منذ اعتقال المناضل د. مروان البرغوثي، ترفض السلطات الاستعمارية نقله إلى السجون عامة، وهو الأسير الوحيد الذي تعرّض طوال سنوات اعتقاله إلى العزل عن بقية الأسرى في محاولة للحدّ من تأثيره على الأسرى في السجون. وقد رفضت السلطات الاستعمارية السماح للبرغوثي بزيارة الأقسام في سجن نفحة رغم أنها سمحت بذلك لبقية الأسرى ولممثلي الفصائل الذين سُمح لهم بزيارة الأقسام كما زار العديد منهم سجون عوفر ورامون والنقب وغيرها. ويتعرّض القائد المناضل مروان البرغوثي للعزل والحصار في محاولة لإخماد صوته وقطع تواصله مع أبناء شبعنا وليس مع الأسرى فقط، وبالرغم من العزل المتواصل؛ فإنه سجّل حضورًا طغى على الغياب، وهو اليوم القائد الأبرز والأكثر شعبية لدى الفلسطينيين، ومن عزله قام بهندسة وثيقة الأسرى للوفاق الوطني وهي الوثيقة الأهم في تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية الحديث، وتمكّن من المبادرة إلى إقرار سلّم رواتب الأسرى قبل 12 عامًا الذي ترك تأثير كبير على

حياة الأسرى وذويهم، كما أنه قاد باقتدار ثورة التعليم الجامعي في السجون الاستعمارية التي تخرّج منها مئات الأسرى في برنامجي البكالوريوس والماجستير، ونجح في الحفاظ على سجن هداريم موحدًا لكل الفصائل وهو السجن الوحيد الذي عاش فيه سويًا وفي قسم واحد أسرى فتح وحماس وكافة الفصائل في الوقت الذي انفصل فيه الأسرى في بقية السجون والمعتقلات في أقسام خاصة لكل فصيل وتمثيل منفصل أمام السلطات

الاستعمارية.



