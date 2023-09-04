Tuesday, 05 September 2023 03:18 GMT

نقل المناضل مروان البرغوثي وعشرات الأسرى من عزل نفحة إلى عزل عوفر

9/4/2023 2:18:57 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN / أقدمت السلطات الاستعمارية على نقل القائد الوطني المناضل د. مروان البرغوثي وعشرات الأسرى إلى قسم خاص للعزل شديد الحراسة في سجن عوفر، وتجدر الإشارة إلى أن البرغوثي المعتقل منذ 15.04.2002 قضى عدّة سنوات في العزل الانفرادي، ومنذ العام 2005 يقضي اعتقاله في قسم العزل الجماعي في سجن هداريم حيث أقام في زنزانة رقم 28 طوال 18 عامًا ونُقل في يناير من هذا العام إلى قسم خاص للعزل الجماعي في سجن نفحة، واليوم تقرّر نقله إلى قسم خاص للعزل الجماعي في سجن عوفر قرب رام الله.

منذ اعتقال المناضل د. مروان البرغوثي، ترفض السلطات الاستعمارية نقله إلى السجون عامة، وهو الأسير الوحيد الذي تعرّض طوال سنوات اعتقاله إلى العزل عن بقية الأسرى في محاولة للحدّ من تأثيره على الأسرى في السجون. وقد رفضت السلطات الاستعمارية السماح للبرغوثي بزيارة الأقسام في سجن نفحة رغم أنها سمحت بذلك لبقية الأسرى ولممثلي الفصائل الذين سُمح لهم بزيارة الأقسام كما زار العديد منهم سجون عوفر ورامون والنقب وغيرها. ويتعرّض القائد المناضل مروان البرغوثي للعزل والحصار في محاولة لإخماد صوته وقطع تواصله مع أبناء شبعنا وليس مع الأسرى فقط، وبالرغم من العزل المتواصل؛ فإنه سجّل حضورًا طغى على الغياب، وهو اليوم القائد الأبرز والأكثر شعبية لدى الفلسطينيين، ومن عزله قام بهندسة وثيقة الأسرى للوفاق الوطني وهي الوثيقة الأهم في تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية الحديث، وتمكّن من المبادرة إلى إقرار سلّم رواتب الأسرى قبل 12 عامًا الذي ترك تأثير كبير على
حياة الأسرى وذويهم، كما أنه قاد باقتدار ثورة التعليم الجامعي في السجون الاستعمارية التي تخرّج منها مئات الأسرى في برنامجي البكالوريوس والماجستير، ونجح في الحفاظ على سجن هداريم موحدًا لكل الفصائل وهو السجن الوحيد الذي عاش فيه سويًا وفي قسم واحد أسرى فتح وحماس وكافة الفصائل في الوقت الذي انفصل فيه الأسرى في بقية السجون والمعتقلات في أقسام خاصة لكل فصيل وتمثيل منفصل أمام السلطات
الاستعمارية.


MENAFN04092023000205011050ID1107005106

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث