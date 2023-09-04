إيني توافق على بيع وحدتها للتنقيب في نيجيريا

وتتركز أعمال شركة“آجيب أويل” المعروفة اختصاراً باسم“إن إيه أو سي”، والتابعة لشركة“إيني” في أعمال النفط والغاز البرية، فضلاً عن توليد الطاقة.

وقالت“إيني” في إعلان اليوم، إنها سوف تحتفظ بحصة“إن إيه أو سي” البالغة 5% في شركة تطوير الإنتاج التي تتعاون فيها مع شركة“شل”.

وأضافت أنها سوف تحافظ على وجودها في السوق النيجيري من خلال أعمال مجموعة شركات“آجيب” للاستكشاف، والموارد الطبيعية، والطاقة، وأعمالها البرية والبحرية المشتركة مع أطراف أخرى.





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