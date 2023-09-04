توقعت مراكز بحوث تأثر أداء الشركة الشرقية“إيسترن كومبانى”، إيجابيًا بصفقة استحواذ شركة جلوبال للاستثمار القابضة على 30% من أسهم“الشرقية”، على أن يكون ضخ“جلوبال” لـ 150 مليون دولار كلمة السر فى تأمين احتياجات الشركة من المواد الخام حتى نهاية يونيو المقبل.

رجحت مارينا ويليام، المحلل المالى للقطاع الاستهلاكى فى شركة فاروس لتداول الأوراق المالية، أن تؤدى الصفقة لإنعاش تكاليف إنتاج الشركة الشرقية“إيسترن كومبانى”، بسبب بند الحصول على 150 مليون دولار الموجهة لشراء المواد الخام.

حيث تستورد الشركة معظم المواد الخام المستخدمة فى عملية الإنتاج بالدولار، مما يمكن أن يساعد الشركة على تنفيذ استراتيجاتها المتوقعة بخصوص زيادة الأنتاج بحوالى 25%.

وتابعت فى تصريحات لـ”البورصة”، أنه بالنظر لتكلفة المواد الخام فى العام الماضى، بلغت نحو 196 مليون دولار، ولذلك من المتوقع أن يغطى مبلغ 150 مليون دولار الذى ستحصل عليه الشركة لشراء مواد خام لمدة 9 أشهر قادمة.

وأشارت إلى أن زيادة الإنتاجية ستؤدى إلى زيادة المعروض بالسوق، مما سيشجع التجار على عرض المنتجات فى المنافذ بدلًا من تخزينها، وإيقاف المساعى للاحتكار.

واستبعدت عودة أسعار منتجات التدخين إلى ما كانت عليه قبل الأزمة الحالية، موضحة أن الحكومة مازلت تملك حصة لا بأس بها فى الشركة، كما لا يوجد فرصة لمزيد من التحركات فى السوق.

ذكرت إدارة البحوث بشركة اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات، أن صفقة استحواذ شركة جلوبال للاستثمار القابضة على 30% من أسهم الشركة الشرقية“ايسترن كومبانى”، أمر إيجابى نظرًا لكون تقييم سعر السهم بالصفقة أعلى بنسبة 34% تقريبًا من سعر إغلاق جلسة الأحد السابقة لإعلان الصفقة، البالغ 21.5 جنيه.

كما ينطوى تقييم الصفقة على مضاعف ربحية يبلغ 9.09 مرة متوقع للسنة المالية 2022-2023.

فيما ذكر تقرير بحثى صادر عن“إتش سى”، أن انضمام إحدى الشركات المصنعة للتبغ ذات الخبرة إلى مجلس إدارة الشرقية للدخان، يعد عاملا إيجابيا آخر، بجانب ضخ المستثمر الجديد لمبلغ 150 مليون دولار مما سيساعد“الشرقية للدخان” فى التغلب على أزمتها الحالية.

وبناءً على اتفاقية المساهمين فى المتحدة للتبغ الموقعة من قبل المساهمين ومنهم الشرقية للدخان ومساهمين المتحدة للتبغ، فإنه، إذا استحوذت شركة أجنبية على 10% من أسهم الشرقية، سيكون لمساهمى المتحدة الحق فى الاستحواذ على حصة الشرقية البالغة 24% فى المتحدة بالقيمة الاسمية لحصة الشرقية بالإضافة إلى 108 ملايين دولار.

ونظرًا لأن شركة“جلوبال للاستثمار” مملوكة بنسبة 99% تقريبًا من قبل المساهمين فى المتحدة، فإن الشرقية لن تفقد حصتها فى“المتحدة للتبغ”.





وقال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن الصفقة تشكل مكسبا لكل من البائع والمشترى، فمن جهة“الشرقية للدخان” استطاعت أن تبيع السهم الواحد بسعر 93 سنتا أمريكيا بما يعادل حوالى 28 جنيها مصريا، وهو أعلى من سعر السوق.

أضاف أن شركة جلوبال للاستثمار المحدودة، استفادت من الاستثمار فى شركة“الشرقية للدخان” التى تعد من أهم الشركات فى قطاع حيوى فى السوق المصري.

أوضح أن تخارج الحكومة من شركة“الشرقية للدخان” كان بسبب الحاجة لتوفير نقد أجنبى نتيجة لأزمة الدولار، والتى أدت إلى عجز فى توفير المواد الخام، إذ تشكل المواد الخام المستوردة 90% من إجمالى المواد الخاصة بالشركة، وهذا ما سبب أزمة السجائر الأخيرة، ولكن توفير“جلوبال” لمبلغ 150 مليون دولار للشركة من شأنه أن يعيد عجلة الإنتاج إلى معدلاتها الطبيعية مرة أخرى.

وتابع أنه فى الظروف الاضطرارية الحالية لا تتوفر رفاهية الاختيار بخصوص القطاعات التى سيتم بيع حصص منها، فالأمر يعتمد على عروض المستثمرين، وما يستهدفونه من قطاعات، وخاصة أن التخارج قد تم بالفعل فى قطاعات أخرى تعد أكثر استراتيجية وأهمية من قطاع التبغ والتدخين.





كتب – فاروق الهلباوى و مرام أشرف