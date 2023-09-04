إيني توافق على بيع وحدتها للتنقيب في نيجيريا

إيني توافق على بيع وحدتها للتنقيب في نيجيريا
التاريخ
9/4/2023 2:21:31 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
أعلنت شركة“إيني” الإيطالية الإثنين، عن موافقتها على بيع وحدة التنقيب والاستكشاف التابعة لها في نيجيريا، إلى شركة“أواندو” المحلية، دون الإعلان عن تفاصيل مادية.
وتتركز أعمال شركة“آجيب أويل” المعروفة اختصاراً باسم“إن إيه أو سي”، والتابعة لشركة“إيني” في أعمال النفط والغاز البرية، فضلاً عن توليد الطاقة.
وقالت“إيني” في إعلان اليوم، إنها سوف تحتفظ بحصة“إن إيه أو سي” البالغة 5% في شركة تطوير الإنتاج التي تتعاون فيها مع شركة“شل”.
وأضافت أنها سوف تحافظ على وجودها في السوق النيجيري من خلال أعمال مجموعة شركات“آجيب” للاستكشاف، والموارد الطبيعية، والطاقة، وأعمالها البرية والبحرية المشتركة مع أطراف أخرى.
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