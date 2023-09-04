وأعلن وزير الحكم المحلي المهندس مجدي الصالح عن تشكيل لجنة تحقيق عاجلة للوقوف على تفاصيل الحادث الاليم ومحاسبة المتسببين والمقصرين.

كما اعلن رئيس بلدية نابلس عقد المجلس البلدي لجلسة طارئة للوقوف على الحادث الأليم.

وكانت انهارت كمية من الاتربة بعد ظهر اليوم الاثنين على عمال في احد شوارع

نابلس مما ادى لوقوع عمال تحتها.

وقالت مصادر محلية ان الاتربة انهارت على العمال خلال عملهم في شارع رفيديا بمدينة نابلس حيث حاول مواطنون وعمال اخرون انقاذهم وقاموا باستدعاء الدفاع المدني.

من ناحيته قال الناطق باسم الدفاع المدني

نائل العزة ان طواقم الإنقاذ من الدفاع المدني وبلدية نابلس ما زلت تقوم بعمليات بحث عن اثنين من العمال نتيجة انهيار اتربة

اثناء عملية إصلاح وتأهيل

أحد شوارع مدينة

نابلس.

وبحسب الدفاع المدني فقد تم انتشال احد العمال وهو يعاني من اصابات نتيجة انهيار الاتربة عليه كما ويجري العمل على انتشال العامل الاخر .

وقال الدفاع المدني ان طواقم الإنقاذ تمكنت من الوصول إلى العامل الثاني، واستمرار الجهود لإنقاذ عمال اخرين.

وقال مدير الإسعاف بالهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل انه تم انتشال أحد العاملين في الانهيار الترابي بمنطقة الجنيد بنابلس ولا زال العمل مستمر للوصول لآخر".

اما القائم بأعمال محافظ نابلس غسان دغلس فقال ان التدخل من المؤسسة الأمنية والطواقم الطبية كان سريع ، لكنّ كمية التراب التي انهارت على العاملين كانت كبيرة ، وما زالت حتى هذه اللحظة المؤسسة الأمنية والطواقم الطبية تواصل عملها لأخراج العامل الآخر.





يتبع ...



