الأجنبية بدأت فى الإضرار بالأنشطة الاقتصادية، بينما سيعزز الخفض المتوقع من تدفقات الاستثمار الأجنبى ويعيد تفعيل اتفاق مصر مع صندوق النقد.

وقالت أسطول، إنه إذا حدث ذلك وفى ظل وجود الشهادات الدولارية، فإن المغتربين المصريين سوف يستأنفون تحويل الأموال من خلال القنوات الرسمية، وبالتالى سيساعد ذلك على تحسن عجز صافى الأصول الأجنبية للقطاع المصرفى تدريجيًا.

وذكرت أن السيولة المحلية للبنوك تلعب دورًا هامًا فى التأكيد على قوة وصلابة القطاع المصرفى، حيث إنها تعكس قدرة البنوك على مواجهة التزاماتها المالية والتى تتكون بشكل كبير من تلبية طلبات المودعين للسحب من الودائع وتلبية طلبات المقترضين لتلبية حاجات المجتمع. وتعتبر الودائع والقروض جزءًا من السيولة المحلية.

وبالتالى، فإن العلاقة بين السيولة المحلية والودائع والقروض تكمن فى أن السيولة المحلية تتأثر بتغيرات حجم الودائع والقروض فى المصارف، فإن زيادة حجم الودائع فى المصارف تؤدى إلى زيادة السيولة المحلية، وبالتالي يمكن للمصارف منح قروض أكثر.