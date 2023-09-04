التبادل التجاري بين مصر وكينيا يرتفع بنسبة 4.1% في 2022

ووفق البيانات، فقد بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى كينيا 355.7 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 382 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 6.9%، في حين ارتفعت قيمة الواردات المصرية من كينيا لتصل إلى 307.9 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 255.4 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 20.6%.

وحول أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى كينيا خلال عام 2022، فجاء الورق بالمرتبة الاولى بقيمة 43.4 مليون دولار، ثم لدائن ومصنوعاتها بقيمة 36.7 مليون دولار، ثم سكر ومصنوعات سكرية بقيمة 34.5 مليون دولار، ثم آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 27.4 مليون دولار، ثم حديد وصلب بقيمة 27.1 مليون دولار، ثم مصنوعات متنوعة بقيمة 20.9 مليون دولار، ثم صابون بقيمة 20.1 مليون دولار، ثم محضرات غذائية بقيمة 12.6 مليون دولار، ثم محضرات أساسها الحبوب أو الدقيق بقيمة 12.1 مليون دولار، ثم زجاج ومصنوعاته بقيمة 8.9 مليون دولار.

واوضحت البيانات، أن أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من كينيا خلال عام 2022 هي: بن وشاي بقيمة 278.7 مليون دولار، وورق بقيمة 11.4 مليون دولار، وفواكه بقيمة 10.5 مليون دولار، وأشجار ونباتات بقيمة 2.8 مليون دولار، وألياف نسيجية بقيمة 1.5 مليون دولار، وتبغ بقيمة مليون دولار، وخامات معادن بقيمة 482.8 ألف دولار، ومحضرات خضر بقيمة 433.7 ألف دولار، وبذور وأثـمار زيتية بقيمة 393.7 ألف دولار، وألبان ومنتجات صناعة الألبان بقيمة 149.2 ألف دولار.

وسجلت قيمة الاستثمارات الكينية في مصر 3.8 مليون دولار خلال العام المالي 2021-2022 مقابل 1.1 مليون دولار خلال عام 2020-2021 بنسبة ارتفاع قدرها 240.3%.