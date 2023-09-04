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“ألبيمارل الأمريكية” تقترب من الاستحواذ على ليونتاون الأسترالية مقابل 4.3 مليار دولار

9/4/2023 2:21:31 PM
(MENAFN- Al-BoNews) دعمت إدارة شركة تعدين الليثيوم الأسترالية“ليونتاون ريسورسز- Liontown Resources”، عرض استحواذ بقيمة 4.3 مليار دولار من شركة الكيماويات الأمريكية” ألبيمارل Albemarle”.

وذكرت وكالة“بلومبرج”، أن“ألبيمارل” رفعت عرضها الذي قدمته أصلا في مارس، إلى علاوة بنسبة 15% على سعر إغلاق السهم المسجل يوم الجمعة.

ويأتي ذلك بعدما رفضت شركة“ليونتاون” في الأصل عرض“ألبيمارل”، لكن مجلس إدارة الشركة قال يوم الإثنين إنه سيوصي بالعرض الجديد، وفقًا للتقرير.

وتعد“ألبيمارل” أكبر منتج في العالم لليثيوم – وهو معدن أساسي في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية – وأعلنت في وقت سابق من هذا العام عن استثمار بقيمة 1.3 مليار دولار في منشأة هيدروكسيد الليثيوم في ولاية كارولينا الجنوبية.


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