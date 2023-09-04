واستقر مؤشر السوق الرئيسي“ستوكس يوروب 600” في الختام عند مستوى 457.96 نقطة، بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ التاسع من أغسطس خلال التداولات.

وانخفض“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.15% إلى 7452 نقطة، وتراجع“داكس” الألماني بنسبة طفيفة بلغت 0.1% إلى 15824 نقطة، كما تراجع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.25% إلى 7279 نقطة.

وصرحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي الإثنين، بأن منطقة اليورو تشهد بيئة من التضخم المرتفع للغاية، مشيرة إلى أهمية إدارة صناع السياسات لتوقعات الناس، ليس فقط فيما يتعلق بالتضخم، ولكن أيضًا بشأن سياسات المناخ والتحولات الجيوسياسية والعديد من المجالات الأخرى.

وقالت“كريستين لاجارد” خلال كلمتها في حدث يستضيفه المركز الاقتصادي والمالي الأوروبي في لندن:“في العقدين الأولين من وجود البنك المركزي الأوروبي، كان متوسط التضخم في منطقة اليورو 1.7%، لكن بلغ معدل التضخم الرئيسي ذروته عند مستوى قياسي 10.6%، في أكتوبر الماضي”.

وعلى الصعيد الألماني، أوضحت بيانات صدرت عن مكتب الإحصاء الفيدرالي اليوم، انخفاض الصادرات بنسبة 0.9% في يوليو على أساس شهري، في حين كان متوقعًا تراجعها 1.5%، وتراجعت بمعدل 1% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وارتفعت الواردات بنسبة 1.4% خلال نفس الفترة، بينما بلغت قيمة الفائض التجاري 15.9 مليار يورو (17.16 مليار دولار)، بانخفاض من 18.7 مليار يورو في يونيو.

وانتقد“هانز وارنر شين” الرئيس الشرفي لمعهد البحوث الاقتصادية الألماني“آيفو” الأداء الاقتصادي لبلاده في مقابلة مع شبكة“سي إن بي سي” يوم الجمعة على هامش منتدى“أمبروسيتي” الاقتصادي في إيطاليا، قائلاً“إن ألمانيا أصبحت رجل أوروبا المريض مجدداً”.

وأضاف“شين” أن تراجع الناتج الصناعي للاقتصاد الأوروبي الأكبر، يأتي في وقت تعاني فيه ألمانيا من ارتفاع أسعار الطاقة، وأن الأمر لا يعد ظاهرة قصيرة الأجل، وأنه سوف يمتد إلى قطاع صناعة السيارات الذي يعد عصب الاقتصاد الألماني، والقطاعات التي ترتبط به.

وفي سياق آخر، تخطط مجموعة بورصة لندن لإطلاق منصة تداول رقمية، اعتماداً على تقنية“بلوك تشين” التي تقوم عليها أسواق العملات المشفرة، في خطوة تهدف إلى تبني التقنية الجديدة لتعزيز تجارة الأصول التقليدية.





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