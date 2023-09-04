“Basf” للحلول الزراعية تطلق“فرسيس” لمكافحة الآفات

“Basf” للحلول الزراعية تطلق“فرسيس” لمكافحة الآفات
التاريخ
9/4/2023 2:19:39 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
كشفت شركة“بى إيه إس إف” للحلول الزراعية، عن أحدث ابتكاراتها، المبيد الحشرى“فرسيس” والذى يمثل أحد الحلول المتطورة فى المكافحة المسؤولة للآفات، كما يمثل أيضًا أداة قوية لتمكين المزارعين من مكافحة حشرات الذبابة البيضاء والمن ونطاط الأوراق“الجاسيد”.
وقالت شركة“بى إيه إس إف”، إنها تحرص على بناء مستقبل مدفوع بالابتكارات الكيميائية، من خلال قوة عاملة تضم أكثر من 111 ألف من الكوادر فى جميع أنحاء العالم، والذين ساهموا فى تحقيق مبيعات بلغت قيمتها 87.3 مليار يورو خلال عام 2022.
وفى مصر، بدأت الشركة عملها فى منذ عام 1952 مدفوعة بخبرتها الألمانية للمساهمة فى تحقيق النهضة الزراعية فى مصر.
وقال المهندس مجدى السبكى، المدير الإقليمى للحلول الزراعية فى شركة“بى إيه إس إف”: يسعدنا تقديم أحدث حلولنا“فرسيس” الذى يعد تجسيدًا لالتزامنا بتعزيز أفضل الممارسات الزراعية، وهو المنتج المبتكر الذى يعد نتاجاً لحرصنا المتواصل على الاستثمار فى البحث والتطوير، والذى بلغت استثماراته 879 مليون يورو فى عام 2022′′.
وأضاف السبكى، أن الشركة تسعى إلى توفير أحدث الحلول والمنتجات بأعلى مستوى من الجودة، بما يزيد من البدائل صديقة البيئة بمحفظة الشركة.
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