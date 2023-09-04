مصر للطيران تُسيّر رحلات أسبوعية إلى ساو باولو في ديسمبر

ساو باولو: ستُسيّر مصر للطيران رحلات أسبوعية مباشرة بين القاهرة وساو باولو بدءًا من كانون الأول/ ديسمبر، وأطلقت الشركة أولى رحلاتها يوم الأحد في الثالث من الجاري إلى مطار غواروليوس في ساو باولو (في الصورة أعلاه)، وستتواتر الرحلات كل أسبوعين حتى كانون الأول/ ديسمبر مغادرةً القاهرة في أيام السبت مساءً ومغادرة ًساو باولو في أيام الإثنين عند الرابعة صباحًا. الرحلات مؤجرة وتديرها شركة“إيجيبت فلايتس” (Egypt Flights) (التابعة لشركة“ماستر فلايتس” Master Flights) التي قدّمت هذا الأحد تفاصيل العملية في غواروليوس.

مارليني تتوقع تزايدًا في العلاقات التجارية

وبحسب مديرة الشؤون التجارية في شركة“ماستر فلايتس” مارليني دي سوزا فإن الإعلان عن الرحلات المنتظمة في الأشهر الأخيرة أدى بالفعل إلى تزايد طلب الأفراد والشركات على الرحلات المباشرة بين المدينتين، وأفادت مارليني إنه“ليس لدي أدنى شك في أن ذلك سيكون له وقع على العلاقات التجارية بين البلدين، وهذا ما بدأ يحدث بالفعل إذ تواصلت معنا الشركات التي يتعامل موظفوها العاملون في قطاع التكنولوجيا مع عملاء في مصر وأعربت عن اهتمامها بهذه الرحلات. أعتقد أن السياحة الثقافية والترفيهية ستظل على رأس القائمة، لكن سيُفتَح المجال أيضًا أمام سياحة الأعمال”. كما تؤكد إنه حتى اليوم كانت أقصر رحلة بين ساو باولو والقاهرة تستغرق أكثر من 19 ساعة وتتضمن رحلات ربط، أما الآن فأصبحت الرحلة تستغرق 12 ساعة ونصف بدون الحاجة إلى تغيير الطائرة أو التوقف في مطارات أخرى.

وستغطي طائرة بوينغ 787-9 دريملاينر الخط الجوي بين القاهرة وساو باولو وهي تتسع لــ 279 راكبًا في الدرجة السياحية و21 راكبًا في درجة الأعمال، ووفقًا لسوزا فإن اعتماد هذه الطائرة هو ما أتاح إطلاق هذه الرحلة لأنها قادرة على تغطية المسافة بين القاهرة وساو باولو بدون الحاجة للتوقف والتزود بالوقود. ويجدر الذكر أن طاقم الطائرة ينتمي لشركة مصر للطيران، أما العمليات الأرضية فتديرها شركة“سويس بورت” (Swissport).

ويمكن لوكالات السفر الشريكة لـ”إيجيبت فلايتس” أن تبيع تذاكر الطيران بين المدينتين فحسب أو الباقات السياحية إلى مصر، فالمسار الجوي الوحيد المتاح في الوقت الراهن هو بين ساو باولو والقاهرة، وأشارت مارليني إلى أنه مع ذلك يتزايد الطلب من قبل عملاء في الصين وروسيا وبيلاروسيا على اتخاذ القاهرة كمحطة توقف لرحلاتهم المتوجهة إلى البرازيل، وصرحت إن 68% من مقاعد الرحلة الأولى التي تغادر إلى القاهرة اليوم الإثنين (04) محجوزة، أما الرحلة التالية التي ستغادر في 18 أيلول/ سبتمبر فوصلت نسبة الحجوزات على متنها إلى 71%.

كذلك أكد الرئيس التنفيذي لشركة“ماستر فلايتس” ألفونسو مارتينيز في العرض التقديمي يوم الأحد إن الرحلة الجديدة هي بمثابة“تحقيق حلم” أصبح ممكنًا بفضل رغبة مصر للطيران بتسيير رحلات جوية إلى البرازيل وكذلك بفضل الدعم الذي قدمته السفارة المصرية في برازيليا. أما مدير الشؤون التجارية في مطار غواروليوس جواو بيتا فأكد إن هذه الرحلة إنما هي خير دليل على أهمية مطار غواروليوس بالنسبة لأميركا الجنوبية، وأضاف إنه“بالإضافة إلى الرحلات الجوية المعهودة علينا البحث عن أنواع أخرى من الرحلات الجوية مثل الرحلات العارضة والرحلات الصيفية والشتوية، فشركة 'ماستر فلايتس' اختارت ساو باولو لأنها متيقنة إنها ستجني أرباحًا من رحلاتها هنا وستمارس الأعمال هنا”.

أما الرحلات الجوية الحالية المنتظمة والمباشرة التي تربط البرازيل بالدول العربية فتُسيّرها كل من الخطوط الجوية القطرية التابعة لقطر وطيران الإمارات التابع لإمارة دبي. كما يجدر الذكر أنه حضر العرض التقديمي كل من مدير دائرة الرحلات غير المنتظمة في مصر للطيران أحمد علي، ووزير الدولة للسياحة في ساو باولو روبرتو دي لوسينا، ورئيس بلدية غواروليوس غوستافو إنريك كوستا.

ترجمته من البرتغالية مريم موسى