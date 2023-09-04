“ألبيمارل الأمريكية” تقترب من الاستحواذ على ليونتاون الأسترالية مقابل 4.3 مليار دولار
التاريخ
9/4/2023 2:21:31 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
دعمت إدارة شركة تعدين الليثيوم الأسترالية“ليونتاون ريسورسز- Liontown Resources”، عرض استحواذ بقيمة 4.3 مليار دولار من شركة الكيماويات الأمريكية” ألبيمارل Albemarle”.
وذكرت وكالة“بلومبرج”، أن“ألبيمارل” رفعت عرضها الذي قدمته أصلا في مارس، إلى علاوة بنسبة 15% على سعر إغلاق السهم المسجل يوم الجمعة.
ويأتي ذلك بعدما رفضت شركة“ليونتاون” في الأصل عرض“ألبيمارل”، لكن مجلس إدارة الشركة قال يوم الإثنين إنه سيوصي بالعرض الجديد، وفقًا للتقرير.
وتعد“ألبيمارل” أكبر منتج في العالم لليثيوم – وهو معدن أساسي في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية – وأعلنت في وقت سابق من هذا العام عن استثمار بقيمة 1.3 مليار دولار في منشأة هيدروكسيد الليثيوم في ولاية كارولينا الجنوبية.
أرقام
MENAFN04092023000202011048ID1107005112
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.