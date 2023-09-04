مدبولي يبحث في كينيا مع مبعوث الرئيس السيريلانكي سبل دعم التعاون الاقتصادي
التاريخ
9/4/2023 2:21:31 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع روان ويجيواردين Ruwan Wijewarden مبعوث الرئيس السيريلانكي فى اجتماعات قمة أفريقيا للمناخ بكينيا، سبل دعم التعاون الاقتصادي وتعزيز النشاط الاستثماري المتنامي للشركات السيريلانكية فى مصر .
جاء ذلك خلال اللقاء الذى جمع بين رئيس الوزراء ومبعوث الرئيس السيريلانكي والوفد المرافق له، على هامش مشاركة الدكتور مصطفي مدبولي، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في اجتماعات قمة أفريقيا للمناخ التي تستضيفها كينيا يومي 5 و 6 سبتمبر الجاري .
من جانبه أشار مبعوث الرئيس السيريلانكي إلى جاذبية السوق المصرية لشركات النسيج السيريلانكية، وحرصها على الاستفادة من السوق المصرية للتصدير إلى الخارج .
وفي هذا الصدد، رحب رئيس الوزراء بزيادة استثمارات الشركات السيريلانكية فى مصر، مشيرا إلى الحوافز المتعددة التى تم إقرارها مؤخراً لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر .
كذلك فقد تطرقت المقابلة إلى مقترحات التعاون بين مصر وسيريلانكا فى مجال العمل المناخى، وسبل تعزيز الجهود الدولية فى هذا الصدد، فى ضوء تشابه التحديات التى تواجه البلدين .
علي جانب اخر وفي اطار مشاركته فى اجتماعات قمة إفريقيا للمناخ قام الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء يتفقد مستشفى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فى كينيا .
أ ش أ
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