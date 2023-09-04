(MENAFN- Al-BoNews) كمال: ((جى إن تى)) و((سى آر اس)) للملابس الجاهزة يستثمران 65 مليون دولار فى ((بورسعيد الحرة))
بدأ عدد من الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة العامة فى تنفيذ خطط توسعية جديدة خلال الفترة الحالية، فى محاولة للاستفادة من الصعود الكبير فى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وتحسن الأسواق التصديرية بعد انحصار الحرب الروسية الأوكرانية.
وقالت الشركات إن الأسواق التصديرية التى شهدت تحسن الفترة الحالية هى دول أوروبا وآسيا، فى حين تسعى الشركات إلى اختراق السوق الأفريقى خلال الفترة المقبلة.
قال مجدى كمال مدير جمعية مستثمرى المنطقة الحرة ببورسعيد، إن عددا كبيرا من الشركات العاملة فى منطقة بورسعيد تسعى إلى استعادة 100% من الأسواق التى خرجت منها خلال الشهور الماضية بسبب التحديات التى طرأت على السوق.
أضاف لـ”البورصة”، أن شركة جى إن تى وسى ار اس المتخصصتين فى صناعة الملابس الجاهزة، وضعا خطة لتنفيذ توسعات جديدة خلال الفترة المقبلة تمهيدًا لمضاعفة الطاقة الإنتاجية وفتح مزيد من الأسواق التصديرية الجديدة خلال الفترة المقبلة.
أشار إلى أن ((جى إن تى)) رصدت نحو 30 مليون دولار لإنشاء مصنعها الجديد فى ذات المنطقة، بينما رصدت ((سى ار سى)) 35 مليون دولار ومن المرتقب تخصيص مساحات أراضى لهم خلال الفترة المقبلة من قبل الهيئة العامة للاستثمار للبدء فى الأعمال الإنشائية.
ذكر أن المنطقة تضم 28 شركة منها 27 تعمل فى صناعة الملابس الجاهزة وواحدًا فى صناعة ضفائر السيارات، وتصل القيمة الاستثمارية لتلك المصانع إلى 1.2 مليار دولار.
وتوجد فى مصر 9 مناطق حرة عامة و204 مناطق حرة خاصة تضم العديد من المشروعات الخدمية والاستثمارية وتوفر نحو 200 ألف فرصة عمل مباشرة.
وتتضمن الإعفاءات الممنوحة للشركات التى تعمل بنظام المناطق الحرة، إعفاء كافة الأصول الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج اللازمة لمزاولة نشاط المشروع (عدا سيارات الركوب) من أية رسوم جمركية أو ضرائب على القيمة المضافة أو غيرها من الضرائب طوال فترة مزاولة النشاط. راشد: تحسن الأوضاع بعد انحصار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية حفز الشركات على النمو
بالإضافة إلى إعفاء صادرات وواردات المشروع من وإلى خارج البلاد من أية رسوم جمركية أو ضرائب سواءً كانت ضرائب على القيمة المضافة أو غيرها من الضرائب أو الرسوم المعمول بها، وعدم خضوع المشروع وأرباحه للقوانين أو التشريعات الضريبية أو الجمركية.
كما تشمل الضمانات عدم جواز إقامة الدعوى القضائية على المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة إلا بعد الرجوع للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كما لا يجوز بالطريق الإداري فرض الحراسة على المشروعات أو الحجز على أموالها أو الاستيلاء أو التحفظ عليها أو تجميدها أو مصادرتها من غير الطريق القضائي .
قالت بسنت محمد نائب رئيس مجلس إدارة شركة كلين واى للصناعات الكيماوية والمنظفات، إن الشركة تعتزم ضخ استثمارات ذاتية تصل إلى 100 مليون جنيه لإنشاء مصنع جديد بالمنطقة الحرة بالأسكندرية خلال العام المقبل.
أضافت لـ“البورصة” أن الهدف من التوسعات الجديدة هو تلبية احتياجات الأسواق الخارجية عبر التوسع فى عمليات التصدير.
أشارت إلى أن توفير الدولار لشراء المواد الخام أمر معقد خلال الفترة الحالية ، بالإضافة إلى طول إجراءات الكشف عن المنتج وصعوبة توفير الأوراق وكثرة الإجراءات الروتينية والتراخيص والتى تسبب مشكلات بالشركة.
تابعت أن تذبذب سعر الخامات والدولار في السوق المحلي اضطر الشركة لتغيير خطة الأسعار للمرة الثانية على التوالى في فترة قصيرة بالرغم من تغيير المورد للمواد الخام خطة الأسعار خمس مرات بسبب التذبذب المستثمر فى سعر الخام.
قال المهندس معتصم راشد رئيس جمعية مستثمرى المناطق الحرة الخاصة، إن مساعى الحكومة لتخصيص مشروعات بنظام المناطق الحرة الخاصة خلال الفترة الحالية مشجع على دخول استثمارات جديدة للعمل بهذا النظام.
أضاف لـ“البورصة”، أن الأزمات التى مرت على السوق المصرى خلال العامين الماضيين عطلت حركة الاستمارات فى السوق وأوقفت خطط النمو، وجميع المساعى الحالية من قبل شركات المناطق الحرة هى استئناف تلك الأعمال مجددًا. ((كلين واى للمنظفات)) تنفذ توسعات فى المنطقة الحرة بالإسكندرية بـ100 مليون جنيه
لفت إلى أن وضوح الرؤية فى الأسواق التصديرية خلال الفترة الحالية ساعد الشركات على اقتناص فرص تصديرية جديدة واستعادة الأسواق التى فقدتها.
أكد على أن شركات المناطق الحرة لاتواجهًا ضغوطًا فيما يتعلق بوفرة الخامات أو تدبير الدولار لفتح اعتمادات مستندية كما هو الحال بالنسبة للشركات العاملة بنظام الاستثمار العادى.
قالت نيلى عبدالسلام عضو مجلس إدارة الصقر لصناعة الغزل والنسيج، وأحد الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة، إن الطلب الخارجى على منتجات الشركة بدأ فى التحسن مع بداية العام الجارى، الأمر الذى ساهم فى عودة العمل بكامل الطاقة الإنتاجية والتفكير فى فتح أسواق تصديرية جديدة خلال الفترة المقبلة.
لفت إلى أن الشركة تعتمد على مدخلات التصنيع المحلية فى عملية الإنتاج وذلك فى محاولة لتحقيق أكبر استفادة من تراجع قيمة الجنيه وصعود الدولار، خاصة وأن تلك العوامل تعزز القدرة التنافسية للشركة فى الأسواق الخارجية.
أضافت لـ ((البورصة)) أن الشركة وضعت خطة لإنشاء مصنع لاكسسوارات الملابس الجاهزة بمنطقة الإسكندرية الحرة ومن المتوقع أن تبدأ أعمال الإنشاءات مع بداية العام الجارى.
كتب_ عبده عطا وأحمد غنيم