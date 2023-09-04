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“Basf” للحلول الزراعية تطلق“فرسيس” لمكافحة الآفات

9/4/2023 2:19:39 PM
(MENAFN- Al-BoNews) كشفت شركة“بى إيه إس إف” للحلول الزراعية، عن أحدث ابتكاراتها، المبيد الحشرى“فرسيس” والذى يمثل أحد الحلول المتطورة فى المكافحة المسؤولة للآفات، كما يمثل أيضًا أداة قوية لتمكين المزارعين من مكافحة حشرات الذبابة البيضاء والمن ونطاط الأوراق“الجاسيد”.

وقالت شركة“بى إيه إس إف”، إنها تحرص على بناء مستقبل مدفوع بالابتكارات الكيميائية، من خلال قوة عاملة تضم أكثر من 111 ألف من الكوادر فى جميع أنحاء العالم، والذين ساهموا فى تحقيق مبيعات بلغت قيمتها 87.3 مليار يورو خلال عام 2022.

وفى مصر، بدأت الشركة عملها فى منذ عام 1952 مدفوعة بخبرتها الألمانية للمساهمة فى تحقيق النهضة الزراعية فى مصر.

وقال المهندس مجدى السبكى، المدير الإقليمى للحلول الزراعية فى شركة“بى إيه إس إف”: يسعدنا تقديم أحدث حلولنا“فرسيس” الذى يعد تجسيدًا لالتزامنا بتعزيز أفضل الممارسات الزراعية، وهو المنتج المبتكر الذى يعد نتاجاً لحرصنا المتواصل على الاستثمار فى البحث والتطوير، والذى بلغت استثماراته 879 مليون يورو فى عام 2022′′.

وأضاف السبكى، أن الشركة تسعى إلى توفير أحدث الحلول والمنتجات بأعلى مستوى من الجودة، بما يزيد من البدائل صديقة البيئة بمحفظة الشركة.

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