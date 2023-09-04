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تقرير: 400 مليار دولار خسائر العالم بسبب انتقال الكائنات الحية من بيئاتها الأصلية

9/4/2023 2:21:31 PM
(MENAFN- Al-BoNews) توصل تقرير علمي نُشر يوم الإثنين، إلى تضرر الاقتصاد العالمي، من نزوح الكائنات من بيئتها الطبيعية بسبب النشاط البشري وتغير المناخ، الأمر الذي يسبب تكلفة اقتصادية باهظة من خلال الإضرار بالطبيعة وإتلاف النظم الغذائية وتهديد صحة الإنسان.

وأظهر تقرير صادر عن المنتدى الحكومي الدولي للعلوم والسياسات، أن الكائنات غير المحلية – التي نزحت بسبب التجارة العالمية أو السفر أو تغير المناخ – تشكل تهديدًا عالميًا خطيرًا للتنوع البيولوجي المحلي والأمن الغذائي وكذلك الصحة العامة.

وقالت المنظمة الحكومية الدولية المعروفة اختصارًا بـ“آي بي بي إي إس IPBES”:“فرض هذا التهديد الذي لا يحظى بالتقدير المناسب، تكلفة اقتصادية عالمية تزيد عن 423 مليار دولار سنويًا في عام 2019 ولعب دورًا رئيسيًا في غالبية حالات انقراض النباتات والحيوانات”.

وبحسب“بلومبرج”، تم نقل أكثر من 37 ألف كائن غريب-بعيد عن موطنه الأصلي- عبر العالم نتيجة للنشاط البشري، ومن بين هذه الأنواع، تبين أن 3500 منها ضارة لأنها تسببت في تدمير أنواع الحيوانات والنباتات المحلية.

وأشار التقرير، إلى حاجة صناع السياسات لمضاعفة جهودهم وفقًا لـ”إطار كونمينج-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي”، والذي يهدف إلى الحد من انتقال الكائنات الغريبة العدوانية بنسبة 50% على الأقل بحلول عام 2030.

واختتم التقرير، أنه مع استمرار ظاهرة الاحتباس الحراري في جعل مناطق جديدة صالحة للسكن للكائنات الغريبة، وعودة التجارة الدولية والسفر إلى مستويات ما قبل الوباء، تحتاج البلدان إلى تعزيز الأمن البيولوجي على الحدود، وإنفاذ ضوابط الاستيراد بشكل صارم ونشر أنظمة الكشف المبكر.


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