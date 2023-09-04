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مدبولي يبحث في كينيا مع مبعوث الرئيس السيريلانكي سبل دعم التعاون الاقتصادي

9/4/2023 2:21:31 PM
(MENAFN- Al-BoNews) بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع روان ويجيواردين Ruwan Wijewarden مبعوث الرئيس السيريلانكي فى اجتماعات قمة أفريقيا للمناخ بكينيا، سبل دعم التعاون الاقتصادي وتعزيز النشاط الاستثماري المتنامي للشركات السيريلانكية فى مصر .

جاء ذلك خلال اللقاء الذى جمع بين رئيس الوزراء ومبعوث الرئيس السيريلانكي والوفد المرافق له، على هامش مشاركة الدكتور مصطفي مدبولي، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في اجتماعات قمة أفريقيا للمناخ التي تستضيفها كينيا يومي 5 و 6 سبتمبر الجاري .

من جانبه أشار مبعوث الرئيس السيريلانكي إلى جاذبية السوق المصرية لشركات النسيج السيريلانكية، وحرصها على الاستفادة من السوق المصرية للتصدير إلى الخارج .

وفي هذا الصدد، رحب رئيس الوزراء بزيادة استثمارات الشركات السيريلانكية فى مصر، مشيرا إلى الحوافز المتعددة التى تم إقرارها مؤخراً لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر .

كذلك فقد تطرقت المقابلة إلى مقترحات التعاون بين مصر وسيريلانكا فى مجال العمل المناخى، وسبل تعزيز الجهود الدولية فى هذا الصدد، فى ضوء تشابه التحديات التى تواجه البلدين .

علي جانب اخر وفي اطار مشاركته فى اجتماعات قمة إفريقيا للمناخ قام الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء يتفقد مستشفى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فى كينيا .


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