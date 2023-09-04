مصر للطيران تُسيّر رحلات أسبوعية إلى ساو باولو في ديسمبر

مصر للطيران تُسيّر رحلات أسبوعية إلى ساو باولو في ديسمبر
التاريخ
9/4/2023 2:14:43 PM
(MENAFN- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) Marcos Carrieri
ساو باولو: ستُسيّر مصر للطيران رحلات أسبوعية مباشرة بين القاهرة وساو باولو بدءًا من كانون الأول/ ديسمبر، وأطلقت الشركة أولى رحلاتها يوم الأحد في الثالث من الجاري إلى مطار غواروليوس في ساو باولو (في الصورة أعلاه)، وستتواتر الرحلات كل أسبوعين حتى كانون الأول/ ديسمبر مغادرةً القاهرة في أيام السبت مساءً ومغادرة ًساو باولو في أيام الإثنين عند الرابعة صباحًا. الرحلات مؤجرة وتديرها شركة“إيجيبت فلايتس” (Egypt Flights) (التابعة لشركة“ماستر فلايتس” Master Flights) التي قدّمت هذا الأحد تفاصيل العملية في غواروليوس.
مارليني تتوقع تزايدًا في العلاقات التجارية
وبحسب مديرة الشؤون التجارية في شركة“ماستر فلايتس” مارليني دي سوزا فإن الإعلان عن الرحلات المنتظمة في الأشهر الأخيرة أدى بالفعل إلى تزايد طلب الأفراد والشركات على الرحلات المباشرة بين المدينتين، وأفادت مارليني إنه“ليس لدي أدنى شك في أن ذلك سيكون له وقع على العلاقات التجارية بين البلدين، وهذا ما بدأ يحدث بالفعل إذ تواصلت معنا الشركات التي يتعامل موظفوها العاملون في قطاع التكنولوجيا مع عملاء في مصر وأعربت عن اهتمامها بهذه الرحلات. أعتقد أن السياحة الثقافية والترفيهية ستظل على رأس القائمة، لكن سيُفتَح المجال أيضًا أمام سياحة الأعمال”. كما تؤكد إنه حتى اليوم كانت أقصر رحلة بين ساو باولو والقاهرة تستغرق أكثر من 19 ساعة وتتضمن رحلات ربط، أما الآن فأصبحت الرحلة تستغرق 12 ساعة ونصف بدون الحاجة إلى تغيير الطائرة أو التوقف في مطارات أخرى.
وستغطي طائرة بوينغ 787-9 دريملاينر الخط الجوي بين القاهرة وساو باولو وهي تتسع لــ 279 راكبًا في الدرجة السياحية و21 راكبًا في درجة الأعمال، ووفقًا لسوزا فإن اعتماد هذه الطائرة هو ما أتاح إطلاق هذه الرحلة لأنها قادرة على تغطية المسافة بين القاهرة وساو باولو بدون الحاجة للتوقف والتزود بالوقود. ويجدر الذكر أن طاقم الطائرة ينتمي لشركة مصر للطيران، أما العمليات الأرضية فتديرها شركة“سويس بورت” (Swissport).
ويمكن لوكالات السفر الشريكة لـ”إيجيبت فلايتس” أن تبيع تذاكر الطيران بين المدينتين فحسب أو الباقات السياحية إلى مصر، فالمسار الجوي الوحيد المتاح في الوقت الراهن هو بين ساو باولو والقاهرة، وأشارت مارليني إلى أنه مع ذلك يتزايد الطلب من قبل عملاء في الصين وروسيا وبيلاروسيا على اتخاذ القاهرة كمحطة توقف لرحلاتهم المتوجهة إلى البرازيل، وصرحت إن 68% من مقاعد الرحلة الأولى التي تغادر إلى القاهرة اليوم الإثنين (04) محجوزة، أما الرحلة التالية التي ستغادر في 18 أيلول/ سبتمبر فوصلت نسبة الحجوزات على متنها إلى 71%.
كذلك أكد الرئيس التنفيذي لشركة“ماستر فلايتس” ألفونسو مارتينيز في العرض التقديمي يوم الأحد إن الرحلة الجديدة هي بمثابة“تحقيق حلم” أصبح ممكنًا بفضل رغبة مصر للطيران بتسيير رحلات جوية إلى البرازيل وكذلك بفضل الدعم الذي قدمته السفارة المصرية في برازيليا. أما مدير الشؤون التجارية في مطار غواروليوس جواو بيتا فأكد إن هذه الرحلة إنما هي خير دليل على أهمية مطار غواروليوس بالنسبة لأميركا الجنوبية، وأضاف إنه“بالإضافة إلى الرحلات الجوية المعهودة علينا البحث عن أنواع أخرى من الرحلات الجوية مثل الرحلات العارضة والرحلات الصيفية والشتوية، فشركة 'ماستر فلايتس' اختارت ساو باولو لأنها متيقنة إنها ستجني أرباحًا من رحلاتها هنا وستمارس الأعمال هنا”.
أما الرحلات الجوية الحالية المنتظمة والمباشرة التي تربط البرازيل بالدول العربية فتُسيّرها كل من الخطوط الجوية القطرية التابعة لقطر وطيران الإمارات التابع لإمارة دبي. كما يجدر الذكر أنه حضر العرض التقديمي كل من مدير دائرة الرحلات غير المنتظمة في مصر للطيران أحمد علي، ووزير الدولة للسياحة في ساو باولو روبرتو دي لوسينا، ورئيس بلدية غواروليوس غوستافو إنريك كوستا.
ترجمته من البرتغالية مريم موسى من النشر
ماركوس كارييري/ وكالة الأنباء العربية البرازيلية
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