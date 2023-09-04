وذكرت شركة الطاقة، المدرجة أسهمها في لندن وأوسلو، الإثنين إنها دخلت في اتفاقية حصرية لمدة تسعين يومًا لتقييم عملية استحواذ محتملة على أصل لإنتاج النفط يقع في منطقة أتيراو.

وأضافت أن الأصل كان ينتج في السابق بمعدل نحو 600 برميل من النفط يوميًا قبل وباء“كوفيد 19” لكن الإنتاج متوقف حاليًا، مشيرة إلى أن اتفاقية الاستحواذ المحتملة يمكن أن يتم إضفاء الطابع الرسمي عليها في 30 نوفمبر أو قبله.

وأردفت الشركة:“من المتوقع أن يكمل الاستحواذ المحتمل أنشطة تطوير أعمالنا في الولايات المتحدة، والتي تتقدم بوتيرة سريعة، ويثبت تركيزنا الاستراتيجي المستمر على فرص الإنتاج والتطوير في الولايات القضائية المستقرة”.





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