((ميس فينوس)) للملابس الجاهزة تفتتح أول فروعها بالسعودية العام المقبل
التاريخ
9/4/2023 2:03:12 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
تستهدف شركة ميس فينوس للملابس الجاهزة افتتاح أول فروعها بالسعودية العام المقبل باستثمارات 50 ألف دولار.
قال خالد سليمان، رئيس مجلس الإدارة إن الشركة تمتلك 22 فرع حاليًا ومن المستهدف إضافة 5 أفرع جديدة قبل نهاية العام الحالي باستثمارات 2.5 مليون جنيه.
وأوضح أن الشركة تدرس التوسع بالمحال التجارية فى محافظات الوجه البحرى ومحافظات الدلتا خاصة فى المولات والأماكن التجارية.
أشار إلى أن الشركة تفاضل خلال الفترة الحالية بين بعض الأماكن المعروضة عليها لاختيار أفضلها لتلبية احتياجات العملاء، خاصة وأنها تمتلك بعض الفروع بنظام الفرنشايز.
أضاف ان الشركة تسعى إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمصنع التابع لها من 25 ألف قطعة شهريًا إلى 35 ألف قطعة بزيادة تصل إلى 40 %.
وتمتلك“ميس فينوس” مصنعاً فى المنطقة الصناعية بمدينة العبور على مساحة 1500 متر مربع؛ حيث يضم 7 خطوط إنتاج، وتنتج الشركة جميع موديلات ملابس السيدات.
وأوضح أن الشركة بدأت إنتاج الموديلات الخاصة بالموسم الشتوى ومستمرة في الإنتاج حتي شهر أكتوبر المقبل استعدادا للموسم الشتوي الذي يبدأ فى شهر نوفمبر من كل عام.
أوضح سليمان أن الشركة تستورد 80% من الخامات بنسبة زيادة تصل إلى 30% فى أسعارها خلال الأشهر الماضية فيما توفّر النسبة المتبقية.
أضاف أن ((ميس فينوس)) تشارك حاليا فى أوكازيون الموسم الصيفي بتخفيضات تتراوح بين 10 و30% على بعض القطع لإحداث رواج فى المبيعات.
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