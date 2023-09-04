نقل المناضل مروان البرغوثي وعشرات الأسرى من عزل نفحة إلى عزل عوفر
التاريخ
9/4/2023 2:18:57 PM
(MENAFN- Palestine News Network )
رام الله /PNN / أقدمت السلطات الاستعمارية على نقل القائد الوطني المناضل د. مروان البرغوثي وعشرات الأسرى إلى قسم خاص للعزل شديد الحراسة في سجن عوفر، وتجدر الإشارة إلى أن البرغوثي المعتقل منذ 15.04.2002 قضى عدّة سنوات في العزل الانفرادي، ومنذ العام 2005 يقضي اعتقاله في قسم العزل الجماعي في سجن هداريم حيث أقام في زنزانة رقم 28 طوال 18 عامًا ونُقل في يناير من هذا العام إلى قسم خاص للعزل الجماعي في سجن نفحة، واليوم تقرّر نقله إلى قسم خاص للعزل الجماعي في سجن عوفر قرب رام الله.
منذ اعتقال المناضل د. مروان البرغوثي، ترفض السلطات الاستعمارية نقله إلى السجون عامة، وهو الأسير الوحيد الذي تعرّض طوال سنوات اعتقاله إلى العزل عن بقية الأسرى في محاولة للحدّ من تأثيره على الأسرى في السجون. وقد رفضت السلطات الاستعمارية السماح للبرغوثي بزيارة الأقسام في سجن نفحة رغم أنها سمحت بذلك لبقية الأسرى ولممثلي الفصائل الذين سُمح لهم بزيارة الأقسام كما زار العديد منهم سجون عوفر ورامون والنقب وغيرها. ويتعرّض القائد المناضل مروان البرغوثي للعزل والحصار في محاولة لإخماد صوته وقطع تواصله مع أبناء شبعنا وليس مع الأسرى فقط، وبالرغم من العزل المتواصل؛ فإنه سجّل حضورًا طغى على الغياب، وهو اليوم القائد الأبرز والأكثر شعبية لدى الفلسطينيين، ومن عزله قام بهندسة وثيقة الأسرى للوفاق الوطني وهي الوثيقة الأهم في تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية الحديث، وتمكّن من المبادرة إلى إقرار سلّم رواتب الأسرى قبل 12 عامًا الذي ترك تأثير كبير على
حياة الأسرى وذويهم، كما أنه قاد باقتدار ثورة التعليم الجامعي في السجون الاستعمارية التي تخرّج منها مئات الأسرى في برنامجي البكالوريوس والماجستير، ونجح في الحفاظ على سجن هداريم موحدًا لكل الفصائل وهو السجن الوحيد الذي عاش فيه سويًا وفي قسم واحد أسرى فتح وحماس وكافة الفصائل في الوقت الذي انفصل فيه الأسرى في بقية السجون والمعتقلات في أقسام خاصة لكل فصيل وتمثيل منفصل أمام السلطات
الاستعمارية.
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