وذكرت وكالة“بلومبرج”، أن“ألبيمارل” رفعت عرضها الذي قدمته أصلا في مارس، إلى علاوة بنسبة 15% على سعر إغلاق السهم المسجل يوم الجمعة.

ويأتي ذلك بعدما رفضت شركة“ليونتاون” في الأصل عرض“ألبيمارل”، لكن مجلس إدارة الشركة قال يوم الإثنين إنه سيوصي بالعرض الجديد، وفقًا للتقرير.

وتعد“ألبيمارل” أكبر منتج في العالم لليثيوم – وهو معدن أساسي في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية – وأعلنت في وقت سابق من هذا العام عن استثمار بقيمة 1.3 مليار دولار في منشأة هيدروكسيد الليثيوم في ولاية كارولينا الجنوبية.





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