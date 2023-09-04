Tuesday, 05 September 2023 03:17 GMT

7.2 مليار جنيه مبيعات“مصر إيطاليا العقارية” النصف الأول من 2023 - جريدة البورصة

9/4/2023 2:02:21 PM
(MENAFN- Al-BoNews) حققت شركة مصر إيطاليا العقارية، مبيعات تعاقدية بقيمة 7.2 مليار جنيه خلال الستة أشهر الأولى من عام 2023، مقابل 4.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022، بنسبة نمو بلغت 71%.

وجاء أجدد مشروعات الشركة“سولارى رأس الحكمة” بين أبرز المشروعات تحقيقا للمبيعات بقيمة 2.4 مليار جنيه، يليه مشروع“البوسكو سيتى” بمدينة القاهرة الجديدة بقيمة 2.1 مليار جنيه.

وشهدت تطورات عمليات البناء، تسليم أكثر من 1000 وحدة فى مشروع البوسكو، شملت 300 فيلا و700 شقة، بالإضافة إلى أكثر من 1000 وحدة قيد الإنشاء وسيتم تسليمها هذا العام.

وتواصل الشركة فى الوقت نفسه تنفيذ أعمال البنية التحتية بما فى ذلك الغاز والمياه والكهرباء والألياف الضوئية للمرحلة الأولى من مشروع البوسكو.

اقرأ أيضا:“مصر إيطاليا العقارية” توقع عقود مقاولات بقيمة 500 مليون جنيه

وتعمل الشركة أيضًا على تنفيذ الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى من مشروع فينشى بالعاصمة الإدارية الجديدة والتى تضم 200 فيلا و600 شقة والتى ستبدأ تسليماتها هذا العام، بالإضافة إلى تسليم المرحلة الأولى من مشروع كاى السخنة والتى بدأت فى استقبال الملاك بعد اكتمال كافة المرافق والخدمات الخاصة بالمرحلة.

وقال المهندس محمد خالد العسال الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية، إن الشركة تمكنت من تخطى كافة الأرقام المستهدفة خلال النصف الأول من العام الحالى بفضل مواصلة العمل، والدخول فى شراكات متعددة تساعد على تحقيق أفضل النتائج للشركة، وبما يضيف أفضل قيمة للمشروعات فى المجالات الهندسية والتكنولوجية، والتى كان من أهمها الشراكة مع EDSA، وهى شركة معمارية أمريكية رائدة، وشركة Whitespace Architects الهولندية المتخصصة فى التصميم المعمارى فى مشروع سولارى برأس الحكمة.

وأكد المهندس محمد هانى العسال الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية، أن جزء كبير من استراتيجية شركة مصر إيطاليا يتمثل فى الالتزام بمواعيد التسليم من أجل ضمان التجربة المثالية وتجاوز توقعات العملاء بالإضافة إلى التزام الشركة تجاه التطوير فى كافة المشروعات بما يساهم فى الابتكار والاستدامة وريادة الأعمال، وبما يعكس رؤية مصر ايطاليا المتطورة وخططها الطموحة للاستثمار والتنمية.

MENAFN04092023000202011048ID1107005028

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث