وجاء أجدد مشروعات الشركة“سولارى رأس الحكمة” بين أبرز المشروعات تحقيقا للمبيعات بقيمة 2.4 مليار جنيه، يليه مشروع“البوسكو سيتى” بمدينة القاهرة الجديدة بقيمة 2.1 مليار جنيه.

وشهدت تطورات عمليات البناء، تسليم أكثر من 1000 وحدة فى مشروع البوسكو، شملت 300 فيلا و700 شقة، بالإضافة إلى أكثر من 1000 وحدة قيد الإنشاء وسيتم تسليمها هذا العام.

وتواصل الشركة فى الوقت نفسه تنفيذ أعمال البنية التحتية بما فى ذلك الغاز والمياه والكهرباء والألياف الضوئية للمرحلة الأولى من مشروع البوسكو.

وتعمل الشركة أيضًا على تنفيذ الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى من مشروع فينشى بالعاصمة الإدارية الجديدة والتى تضم 200 فيلا و600 شقة والتى ستبدأ تسليماتها هذا العام، بالإضافة إلى تسليم المرحلة الأولى من مشروع كاى السخنة والتى بدأت فى استقبال الملاك بعد اكتمال كافة المرافق والخدمات الخاصة بالمرحلة.

وقال المهندس محمد خالد العسال الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية، إن الشركة تمكنت من تخطى كافة الأرقام المستهدفة خلال النصف الأول من العام الحالى بفضل مواصلة العمل، والدخول فى شراكات متعددة تساعد على تحقيق أفضل النتائج للشركة، وبما يضيف أفضل قيمة للمشروعات فى المجالات الهندسية والتكنولوجية، والتى كان من أهمها الشراكة مع EDSA، وهى شركة معمارية أمريكية رائدة، وشركة Whitespace Architects الهولندية المتخصصة فى التصميم المعمارى فى مشروع سولارى برأس الحكمة.

وأكد المهندس محمد هانى العسال الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية، أن جزء كبير من استراتيجية شركة مصر إيطاليا يتمثل فى الالتزام بمواعيد التسليم من أجل ضمان التجربة المثالية وتجاوز توقعات العملاء بالإضافة إلى التزام الشركة تجاه التطوير فى كافة المشروعات بما يساهم فى الابتكار والاستدامة وريادة الأعمال، وبما يعكس رؤية مصر ايطاليا المتطورة وخططها الطموحة للاستثمار والتنمية.