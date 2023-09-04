وقال المسئول إن التطبيق لن يعمل من خلال الأجهزة المتصلة بالـ”واى فاى” أو من خلال بيانات هاتف لرقم هاتف آخر يختلف عن المُسجل بحساب العميل.

ورصدت“البورصة” شكاوى على موقع التواصل الاجتماعي“فيسبوك” في مجموعات المستخدمين الخاصة بالتطبيق.

وبحسب قناة“تليجرام” الخاصة بجروب مستخدمى“انستاباى مصر”، فإنه تم رصد تعطل الخدمة لدى عدد كبير من المستخدمين بدأت من 3 سبتمبر، وبحسب استفتاء أجرته القناة والذي صوت عليه نحو 1008 صوت، فإن نحو 67% صوتوا أن البرنامج يعمل بدون مشاكل بينهم 4% من يستخدمون التطبيق من خارج البلاد.

وصوت نحو 33% أن التطبيق به عطل بينهم نحو 9% يستخدمون التطبيق من الخارج.

وقال أحد المستخدمين إن تعطل خدمات تطبيق المدفوعات اللحظية“انستاباى” مرتبط باستخدام“الواى فاى”، وإنه يعود للعمل عند تحويل الهاتف للاعتماد على“البيانات”.

وقال عميل آخر إنه يمتلك حسابين على هاتفين، والتطبيق لا يعمل في كليهما.

وذكر آخرون وكان رأيهم يُمثل الأغلبية وسط التعليقات أن التطبيق يعمل دون أعطال، حتى لو اتصل الهاتف بالإنترنت عن طريق بيانات رقم مختلف غير مُسجل على حسابات التطبيق.

أما بالنسبة للمستخدمين من خارج البلاد، فانقسمت تعليقاتهم بين مجموعة نجحت فى استخدام التطبيق بسهولة، وأخرى اضطرت لاستخدام خدمة VPN.