7.2 مليار جنيه مبيعات“مصر إيطاليا العقارية” النصف الأول من 2023 - جريدة البورصة
التاريخ
9/4/2023 2:02:21 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
حققت شركة مصر إيطاليا العقارية، مبيعات تعاقدية بقيمة 7.2 مليار جنيه خلال الستة أشهر الأولى من عام 2023، مقابل 4.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022، بنسبة نمو بلغت 71%.
وجاء أجدد مشروعات الشركة“سولارى رأس الحكمة” بين أبرز المشروعات تحقيقا للمبيعات بقيمة 2.4 مليار جنيه، يليه مشروع“البوسكو سيتى” بمدينة القاهرة الجديدة بقيمة 2.1 مليار جنيه.
وشهدت تطورات عمليات البناء، تسليم أكثر من 1000 وحدة فى مشروع البوسكو، شملت 300 فيلا و700 شقة، بالإضافة إلى أكثر من 1000 وحدة قيد الإنشاء وسيتم تسليمها هذا العام.
وتواصل الشركة فى الوقت نفسه تنفيذ أعمال البنية التحتية بما فى ذلك الغاز والمياه والكهرباء والألياف الضوئية للمرحلة الأولى من مشروع البوسكو.
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وتعمل الشركة أيضًا على تنفيذ الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى من مشروع فينشى بالعاصمة الإدارية الجديدة والتى تضم 200 فيلا و600 شقة والتى ستبدأ تسليماتها هذا العام، بالإضافة إلى تسليم المرحلة الأولى من مشروع كاى السخنة والتى بدأت فى استقبال الملاك بعد اكتمال كافة المرافق والخدمات الخاصة بالمرحلة.
وقال المهندس محمد خالد العسال الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية، إن الشركة تمكنت من تخطى كافة الأرقام المستهدفة خلال النصف الأول من العام الحالى بفضل مواصلة العمل، والدخول فى شراكات متعددة تساعد على تحقيق أفضل النتائج للشركة، وبما يضيف أفضل قيمة للمشروعات فى المجالات الهندسية والتكنولوجية، والتى كان من أهمها الشراكة مع EDSA، وهى شركة معمارية أمريكية رائدة، وشركة Whitespace Architects الهولندية المتخصصة فى التصميم المعمارى فى مشروع سولارى برأس الحكمة.
وأكد المهندس محمد هانى العسال الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية، أن جزء كبير من استراتيجية شركة مصر إيطاليا يتمثل فى الالتزام بمواعيد التسليم من أجل ضمان التجربة المثالية وتجاوز توقعات العملاء بالإضافة إلى التزام الشركة تجاه التطوير فى كافة المشروعات بما يساهم فى الابتكار والاستدامة وريادة الأعمال، وبما يعكس رؤية مصر ايطاليا المتطورة وخططها الطموحة للاستثمار والتنمية.
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