قال خالد سليمان، رئيس مجلس الإدارة إن الشركة تمتلك 22 فرع حاليًا ومن المستهدف إضافة 5 أفرع جديدة قبل نهاية العام الحالي باستثمارات 2.5 مليون جنيه.

وأوضح أن الشركة تدرس التوسع بالمحال التجارية فى محافظات الوجه البحرى ومحافظات الدلتا خاصة فى المولات والأماكن التجارية.

أشار إلى أن الشركة تفاضل خلال الفترة الحالية بين بعض الأماكن المعروضة عليها لاختيار أفضلها لتلبية احتياجات العملاء، خاصة وأنها تمتلك بعض الفروع بنظام الفرنشايز.

أضاف ان الشركة تسعى إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمصنع التابع لها من 25 ألف قطعة شهريًا إلى 35 ألف قطعة بزيادة تصل إلى 40 %.

وتمتلك“ميس فينوس” مصنعاً فى المنطقة الصناعية بمدينة العبور على مساحة 1500 متر مربع؛ حيث يضم 7 خطوط إنتاج، وتنتج الشركة جميع موديلات ملابس السيدات.

وأوضح أن الشركة بدأت إنتاج الموديلات الخاصة بالموسم الشتوى ومستمرة في الإنتاج حتي شهر أكتوبر المقبل استعدادا للموسم الشتوي الذي يبدأ فى شهر نوفمبر من كل عام.

أوضح سليمان أن الشركة تستورد 80% من الخامات بنسبة زيادة تصل إلى 30% فى أسعارها خلال الأشهر الماضية فيما توفّر النسبة المتبقية.

أضاف أن ((ميس فينوس)) تشارك حاليا فى أوكازيون الموسم الصيفي بتخفيضات تتراوح بين 10 و30% على بعض القطع لإحداث رواج فى المبيعات.