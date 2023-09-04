خدمة عملاء إنستاباى: عمل التطبيق أصبح يقتصر على إنترنت الخطوط المسجلة فقط - جريدة البورصة
التاريخ
9/4/2023 2:03:29 PM
(MENAFN- Al-BoNews) >
بدأ تطبيق“إنستاباى” بقصر العمل على خدمة البيانات الخاصة بالرقم نفسه المُسجل بالحساب الخاص للعميل، بحسب ما قاله مسئول خدمة العملاء الخاص بالتطبيق.
وقال المسئول إن التطبيق لن يعمل من خلال الأجهزة المتصلة بالـ”واى فاى” أو من خلال بيانات هاتف لرقم هاتف آخر يختلف عن المُسجل بحساب العميل.
ورصدت“البورصة” شكاوى على موقع التواصل الاجتماعي“فيسبوك” في مجموعات المستخدمين الخاصة بالتطبيق.
وبحسب قناة“تليجرام” الخاصة بجروب مستخدمى“انستاباى مصر”، فإنه تم رصد تعطل الخدمة لدى عدد كبير من المستخدمين بدأت من 3 سبتمبر، وبحسب استفتاء أجرته القناة والذي صوت عليه نحو 1008 صوت، فإن نحو 67% صوتوا أن البرنامج يعمل بدون مشاكل بينهم 4% من يستخدمون التطبيق من خارج البلاد.
وصوت نحو 33% أن التطبيق به عطل بينهم نحو 9% يستخدمون التطبيق من الخارج.
وقال أحد المستخدمين إن تعطل خدمات تطبيق المدفوعات اللحظية“انستاباى” مرتبط باستخدام“الواى فاى”، وإنه يعود للعمل عند تحويل الهاتف للاعتماد على“البيانات”.
وقال عميل آخر إنه يمتلك حسابين على هاتفين، والتطبيق لا يعمل في كليهما.
وذكر آخرون وكان رأيهم يُمثل الأغلبية وسط التعليقات أن التطبيق يعمل دون أعطال، حتى لو اتصل الهاتف بالإنترنت عن طريق بيانات رقم مختلف غير مُسجل على حسابات التطبيق.
أما بالنسبة للمستخدمين من خارج البلاد، فانقسمت تعليقاتهم بين مجموعة نجحت فى استخدام التطبيق بسهولة، وأخرى اضطرت لاستخدام خدمة VPN.
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