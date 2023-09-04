دعت للترشيد : كهرباء القدس تؤكد جهوزيتها للتعامل مع موجة الحر القادمة
التاريخ
9/4/2023 2:18:58 PM
(MENAFN- Palestine News Network )
القدس /PNN/ أكدت شركة كهرباء محافظة القدس أنها على أهبة الاستعداد للتعامل مع موجة الحر القريبة، والتي تصل ذروتها نهاية الاسبوع حيث تصل في القدس يوم الخميس 35 درجة مئوية والجمعة إلى 37 درجة مئوية فيما تتتجاوز الـ40 درجة في منطقة امتياز اريحا والأغوار، وتبدأ بالانحسار مع بداية الأسبوع القادم.
الإعلان عن تجميد أعمال الصيانة باستنثاء المعلن عنها
وأعلنت الشركة في بيانٍ صدر عنها اليوم الإثنين ، عن تجميد أعمال الصيانة وغسيل عوازل الشبكات خلال موجة الحر الحالية وتأجيلها إلى حين تحسن الطقس، باستثناء المعلن عنها في السابق في امتياز بيت لحم، مؤكدةً أن طواقمها الميدانية ستبذل كل جهد يلزم لإنهاء الصيانة المعلنة حتى قبل الموعد المحدد.
ندعو جمهور مشتركينا إلى الترشيد في استهلاك الطاقة خلال وقت الذروة
ودعت الشركة المقدسية جمهور مشتركيها إلى الترشيد في استهلاك الكهرباء خلال وقت الذروة، من الساعة الـ11ص وحتى الـ5عصرًا، وذلك لضمان وجود التيار الكهربائي في مناطق الامتياز كافة، كما دعت مشتركينا إلى متابعة مواقع الشركة الاعلامية خاصة 'الفيس بوك'، حيث ستنشر الطواقم الاعلامية طرق الترشيد في استهلاك الكهرباء، وتبيان المناطق التي ترتفع فيها الأحمال.
وأوضحت الشركة أنها ماضيةً في تطوير وتمكين البنية التحتية في كافة مناطق امتيازها، تنفيذًا لبنود الخطة الخمسية للأعوام 2020-2024، والتي كان أخرها افتتاح محطة جبل المكبر بقدرة 7.5 MVA، حيث من المتوقع أن تصل تكلفة بناء وتطوير وتركيب المحطات والمولدات الكهربائية إلى نحو ربع مليار شيكل مع نهاية العام 2024.
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