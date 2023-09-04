أسعار البنزين في روسيا تسجل مستوى قياسيًا

أسعار البنزين في روسيا تسجل مستوى قياسيًا
التاريخ
9/4/2023 2:21:31 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
ارتفعت أسعار البنزين الممتاز ووقود الديزل الصيفي إلى مستويات قياسية مرة أخرى في نهاية تداولات جلسة الإثنين في بورصة“سانت بطرسبرج التجارية الدولية”.
وفي نهاية تداولات بورصة“سبيمكس”، ارتفعت أسعار البنزين العادية بنسبة 0.3% إلى 64.814 ألف روبل (668 دولارًا) للطن المتري، كما زادت أسعار البنزين الممتاز – مزيج 95 أوكتان- بنسبة 0.35% لتصل إلى 75.030 ألف روبل (773.3 دولار) للطن المتري.
وبحسب ما نقلته وكالة“تاس” الرسمية، ارتفعت أسعار وقود الديزل الصيفي بنسبة 0.4% إلى 68.278 ألف روبل (703.8 دولار) للطن المتري، وزادت أسعار الغازات البترولية المسالة بنسبة 4.2% إلى 30.674 ألف روبل (316.2 دولار) للطن المتري.
وفي حين صعدت أسعار وقود الأفران بنسبة 0.8% لتصل إلى 34.188 ألف روبل (352.4 دولارًا) للطن المتري، خسر وقود الطائرات بنسبة 4.55% ليصل إلى 65.894 ألف روبل (679.2 دولار) للطن المتري.
أرقام
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