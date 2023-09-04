الرئيس العراقي يؤكد دعم المساعي الرامية لإقرار قانون النفط والغاز
التاريخ
9/4/2023 2:21:30 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، دعمه كل المساعي الرامية لإقرار قانون النفط والغاز بالشكل الذي يحفظ حقوق جميع العراقيين.
وذكرت الرئاسة العراقية -في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)، اليوم-، أن الأخير“زار محافظة السليمانية، واستقبله محافظ السليمانية هافال أبو بكر، حيث أكد رشيد ضرورة بذل الجهود لمكافحة كل أشكال الفساد وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، ودعم كل المساعي الرامية لإقرار قانون النفط والغاز بالشكل الذي يحفظ حقوق جميع العراقيين”.
وشدد الرئيس العراقي، على ضرورة إنشاء مراكز ثقافية تٌعرف بالثقافة الكردية وتاريخها، فضلا عن الحفاظ على الآثار الموجودة في المحافظة والاهتمام بالمتحف الخاص بها.
من جهته، أكد المحافظ هافال أبو بكر، استمرار المحافظة بكافة دوائرها بالعمل على توفير الخدمات للمواطنين وبما يحقق تطلعاتهم بالاستقرار.
أ ش أ
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