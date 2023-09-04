بدأ عدد من الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة العامة فى تنفيذ خطط توسعية جديدة خلال الفترة الحالية، فى محاولة للاستفادة من الصعود الكبير فى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وتحسن الأسواق التصديرية بعد انحصار الحرب الروسية الأوكرانية.

وقالت الشركات إن الأسواق التصديرية التى شهدت تحسن الفترة الحالية هى دول أوروبا وآسيا، فى حين تسعى الشركات إلى اختراق السوق الأفريقى خلال الفترة المقبلة.

قال مجدى كمال مدير جمعية مستثمرى المنطقة الحرة ببورسعيد، إن عددا كبيرا من الشركات العاملة فى منطقة بورسعيد تسعى إلى استعادة 100% من الأسواق التى خرجت منها خلال الشهور الماضية بسبب التحديات التى طرأت على السوق.

أضاف لـ”البورصة”، أن شركة جى إن تى وسى ار اس المتخصصتين فى صناعة الملابس الجاهزة، وضعا خطة لتنفيذ توسعات جديدة خلال الفترة المقبلة تمهيدًا لمضاعفة الطاقة الإنتاجية وفتح مزيد من الأسواق التصديرية الجديدة خلال الفترة المقبلة.

أشار إلى أن ((جى إن تى)) رصدت نحو 30 مليون دولار لإنشاء مصنعها الجديد فى ذات المنطقة، بينما رصدت ((سى ار سى)) 35 مليون دولار ومن المرتقب تخصيص مساحات أراضى لهم خلال الفترة المقبلة من قبل الهيئة العامة للاستثمار للبدء فى الأعمال الإنشائية.

ذكر أن المنطقة تضم 28 شركة منها 27 تعمل فى صناعة الملابس الجاهزة وواحدًا فى صناعة ضفائر السيارات، وتصل القيمة الاستثمارية لتلك المصانع إلى 1.2 مليار دولار.

وتوجد فى مصر 9 مناطق حرة عامة و204 مناطق حرة خاصة تضم العديد من المشروعات الخدمية والاستثمارية وتوفر نحو 200 ألف فرصة عمل مباشرة.

وتتضمن الإعفاءات الممنوحة للشركات التى تعمل بنظام المناطق الحرة، إعفاء كافة الأصول الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج اللازمة لمزاولة نشاط المشروع (عدا سيارات الركوب) من أية رسوم جمركية أو ضرائب على القيمة المضافة أو غيرها من الضرائب طوال فترة مزاولة النشاط.

بالإضافة إلى إعفاء صادرات وواردات المشروع من وإلى خارج البلاد من أية رسوم جمركية أو ضرائب سواءً كانت ضرائب على القيمة المضافة أو غيرها من الضرائب أو الرسوم المعمول بها، وعدم خضوع المشروع وأرباحه للقوانين أو التشريعات الضريبية أو الجمركية.

كما تشمل الضمانات عدم جواز إقامة الدعوى القضائية على المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة إلا بعد الرجوع للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كما لا يجوز بالطريق الإداري فرض الحراسة على المشروعات أو الحجز على أموالها أو الاستيلاء أو التحفظ عليها أو تجميدها أو مصادرتها من غير الطريق القضائي .

قالت بسنت محمد نائب رئيس مجلس إدارة شركة كلين واى للصناعات الكيماوية والمنظفات، إن الشركة تعتزم ضخ استثمارات ذاتية تصل إلى 100 مليون جنيه لإنشاء مصنع جديد بالمنطقة الحرة بالأسكندرية خلال العام المقبل.

أضافت لـ“البورصة” أن الهدف من التوسعات الجديدة هو تلبية احتياجات الأسواق الخارجية عبر التوسع فى عمليات التصدير.

أشارت إلى أن توفير الدولار لشراء المواد الخام أمر معقد خلال الفترة الحالية ، بالإضافة إلى طول إجراءات الكشف عن المنتج وصعوبة توفير الأوراق وكثرة الإجراءات الروتينية والتراخيص والتى تسبب مشكلات بالشركة.

تابعت أن تذبذب سعر الخامات والدولار في السوق المحلي اضطر الشركة لتغيير خطة الأسعار للمرة الثانية على التوالى في فترة قصيرة بالرغم من تغيير المورد للمواد الخام خطة الأسعار خمس مرات بسبب التذبذب المستثمر فى سعر الخام.

قال المهندس معتصم راشد رئيس جمعية مستثمرى المناطق الحرة الخاصة، إن مساعى الحكومة لتخصيص مشروعات بنظام المناطق الحرة الخاصة خلال الفترة الحالية مشجع على دخول استثمارات جديدة للعمل بهذا النظام.

أضاف لـ“البورصة”، أن الأزمات التى مرت على السوق المصرى خلال العامين الماضيين عطلت حركة الاستمارات فى السوق وأوقفت خطط النمو، وجميع المساعى الحالية من قبل شركات المناطق الحرة هى استئناف تلك الأعمال مجددًا.

لفت إلى أن وضوح الرؤية فى الأسواق التصديرية خلال الفترة الحالية ساعد الشركات على اقتناص فرص تصديرية جديدة واستعادة الأسواق التى فقدتها.

أكد على أن شركات المناطق الحرة لاتواجهًا ضغوطًا فيما يتعلق بوفرة الخامات أو تدبير الدولار لفتح اعتمادات مستندية كما هو الحال بالنسبة للشركات العاملة بنظام الاستثمار العادى.

قالت نيلى عبدالسلام عضو مجلس إدارة الصقر لصناعة الغزل والنسيج، وأحد الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة، إن الطلب الخارجى على منتجات الشركة بدأ فى التحسن مع بداية العام الجارى، الأمر الذى ساهم فى عودة العمل بكامل الطاقة الإنتاجية والتفكير فى فتح أسواق تصديرية جديدة خلال الفترة المقبلة.

لفت إلى أن الشركة تعتمد على مدخلات التصنيع المحلية فى عملية الإنتاج وذلك فى محاولة لتحقيق أكبر استفادة من تراجع قيمة الجنيه وصعود الدولار، خاصة وأن تلك العوامل تعزز القدرة التنافسية للشركة فى الأسواق الخارجية.

أضافت لـ ((البورصة)) أن الشركة وضعت خطة لإنشاء مصنع لاكسسوارات الملابس الجاهزة بمنطقة الإسكندرية الحرة ومن المتوقع أن تبدأ أعمال الإنشاءات مع بداية العام الجارى.





كتب_ عبده عطا وأحمد غنيم