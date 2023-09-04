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دعت للترشيد : كهرباء القدس تؤكد جهوزيتها للتعامل مع موجة الحر القادمة

9/4/2023 2:18:58 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس /PNN/ أكدت شركة كهرباء محافظة القدس أنها على أهبة الاستعداد للتعامل مع موجة الحر القريبة، والتي تصل ذروتها نهاية الاسبوع حيث تصل في القدس يوم الخميس 35 درجة مئوية والجمعة إلى 37 درجة مئوية فيما تتتجاوز الـ40 درجة في منطقة امتياز اريحا والأغوار، وتبدأ بالانحسار مع بداية الأسبوع القادم.


الإعلان عن تجميد أعمال الصيانة باستنثاء المعلن عنها

وأعلنت الشركة في بيانٍ صدر عنها اليوم الإثنين ، عن تجميد أعمال الصيانة وغسيل عوازل الشبكات خلال موجة الحر الحالية وتأجيلها إلى حين تحسن الطقس، باستثناء المعلن عنها في السابق في امتياز بيت لحم، مؤكدةً أن طواقمها الميدانية ستبذل كل جهد يلزم لإنهاء الصيانة المعلنة حتى قبل الموعد المحدد.


ندعو جمهور مشتركينا إلى الترشيد في استهلاك الطاقة خلال وقت الذروة

ودعت الشركة المقدسية جمهور مشتركيها إلى الترشيد في استهلاك الكهرباء خلال وقت الذروة، من الساعة الـ11ص وحتى الـ5عصرًا، وذلك لضمان وجود التيار الكهربائي في مناطق الامتياز كافة، كما دعت مشتركينا إلى متابعة مواقع الشركة الاعلامية خاصة 'الفيس بوك'، حيث ستنشر الطواقم الاعلامية طرق الترشيد في استهلاك الكهرباء، وتبيان المناطق التي ترتفع فيها الأحمال.

وأوضحت الشركة أنها ماضيةً في تطوير وتمكين البنية التحتية في كافة مناطق امتيازها، تنفيذًا لبنود الخطة الخمسية للأعوام 2020-2024، والتي كان أخرها افتتاح محطة جبل المكبر بقدرة 7.5 MVA، حيث من المتوقع أن تصل تكلفة بناء وتطوير وتركيب المحطات والمولدات الكهربائية إلى نحو ربع مليار شيكل مع نهاية العام 2024.

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