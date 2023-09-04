تقرير: 400 مليار دولار خسائر العالم بسبب انتقال الكائنات الحية من بيئاتها الأصلية
التاريخ
9/4/2023 2:21:31 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
توصل تقرير علمي نُشر يوم الإثنين، إلى تضرر الاقتصاد العالمي، من نزوح الكائنات من بيئتها الطبيعية بسبب النشاط البشري وتغير المناخ، الأمر الذي يسبب تكلفة اقتصادية باهظة من خلال الإضرار بالطبيعة وإتلاف النظم الغذائية وتهديد صحة الإنسان.
وأظهر تقرير صادر عن المنتدى الحكومي الدولي للعلوم والسياسات، أن الكائنات غير المحلية – التي نزحت بسبب التجارة العالمية أو السفر أو تغير المناخ – تشكل تهديدًا عالميًا خطيرًا للتنوع البيولوجي المحلي والأمن الغذائي وكذلك الصحة العامة.
وقالت المنظمة الحكومية الدولية المعروفة اختصارًا بـ“آي بي بي إي إس IPBES”:“فرض هذا التهديد الذي لا يحظى بالتقدير المناسب، تكلفة اقتصادية عالمية تزيد عن 423 مليار دولار سنويًا في عام 2019 ولعب دورًا رئيسيًا في غالبية حالات انقراض النباتات والحيوانات”.
وبحسب“بلومبرج”، تم نقل أكثر من 37 ألف كائن غريب-بعيد عن موطنه الأصلي- عبر العالم نتيجة للنشاط البشري، ومن بين هذه الأنواع، تبين أن 3500 منها ضارة لأنها تسببت في تدمير أنواع الحيوانات والنباتات المحلية.
وأشار التقرير، إلى حاجة صناع السياسات لمضاعفة جهودهم وفقًا لـ”إطار كونمينج-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي”، والذي يهدف إلى الحد من انتقال الكائنات الغريبة العدوانية بنسبة 50% على الأقل بحلول عام 2030.
واختتم التقرير، أنه مع استمرار ظاهرة الاحتباس الحراري في جعل مناطق جديدة صالحة للسكن للكائنات الغريبة، وعودة التجارة الدولية والسفر إلى مستويات ما قبل الوباء، تحتاج البلدان إلى تعزيز الأمن البيولوجي على الحدود، وإنفاذ ضوابط الاستيراد بشكل صارم ونشر أنظمة الكشف المبكر.
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