أسعار البنزين في روسيا تسجل مستوى قياسيًا

وفي نهاية تداولات بورصة“سبيمكس”، ارتفعت أسعار البنزين العادية بنسبة 0.3% إلى 64.814 ألف روبل (668 دولارًا) للطن المتري، كما زادت أسعار البنزين الممتاز – مزيج 95 أوكتان- بنسبة 0.35% لتصل إلى 75.030 ألف روبل (773.3 دولار) للطن المتري.

وبحسب ما نقلته وكالة“تاس” الرسمية، ارتفعت أسعار وقود الديزل الصيفي بنسبة 0.4% إلى 68.278 ألف روبل (703.8 دولار) للطن المتري، وزادت أسعار الغازات البترولية المسالة بنسبة 4.2% إلى 30.674 ألف روبل (316.2 دولار) للطن المتري.

وفي حين صعدت أسعار وقود الأفران بنسبة 0.8% لتصل إلى 34.188 ألف روبل (352.4 دولارًا) للطن المتري، خسر وقود الطائرات بنسبة 4.55% ليصل إلى 65.894 ألف روبل (679.2 دولار) للطن المتري.





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