(MENAFN- Al-BoNews) وليام: الصفقة ستساعد الشركة فى تنفيذ زيادة الأنتاج بمعدل 25%
توقعت مراكز بحوث تأثر أداء الشركة الشرقية“إيسترن كومبانى”، إيجابيًا بصفقة استحواذ شركة جلوبال للاستثمار القابضة على 30% من أسهم“الشرقية”، على أن يكون ضخ“جلوبال” لـ 150 مليون دولار كلمة السر فى تأمين احتياجات الشركة من المواد الخام حتى نهاية يونيو المقبل.
رجحت مارينا ويليام، المحلل المالى للقطاع الاستهلاكى فى شركة فاروس لتداول الأوراق المالية، أن تؤدى الصفقة لإنعاش تكاليف إنتاج الشركة الشرقية“إيسترن كومبانى”، بسبب بند الحصول على 150 مليون دولار الموجهة لشراء المواد الخام.
حيث تستورد الشركة معظم المواد الخام المستخدمة فى عملية الإنتاج بالدولار، مما يمكن أن يساعد الشركة على تنفيذ استراتيجاتها المتوقعة بخصوص زيادة الأنتاج بحوالى 25%.
وتابعت فى تصريحات لـ”البورصة”، أنه بالنظر لتكلفة المواد الخام فى العام الماضى، بلغت نحو 196 مليون دولار، ولذلك من المتوقع أن يغطى مبلغ 150 مليون دولار الذى ستحصل عليه الشركة لشراء مواد خام لمدة 9 أشهر قادمة.
وأشارت إلى أن زيادة الإنتاجية ستؤدى إلى زيادة المعروض بالسوق، مما سيشجع التجار على عرض المنتجات فى المنافذ بدلًا من تخزينها، وإيقاف المساعى للاحتكار. “اتش سى”: تقييم السهم فى الصفقة أعلى 34% من السعر السوقى
واستبعدت عودة أسعار منتجات التدخين إلى ما كانت عليه قبل الأزمة الحالية، موضحة أن الحكومة مازلت تملك حصة لا بأس بها فى الشركة، كما لا يوجد فرصة لمزيد من التحركات فى السوق.
ذكرت إدارة البحوث بشركة اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات، أن صفقة استحواذ شركة جلوبال للاستثمار القابضة على 30% من أسهم الشركة الشرقية“ايسترن كومبانى”، أمر إيجابى نظرًا لكون تقييم سعر السهم بالصفقة أعلى بنسبة 34% تقريبًا من سعر إغلاق جلسة الأحد السابقة لإعلان الصفقة، البالغ 21.5 جنيه.
كما ينطوى تقييم الصفقة على مضاعف ربحية يبلغ 9.09 مرة متوقع للسنة المالية 2022-2023.
فيما ذكر تقرير بحثى صادر عن“إتش سى”، أن انضمام إحدى الشركات المصنعة للتبغ ذات الخبرة إلى مجلس إدارة الشرقية للدخان، يعد عاملا إيجابيا آخر، بجانب ضخ المستثمر الجديد لمبلغ 150 مليون دولار مما سيساعد“الشرقية للدخان” فى التغلب على أزمتها الحالية.
وبناءً على اتفاقية المساهمين فى المتحدة للتبغ الموقعة من قبل المساهمين ومنهم الشرقية للدخان ومساهمين المتحدة للتبغ، فإنه، إذا استحوذت شركة أجنبية على 10% من أسهم الشرقية، سيكون لمساهمى المتحدة الحق فى الاستحواذ على حصة الشرقية البالغة 24% فى المتحدة بالقيمة الاسمية لحصة الشرقية بالإضافة إلى 108 ملايين دولار.
ونظرًا لأن شركة“جلوبال للاستثمار” مملوكة بنسبة 99% تقريبًا من قبل المساهمين فى المتحدة، فإن الشرقية لن تفقد حصتها فى“المتحدة للتبغ”.
شفيع: 90% من المواد الخام الخاصة بالشركة مستوردة
وقال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن الصفقة تشكل مكسبا لكل من البائع والمشترى، فمن جهة“الشرقية للدخان” استطاعت أن تبيع السهم الواحد بسعر 93 سنتا أمريكيا بما يعادل حوالى 28 جنيها مصريا، وهو أعلى من سعر السوق.
أضاف أن شركة جلوبال للاستثمار المحدودة، استفادت من الاستثمار فى شركة“الشرقية للدخان” التى تعد من أهم الشركات فى قطاع حيوى فى السوق المصري.
أوضح أن تخارج الحكومة من شركة“الشرقية للدخان” كان بسبب الحاجة لتوفير نقد أجنبى نتيجة لأزمة الدولار، والتى أدت إلى عجز فى توفير المواد الخام، إذ تشكل المواد الخام المستوردة 90% من إجمالى المواد الخاصة بالشركة، وهذا ما سبب أزمة السجائر الأخيرة، ولكن توفير“جلوبال” لمبلغ 150 مليون دولار للشركة من شأنه أن يعيد عجلة الإنتاج إلى معدلاتها الطبيعية مرة أخرى.
وتابع أنه فى الظروف الاضطرارية الحالية لا تتوفر رفاهية الاختيار بخصوص القطاعات التى سيتم بيع حصص منها، فالأمر يعتمد على عروض المستثمرين، وما يستهدفونه من قطاعات، وخاصة أن التخارج قد تم بالفعل فى قطاعات أخرى تعد أكثر استراتيجية وأهمية من قطاع التبغ والتدخين.
كتب – فاروق الهلباوى و مرام أشرف