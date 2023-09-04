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أسعار البنزين في روسيا تسجل مستوى قياسيًا

9/4/2023 2:21:31 PM
(MENAFN- Al-BoNews) ارتفعت أسعار البنزين الممتاز ووقود الديزل الصيفي إلى مستويات قياسية مرة أخرى في نهاية تداولات جلسة الإثنين في بورصة“سانت بطرسبرج التجارية الدولية”.

وفي نهاية تداولات بورصة“سبيمكس”، ارتفعت أسعار البنزين العادية بنسبة 0.3% إلى 64.814 ألف روبل (668 دولارًا) للطن المتري، كما زادت أسعار البنزين الممتاز – مزيج 95 أوكتان- بنسبة 0.35% لتصل إلى 75.030 ألف روبل (773.3 دولار) للطن المتري.

وبحسب ما نقلته وكالة“تاس” الرسمية، ارتفعت أسعار وقود الديزل الصيفي بنسبة 0.4% إلى 68.278 ألف روبل (703.8 دولار) للطن المتري، وزادت أسعار الغازات البترولية المسالة بنسبة 4.2% إلى 30.674 ألف روبل (316.2 دولار) للطن المتري.

وفي حين صعدت أسعار وقود الأفران بنسبة 0.8% لتصل إلى 34.188 ألف روبل (352.4 دولارًا) للطن المتري، خسر وقود الطائرات بنسبة 4.55% ليصل إلى 65.894 ألف روبل (679.2 دولار) للطن المتري.


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