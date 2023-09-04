مصادر محلية : وفاة اثنين من العمال في الانهيار الترابي باحد شوارع نابلس
التاريخ
9/4/2023 2:18:54 PM
(MENAFN- Palestine News Network )
نابلس /PNN / اعلنت مصادر محلية عن وفاة عاملين ً من عمال بلدية نابلس في الانهيار الذي حصل في منطقة رفيديا خلال أعمال الحفر فيما ام يعلن رسميا عن الوفاة من قبل الجهات المعنية.
وأعلن وزير الحكم المحلي المهندس مجدي الصالح عن تشكيل لجنة تحقيق عاجلة للوقوف على تفاصيل الحادث الاليم ومحاسبة المتسببين والمقصرين.
كما اعلن رئيس بلدية نابلس عقد المجلس البلدي لجلسة طارئة للوقوف على الحادث الأليم.
وكانت انهارت كمية من الاتربة بعد ظهر اليوم الاثنين على عمال في احد شوارع
نابلس مما ادى لوقوع عمال تحتها.
وقالت مصادر محلية ان الاتربة انهارت على العمال خلال عملهم في شارع رفيديا بمدينة نابلس حيث حاول مواطنون وعمال اخرون انقاذهم وقاموا باستدعاء الدفاع المدني.
من ناحيته قال الناطق باسم الدفاع المدني
نائل العزة ان طواقم الإنقاذ من الدفاع المدني وبلدية نابلس ما زلت تقوم بعمليات بحث عن اثنين من العمال نتيجة انهيار اتربة
اثناء عملية إصلاح وتأهيل
أحد شوارع مدينة
نابلس.
وبحسب الدفاع المدني فقد تم انتشال احد العمال وهو يعاني من اصابات نتيجة انهيار الاتربة عليه كما ويجري العمل على انتشال العامل الاخر .
وقال الدفاع المدني ان طواقم الإنقاذ تمكنت من الوصول إلى العامل الثاني، واستمرار الجهود لإنقاذ عمال اخرين.
وقال مدير الإسعاف بالهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل انه تم انتشال أحد العاملين في الانهيار الترابي بمنطقة الجنيد بنابلس ولا زال العمل مستمر للوصول لآخر".
اما القائم بأعمال محافظ نابلس غسان دغلس فقال ان التدخل من المؤسسة الأمنية والطواقم الطبية كان سريع ، لكنّ كمية التراب التي انهارت على العاملين كانت كبيرة ، وما زالت حتى هذه اللحظة المؤسسة الأمنية والطواقم الطبية تواصل عملها لأخراج العامل الآخر.
يتبع ...
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