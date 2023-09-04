هل انضمام مصر لمجموعة البريكس يغير خريطة سوق السيارات؟

دعت تجمع بريكس المكون من دول الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، مصر لعضوية التجمع اعتبار من يناير 2024، الأمر الذى أثار حالة من الجدل بين المتعاملين بسوق السيارات، حول مدى الاستفادة من الخطوة لتحريك المياه الراكدة بالسوق الذى يعانى من نقص فى الإمدادات منذ الربع الأول من 2022 بسبب أزمة تدبير الدولار.

وقال عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات الوكيل المحلى لـ((بى واى دى الصينية ، ولادا الروسية))، إن انضمام مصر لمجموعة دول ((بريكس)) يعد من الخطوات الايجابية على المدى البعيد؛ واستبعد أن يكون للانضمام تأثر واضح ومباشر على السوق المصري خلال السنوات الأولى من الانضمام.

أشار ((سليمان)) إلى أنه لا يوجد شروط واضحة لحجم التبادل التجارة الخارجية بين الدول المنضمة، بجانب لم يتم تحديد ايضاً العملة الذى سيتم التعامل بها.

أوضح أن الشركة مازالت تجرى مباحثات مع الجانب الروسى لإعادة إنتاج طرازات ((لادا)) داخل السوق المصرى، مطلع العام المقبل 2024، وسط تطلع لإعادة إنتاج ما يقرب من ألفى سيارة من علامة ((لادا)) خلال العام المقبل.





من جانبه، أكد محمد الشيخ رئيس قطاع المبيعات والتسويق للعلامة التجارية إم جى الصينية بمجموعة المنصور للسيارات، إن انضمام مصر ضمن دول ((البريكس)) يعد إجراء جيد وخطوة مهمة نحو تحسين أداء المسيرة الاقتصادية؛ ولكن ينقصه الرؤية الواضحة نحو آليات توفير العملة لإجراء العمليات الاستيرادية.

أشار ((الشيخ)) إلى أن توفير العملة هو العامل الأساسى، قائلا (( العملة التى سوف يتم الاتفاق عليها يجب أن تكون متوفرة داخل البنوك لتسهيل حركة الاستيراد للسوق على مستوى السيارات كاملة الصنع أو مستلزمات الإنتاج للمصانع المتواجدة داخل السوق))، موضحا أن ذلك سوف ينعكس ايجابيا على تنشيط حركة سوق السيارات.

ويرى تامر قطب، المدير التجارى لمجموعة أبو غالى موتورز للسيارات، إن انضمام مصر لمجموعة الـ((بريكس)) يساعد فى إبرام اتفاقات اقتصادية مع الدول المنضمة له؛ موضحا أن المجموعة تعد تكتل اقتصادى قوى مما يساعد على احداث تبادل تجارى بين الدول خلال الفترة المقبلة.

وأشار ((قطب)) إلى أن وضع قطاع السيارات سوف يتحسن على المدى البعيد من مشاركة مصر ضمن الدول المنضمة للمجموعة، وذلك عقب وضوح الرؤية من خلال هل سيتم السماح بالاستيراد من خلال عملات أخرى أم لا، مضيفا إلى أن ((الدولار)) عامل أساسى للتغير إلى عملة أخرى.





ومن جانبه، قال خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، إن الانضمام يعد جيدا لمصر حيث إن مجموعة ((بريكس)) تضم أقوى الدول اقتصادية فى العالم منها ((روسيا، والصين، وجنوب أفريقيا، والهند))، موضحًا أن مصر تستورد من السوق الصينى أكثر 40% من المنتجات المعروضة داخل السوق المصري من بينها ((سيارات كاملة الصنع، وقطع غيار للسيارات، ومستلزمات انتاج)) اللازمة لتوطين الصناعة محليًا.

أشار ((سعد)) إلى أن أبرز عوائد انضمام مصر تتمثل فى توفير المعروض من السيارات داخل السوق الذى سوف يساهم فى خفض الأسعار عقب الزيادات المتتالية التى شهدتها خلال العام ونصف العام الماضيين، بجانب إعادة النظر فى تسعير السلع مجددا.





ويرى رأفت مسروجة، خبير السيارات، الرئيس الشرفى لمجلس معلومات سوق السيارات (أميك)، إن مصر تتمتع بالعديد من الأسباب لديها التى تجعلها تنضم لمجموعة البريكس منها ((الموقع الاستراتيجى للتصدير الى الدول الأفريقية، والنمو الاقتصادى المستمر خلال السنوات القليلة الماضية، وشبكة الطرق والبنية التحتية التى تم تطويرها)).

أشار ((مسروجة)) إلى أن مصر تستطيع جذب الاستثمارات لقطاع السيارات فى ظل توجه الدولة نحو توطين صناعة السيارات محليًا وزيادة الاعتماد على المكون المحلى فى صناعة السيارات لتصبح من الدول الصناعية بجانب الاتجاه نحو التصدير للدول الخارجية، موضحاً أن الانضمام سوف يقلل من حجم التعاملات التجارية بالعملة المحلية.

وتوقع، أن يحقق قطاع السيارات معدلات مرتفعة فى النمو بقيم تتراوح ما بين 20 و22% خلال العام المقبل، بدعم من تحسن موقف العملة الاجنبية ((الدولار)) وتوفير المعروض من السيارات داخل السوق.