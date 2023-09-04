زينيث إنرجي الكندية في محادثات لشراء أصول نفطية في كازاخستان
التاريخ
9/4/2023 2:21:31 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
قالت شركة“زينيث إنرجي- Zenith Energy” إنها وقعت مذكرة تفاهم بشأن الاستحواذ المحتمل على أصول“غير معلنة” لإنتاج النفط في كازاخستان.
وذكرت شركة الطاقة، المدرجة أسهمها في لندن وأوسلو، الإثنين إنها دخلت في اتفاقية حصرية لمدة تسعين يومًا لتقييم عملية استحواذ محتملة على أصل لإنتاج النفط يقع في منطقة أتيراو.
وأضافت أن الأصل كان ينتج في السابق بمعدل نحو 600 برميل من النفط يوميًا قبل وباء“كوفيد 19” لكن الإنتاج متوقف حاليًا، مشيرة إلى أن اتفاقية الاستحواذ المحتملة يمكن أن يتم إضفاء الطابع الرسمي عليها في 30 نوفمبر أو قبله.
وأردفت الشركة:“من المتوقع أن يكمل الاستحواذ المحتمل أنشطة تطوير أعمالنا في الولايات المتحدة، والتي تتقدم بوتيرة سريعة، ويثبت تركيزنا الاستراتيجي المستمر على فرص الإنتاج والتطوير في الولايات القضائية المستقرة”.
أرقام
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